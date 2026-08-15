Sin X-Men, sin memoria y con una rabia que no entiende: así es el Wolverine que llega en septiembre a PlayStation 5

Marvel’s Wolverine transcurre antes de la formación de los X-Men y por eso el grupo no aparece en la trama del juego

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Liam McIntyre, actor de Marvel’s Wolverine, contó que sintió miedo al afrontar la captura de movimiento del juego. En entrevistas con Entertainment Weekly y Deadline, también adelantó que la historia transcurre antes de la formación de los X-Men, por lo que el grupo no aparecerá en la trama.

En su lugar, Logan opera para Team X, una unidad de operaciones encubiertas inspirada en los cómics, cuya misión es garantizar la supervivencia de los mutantes en un mundo que, mayoritariamente, los teme o los considera una amenaza a exterminar.

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La narrativa gira en torno a una versión más joven de Logan —joven en términos relativos para un hombre de aproximadamente 200 años— que arrastra una pérdida de memoria. Tras un evento amnésico, el personaje sabe que algo lo persigue, pero desconoce qué es exactamente o de dónde proviene su rabia.

Junto a Mystique (Nicole Pacent), Dientes de Sable, también conocido como Sabretooth (Brett Gipson), Nathaniel Essex (Troy Baker) y Jean Grey (Krizia Bajos), Logan intenta reconstruir su pasado mientras forma vínculos con quienes lo rodean. “Él sabe que hay algo grande detrás de él, pero no sabe qué ni por qué”, explicó McIntyre en declaraciones recogidas por Deadline.

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Cómo preparó Liam McIntyre su interpretación

Liam McIntyre contó que sintió miedo al afrontar la captura de movimiento de Marvel's Wolverine (@liam.j.mcintyre)

Para preparar su interpretación, McIntyre recurrió a materiales inusuales: estudió el comportamiento de perros rabiosos en busca de ese instinto animal que define al “Logan Salvaje”. El australiano buscaba una actuación que fuera más allá de lo que había arriesgado hasta entonces como actor. “Se trata de ser valiente de una manera en la que quizás no lo hubiera sido como actor en ese momento específico”, reconoció ante Entertainment Weekly.

El miedo, no obstante, llegó al pararse frente a las cámaras de captura de movimiento. Pese a la preparación previa, McIntyre admitió haber dudado de sí mismo en el instante decisivo. La voz también fue parte del proceso: él y el equipo trabajaron distintos estilos vocales y distintos grados de aspereza hasta dar con el sonido adecuado para este Logan.

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“Afortunadamente, su actitud y su forma de ser encajan bastante bien con mi voz áspera”, señaló el actor ante Deadline, y añadió con humor: “Los demás tuvieron que fumar. Yo solo tuve asma”.

La dimensión física presentó un desafío distinto. La experiencia de McIntyre en Spartacus lo llevó a querer realizar él mismo todas las acrobacias, pero la captura de movimiento exige que el actor controle su expresión facial al mismo tiempo.

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La narrativa de Marvel's Wolverine sigue a un Logan más joven que intenta reconstruir su pasado tras un evento amnésico (Insomniac Games/Marvel)

Gran parte de la fisicalidad del personaje terminó siendo una colaboración con el especialista Seth Austin, quien ya había trabajado en los títulos anteriores de Spider-Man de Insomniac Games. “Fue un verdadero trabajo en equipo”, afirmó McIntyre en Deadline.

Fue la confianza en el equipo de Insomniac Games lo que le permitió seguir adelante con su actuación. “El equipo es tan bueno que te sientes seguro. Te ayudarán si no funciona. Te lo dirán. No te dejarán pasar por alto ese problema”, afirmó el actor, según recogió Entertainment Weekly. El equipo de desarrollo calificó la interpretación de “aterradora”.

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La referencia de Hugh Jackman y la apuesta del videojuego

McIntyre también se refirió a la sombra de Hugh Jackman, cuya versión cinematográfica del personaje definió a Logan durante más de dos décadas. “Todo el mundo conoce el Wolverine de Hugh Jackman, y con razón, porque es fenomenal”, reconoció ante Deadline.

McIntyre destacó que Marvel's Wolverine apuesta a que el jugador experimente la historia de Logan en primera persona antes de su lanzamiento exclusivo en PlayStation 5 el 15 de septiembre (Insomniac Games/Marvel)

Aun así, el actor resaltó lo que distingue al videojuego: la posibilidad de que el jugador no solo observe la historia de Logan, sino que la experimente en primera persona. “Cuando dejes el mando, ¿qué vas a sentir? ¿Te va a significar algo?”, planteó McIntyre.

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Marvel’s Wolverine llega el 15 de septiembre de manera exclusiva a PlayStation 5.