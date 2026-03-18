¿Ese punto verde en tu pantalla te está espiando? Cómo saber si una app usa tu cámara o micro

Privacidad en riesgo: el punto verde de Android y iOS te avisa si una app te está grabando sin permiso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la hiperconectividad, la privacidad digital ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones de los usuarios de smartphones.

Con el auge de aplicaciones que solicitan acceso a la cámara y al micrófono, la sospecha de que una app podría estar espiando sin consentimiento ya no es solo paranoia, es una posibilidad real, especialmente con el crecimiento de los ataques de spyware y herramientas de stalkerware en dispositivos Android y iOS.

La presencia de un pequeño punto verde (o naranja) en la parte superior de la pantalla se ha convertido en una señal fundamental. Tanto Android como iOS han implementado este indicador visual para alertar al usuario cuando una aplicación accede en tiempo real a la cámara o al micrófono, lo que permite detectar accesos no autorizados y tomar medidas inmediatas para proteger la privacidad.

Si ves el indicador sin estar grabando ni en llamada, revisa los permisos y elimina aplicaciones sospechosas para evitar ser víctima de espionaje, robo de datos o acoso digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa el punto verde en tu pantalla?

El punto verde (y en algunos casos naranja) aparece en la esquina superior de la pantalla cada vez que una app utiliza activamente la cámara o el micrófono del dispositivo. Es una función de seguridad integrada tanto en Android como en iOS:

Punto verde: Indica que la cámara está siendo utilizada por una aplicación.

Punto naranja (en iOS): Señala que el micrófono está en uso.

Estos indicadores funcionan en segundo plano; si ves alguno de ellos y no estás grabando un video ni realizando una llamada, es momento de revisar qué app podría estar accediendo a tus dispositivos de grabación.

¿Por qué es importante este sistema de alertas?

El spyware es un tipo de software malicioso que puede infiltrarse en tu celular para registrar conversaciones, tomar fotos, capturar contraseñas y monitorear tu actividad sin que lo sepas. A menudo llega por enlaces de phishing, descargas de apps fraudulentas o incluso por acceso físico al teléfono, en el caso del stalkerware.

Consumo inusual de batería, sobrecalentamiento y permisos excesivos son síntomas de aplicaciones maliciosas; mantener actualizado el sistema y usar antivirus ayuda a prevenir ataques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El stalkerware convierte los dispositivos en herramientas de acoso y control, permitiendo a un atacante encender la cámara o el micrófono de forma remota. Según informes recientes, los casos de spyware han aumentado más del 140% en el último año, afectando a usuarios comunes y convirtiendo la privacidad en un tema crítico.

Señales de que una app podría estar usando tu cámara o micrófono sin permiso

Además del punto verde/naranja, existen otros síntomas de posible espionaje:

Consumo inusual de batería y datos.

Sobrecalentamiento del dispositivo sin razón aparente.

Aparición de aplicaciones desconocidas o permisos excesivos.

Cambios en los ajustes del sistema o aparición de mensajes emergentes.

Rendimiento más lento de lo habitual.

Estas señales, junto con la presencia del indicador visual, pueden sugerir que una app está accediendo a tus recursos sin autorización.

Cómo detectar y eliminar aplicaciones espía

1. Revisa los permisos de las aplicaciones:

En Android : Ajustes > Aplicaciones > Permisos de aplicaciones. Revisa que ninguna app tenga permisos de cámara o micrófono que no debería.

En iOS: Ajustes > Privacidad > Cámara/Micrófono. Desactiva el acceso para apps sospechosas.

2. Utiliza herramientas de seguridad reconocidas:

Instala antivirus para escanear el dispositivo y detectar software malicioso.

Cómo protegerte del espionaje digital: el papel del punto verde y los pasos para blindar tu smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Actualiza el sistema operativo:

Mantén tu dispositivo al día con las últimas actualizaciones para protegerte de vulnerabilidades.

4. Reinicia en modo seguro (Android):

Mantén pulsado el botón de apagado y selecciona “Modo seguro” para desactivar apps de terceros y eliminar las sospechosas.

5. Restablece los valores de fábrica:

Si el problema persiste, realiza una copia de seguridad y restablece el teléfono desde Ajustes > Administración general > Restablecer > Borrar todos los datos.

Consejos para evitar el espionaje digital

Descarga apps solo desde tiendas oficiales .

No hagas clic en enlaces sospechosos.

Revisa los permisos solicitados antes de instalar cualquier aplicación.

Usa autenticación biométrica y contraseñas fuertes.

No guardes información sensible sin cifrado.

El punto verde en tu pantalla es una herramienta esencial para proteger tu privacidad y detectar usos no autorizados de la cámara o el micrófono. Mantente alerta, revisa los permisos y actúa rápidamente ante cualquier señal sospechosa.

En un mundo donde el espionaje digital es un riesgo creciente, la prevención y la atención a los detalles marcan la diferencia entre la seguridad y la exposición.