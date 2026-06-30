Tecno

Por qué WhatsApp te pide crear un nombre de usuario y cómo reservarlo

Esta herramienta evitará compartir el número de teléfono para agregar contactos

Guardar
Google icon
WhatsApp incorporó nombres de usuario para identificar cuentas sin compartir el número de teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
WhatsApp incorporó nombres de usuario para identificar cuentas sin compartir el número de teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

WhatsApp da un giro a su sistema de identificación: los nombres de usuario llegan a la plataforma y buscan transformar la forma en que millones de usuarios gestionan su privacidad y los contactos dentro de la aplicación.

Con el despliegue de esta función, ya no será necesario entregar el número de teléfono para iniciar una conversación, un cambio que apunta directamente a reducir la exposición de datos personales en entornos digitales cada vez más complejos.

PUBLICIDAD

La compañía está implementando la reserva de nombres de usuario de manera escalonada, permitiendo a los usuarios anticiparse y asegurar un identificador único antes del lanzamiento general. Este proceso, que ya está activo en algunos países, responde a la demanda de mayor privacidad y control sobre la información personal en las comunicaciones cotidianas.

Qué son los nombres de usuario y para qué sirven en WhatsApp

El nombre de usuario en WhatsApp es un identificador único que comienza con el símbolo @, como @ejemplo123. Su finalidad principal es ofrecer una alternativa al tradicional número de teléfono para identificar y contactar a los usuarios. De esta manera, quienes deseen iniciar una conversación solo necesitarán conocer el nombre de usuario exacto, manteniendo el número de teléfono oculto para quienes no son contactos directos.

PUBLICIDAD

El nombre de usuario en WhatsApp es un identificador único con @ que permite iniciar conversaciones con el dato exacto.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El nombre de usuario en WhatsApp es un identificador único con @ que permite iniciar conversaciones con el dato exacto.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta opción representa una capa adicional de privacidad. Tradicionalmente, compartir el número de teléfono ha sido un requisito para comunicarse a través de la aplicación, lo que supone entregar un dato sensible que puede ser objeto de abuso o filtración.

Con el nuevo sistema, bastará con compartir el nombre de usuario para permitir que alguien envíe mensajes o realice llamadas, sin exponer el teléfono personal.

El funcionamiento es sencillo: al iniciar un nuevo chat, basta con escribir el nombre de usuario de la persona a la que se desea contactar. WhatsApp también permitirá utilizar este identificador para el inicio de sesión, simplificando la gestión de cuentas y favoreciendo la privacidad.

Cada usuario podrá registrar un solo nombre de usuario, y este será único e irrepetible. El primero que lo reclame se lo queda, por lo que los identificadores más populares o genéricos suelen agotarse rápidamente. Si el nombre deseado ya está ocupado, será necesario añadir letras, números u otros caracteres para crear una variante disponible.

(WhatsApp)
Cada usuario de WhatsApp podrá registrar un solo nombre de usuario, que será único e irrepetible dentro de la plataforma. (WhatsApp)

Esta nueva opción permite que los usuarios de WhatsApp tengan un control más estricto sobre quién puede contactarlos y cómo se presentan en la plataforma. Los nombres de usuario son distintos al nombre visible que aparece en el perfil: mientras este último no necesita ser único ni sirve para encontrar usuarios, el nombre de usuario sí lo es y actúa como la puerta de entrada a los nuevos chats.

Cómo funciona la reserva de nombres de usuario

El proceso para reservar un nombre de usuario es opcional y está disponible antes de que la función se active de forma general. WhatsApp recomienda mantener la aplicación actualizada para acceder a las novedades tan pronto como estén disponibles.

En países donde la función aún no se ha desplegado, los usuarios pueden reservar su nombre para usarlo en el futuro. Al reservarlo, se bloquea para otros usuarios y el titular recibirá una notificación cuando el identificador esté habilitado.

Nadie podrá ver ni utilizar el nombre de usuario reservado hasta que se active la función. Una vez habilitado, quienes no tengan el número de teléfono guardado verán el nombre de usuario en su lugar. Además, solo a partir de la activación será posible que otros usuarios contacten a través de este identificador.

