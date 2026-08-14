Así se pueden recuperar mensajes borrados en WhatsApp en Android y iPhone

La frecuencia de respaldo determina cuántos mensajes pueden recuperarse tras una eliminación. (Europa Press)

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La eliminación accidental de conversaciones en WhatsApp puede causar preocupación entre los usuarios, pero existen alternativas para intentar restaurar mensajes perdidos tanto en Android como en iPhone.

La recuperación de mensajes borrados en WhatsApp es posible utilizando las copias de seguridad de los chats o, en el caso de Android, mediante el registro de notificaciones. Ambas opciones ofrecen diferentes niveles de acceso al contenido eliminado, aunque cada una presenta condiciones y limitaciones que conviene considerar antes de intentar cualquier procedimiento.

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Copias de seguridad de WhatsApp: la herramienta principal

La opción más robusta para restaurar mensajes eliminados en WhatsApp consiste en utilizar las copias de seguridad configuradas en la propia aplicación. Esta función se encuentra disponible para dispositivos Android y iPhone, aunque el almacenamiento de las copias varía según el sistema operativo. En iPhone, los respaldos se guardan en iCloud, mientras que los dispositivos Android utilizan servicios en la nube asociados a la cuenta del usuario.

Pasos para generar una copia de seguridad en WhatsApp. (Infobae)

La restauración de una copia de seguridad anterior a la eliminación de los mensajes permite devolver los chats al estado en que se encontraban en la última copia disponible.

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Para iniciar este proceso es imprescindible comprobar la fecha en la que se realizó la última copia. Si en ese respaldo se encuentran los mensajes que se desean recuperar, el usuario debe desinstalar WhatsApp, volver a instalarlo y acceder con el mismo número de teléfono. Tras iniciar sesión, la aplicación solicita autorización para restaurar la copia almacenada en la nube.

La frecuencia de las copias de seguridad resulta determinante para el éxito de este método. La aplicación permite programar respaldos diarios, semanales o mensuales. Cuanto más reciente sea la copia, mayor será la probabilidad de recuperar información eliminada por error. Por esta razón, revisar periódicamente la configuración de las copias ofrece mayor control sobre la información almacenada y disponible para restaurar.

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En iPhone, las copias de seguridad de WhatsApp se almacenan en iCloud. (Europa Press)

Registro de notificaciones: una alternativa extra para Android

Los usuarios de Android cuentan con una opción adicional para consultar mensajes borrados, aprovechando el registro de notificaciones integrado en algunas versiones del sistema operativo. Este recurso permite acceder a fragmentos del contenido eliminado que fueron previamente visibles en las notificaciones del dispositivo.

Para utilizar esta función, es necesario mantener pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio y seleccionar la opción de Widgets. Dentro de las alternativas disponibles se encuentra la aplicación Ajustes, que permite crear un acceso directo al registro de notificaciones. Al acceder a este registro, el usuario puede consultar notificaciones recientes y, en algunos casos, encontrar fragmentos de mensajes que ya no están disponibles en el chat.

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Esta función resulta especialmente útil para recuperar mensajes de texto que hayan sido mostrados como notificaciones. Sin embargo, el contenido recuperable depende de la gestión interna de notificaciones de cada dispositivo y de la versión de Android instalada. La cantidad de información visible puede variar y, en ningún caso, equivale a una copia completa de las conversaciones de WhatsApp.

Android permite consultar mensajes eliminados a través del registro de notificaciones. (Reuters)

Limitaciones del registro de notificaciones

El registro de notificaciones presenta algunas restricciones relevantes. Solo conserva datos procedentes de las alertas recibidas y no actúa como respaldo integral de las conversaciones de WhatsApp. Por esta razón, es posible que solo se muestre una parte del texto original, y la disponibilidad de la información depende de la cantidad de notificaciones almacenadas y del tiempo transcurrido desde su recepción.

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Si el usuario tenía abierta la conversación cuando llegó el mensaje, el sistema puede no haber generado una notificación, lo que impide la recuperación del texto desde este registro. Por ello, se recomienda consultar el registro tan pronto como se detecte la eliminación del mensaje, ya que la información puede perderse si se acumulan nuevas notificaciones.