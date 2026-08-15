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Cables HDMI en la tele: como elegir el mejor para un TV 4K o Home Theater

El ancho de banda del cable determina la calidad máxima de imagen y audio que puede transmitir

Una mano sostiene un cable HDMI, acercándolo a los puertos de entrada de un televisor negro. Se observa el texto 'HDMI IN 3 (eARC)'
Un cable HDMI certificado garantiza la transmisión fluida de video 4K y audio de alta resolución. (Samsung)
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Has invertido tus ahorros en un flamante televisor 4K y un sistema de sonido envolvente para tu sala. Sin embargo, al conectar todo, la imagen parpadea, el sonido de alta resolución no se activa o tu consola de videojuegos no alcanza su máximo rendimiento. En la gran mayoría de los casos, el culpable es el eslabón más subestimado de la cadena: el cable HDMI.

Aunque por fuera todos los cables HDMI parecen idénticos, la tecnología en su interior ha evolucionado drásticamente. Elegir el correcto es fundamental para exprimir cada píxel de tu pantalla y cada matiz de tu Home Theater. A continuación, te explicamos cómo acertar en tu compra basándonos en los estándares oficiales de la industria.

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El ancho de banda: la verdadera diferencia

El concepto más importante al comprar un cable HDMI es su “ancho de banda”, medido en Gigabits por segundo (Gbps). Esto determina cuánta información (video y audio combinados) puede viajar desde tu reproductor o consola hacia el televisor en un segundo.

Cables HDMI
Los cables Ultra High Speed HDMI 2.1 son imprescindibles para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X. (hdmi.org)
  • Premium High Speed (HDMI 2.0): soporta hasta 18 Gbps. Es el estándar mínimo y más comercializado en la actualidad. Permite transmitir resolución 4K fluida a 60 cuadros por segundo (Hz) y video en alto rango dinámico (HDR). Es ideal para reproductores de streaming básicos, decodificadores de cable y pantallas sin funciones avanzadas.
  • Ultra High Speed (HDMI 2.1): da un salto masivo en capacidad hasta los 48 Gbps. Este cable es absolutamente obligatorio si eres un usuario exigente. Permite enviar video en resoluciones 4K a 120 Hz (indispensable para consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X), e incluso está preparado para pantallas con resoluciones 8K a 60 Hz.

La clave para tu Home Theater: eARC y el sonido envolvente

Si utilizas un sistema de altavoces externo, un receptor AV o una barra de sonido avanzada, el cable HDMI es la principal vía para disfrutar de audio posicional real y sin pérdida de compresión.

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HDMI 2.1 - DisplayPort 2.1 - televisores - monitores - tecnología - 22 de abril
La función eARC, disponible en HDMI 2.1, habilita sonido sin compresión en sistemas Dolby Atmos y DTS:X. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • HDMI ARC (Audio Return Channel): presente en cables y televisores de generaciones anteriores. Permite que el televisor envíe el audio hacia la barra de sonido para no depender de los altavoces internos de la pantalla. Sin embargo, su ancho de banda limitado obliga a comprimir formatos de audio pesados.
  • HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel): soportado nativamente por la especificación HDMI 2.1. Su enorme capacidad de transferencia permite enviar audio sin comprimir en formatos de calidad cinematográfica orientados a objetos, como Dolby Atmos y DTS:X. si tu Home Theater está certificado para estos formatos, un cable Ultra High Speed es innegociable para que el sonido fluya correctamente entre los equipos.

Cómo evitar falsificaciones y cables de mala calidad

El mercado tecnológico está inundado de cables con cajas engañosas que prometen funciones de “8K” o “Ultra Velocidad”, pero que en la práctica fallan al momento de transmitir grandes volúmenes de datos. Para proteger al consumidor, la entidad reguladora global, HDMI Licensing Administrator, Inc., ha implementado rigurosos programas de certificación para los fabricantes.

HDMI
Las etiquetas oficiales de certificación son la forma más confiable de evitar cables falsificados. (hdmi.org)

Para garantizar que un cable cumple con lo que promete, debes ignorar el texto publicitario de la marca y buscar las etiquetas oficiales de certificación pegadas en la caja del producto:

  • Etiqueta Premium HDMI Cable: garantiza pruebas rigurosas superadas para sostener 18 Gbps de velocidad y prevención de interferencias electromagnéticas (EMI) con redes Wi-Fi.
  • Etiqueta Ultra High Speed HDMI: asegura el soporte certificado para 48 Gbps y todas las funciones visuales y auditivas de la especificación HDMI 2.1.

Ambas etiquetas oficiales incluyen un holograma de seguridad y un código QR único. Antes de pasar por la caja registradora de la tienda de electrónica, puedes descargar la aplicación oficial HDMI Cable Certification en tu teléfono inteligente para escanear el empaque y verificar en segundos si el cable es auténtico o se trata de una falsificación.

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