(WhatsApp)
Un nombre de usuario reservado en WhatsApp queda bloqueado para otros usuarios hasta que la función se active. (WhatsApp)

Reservar un nombre de usuario no es definitivo: se puede cambiar o eliminar en cualquier momento. Si se modifica o borra, el nombre reservado vuelve a estar disponible para que lo reclame otra persona. Este sistema busca equilibrar flexibilidad y protección frente a apropiaciones indebidas.

Paso a paso para reservar tu nombre de usuario

Para reservar un nombre de usuario, el procedimiento es el siguiente:

  1. Verificar que se dispone de la versión más reciente de WhatsApp instalada en el dispositivo.
  2. Acceder al menú de “Ajustes”.
  3. Seleccionar la opción “Cuenta” y luego “Nombre de usuario”.
  4. Ingresar el identificador deseado y reservarlo.

En este proceso puede ser necesario probar varias alternativas, ya que los nombres más populares suelen estar ocupados. WhatsApp no facilita sugerencias ni listas de nombres disponibles, por lo que la elección debe ser personal y, en lo posible, fácil de recordar y escribir.

Temas Relacionados

WhatsAppAplicacionesMetaCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El terror de la vida real: el juego de Steam que te enfrenta al desempleo, la ansiedad y el aislamiento

En lugar de monstruos, el desafío está en hábitos diarios, aislamiento y desempleo, con un sistema de fatiga y motivación que castiga la caída de dopamina

El terror de la vida real: el juego de Steam que te enfrenta al desempleo, la ansiedad y el aislamiento

Ver Mundial 2026 en Roja Directa y Fútbol Libre es seguro o no: esta es la realidad desconocida

Ninguna de estas dos plataformas cuentan con los derechos para transmitir los partidos y operan de forma similar a XuperTV

Ver Mundial 2026 en Roja Directa y Fútbol Libre es seguro o no: esta es la realidad desconocida

Las cuatro funciones escondidas de Windows 11 que te ayudarán a usar mejor tu PC

Desde subtítulos automáticos hasta un portapapeles con historial, estas funciones pueden facilitar el trabajo diario en una PC

Las cuatro funciones escondidas de Windows 11 que te ayudarán a usar mejor tu PC

Alerta para amantes de los animales: estafadores usan IA y suplantación para pedir dinero por mascotas

Los fraudes explotan historias de animales perdidos, emergencias veterinarias y donaciones falsas, con imágenes manipuladas y perfiles clonados

Alerta para amantes de los animales: estafadores usan IA y suplantación para pedir dinero por mascotas

Terremoto en Venezuela: las imágenes más buscadas en Google del antes y después de la tragedia

Análisis de la NASA aseguran que hay más de 59.000 edificios afectados y muestran el desplazamiento de la superficie terrestre

Terremoto en Venezuela: las imágenes más buscadas en Google del antes y después de la tragedia

DEPORTES

Se les apagó la TV justo antes del penal decisivo de Paraguay ante Alemania: la desopilante reacción al enterarse de la clasificación

Se les apagó la TV justo antes del penal decisivo de Paraguay ante Alemania: la desopilante reacción al enterarse de la clasificación

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de Spiderman: “Escuché que me estabas buscando”

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Polémica en Alemania por el referente que evitó patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

TELESHOW

La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

Wanda Nara planea hacerse un retoque estético y lo consultó con sus seguidores: “¿Me los saco o me los dejo?”

Santiago del Moro apoyó a Laura Ubfal por las críticas que recibe: “Si tuviera 90-60-90 tendría su propio programa”

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

INFOBAE AMÉRICA

Depredación: casi 400 barcos pesqueros chinos operan frente a Perú y se preparan para llegar a Ecuador

Depredación: casi 400 barcos pesqueros chinos operan frente a Perú y se preparan para llegar a Ecuador

Delhi anuncia una prohibición histórica: solo vehículos eléctricos nuevos a partir de 2028, para combatir la contaminación

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Dirigentes cívicos de Santa Cruz anuncian denuncias contra Evo Morales por los bloqueos en Bolivia

EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card desde julio de 2026: estos son los cambios