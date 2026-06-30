México vs. Ecuador por FutbolLibre: por qué debemos evitar esta página ilegal para ver partidos del Mundial

Usuarios de FutbolLibre pueden sufrir ataques de phishing y pérdida de información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 30 de junio, las selecciones de México y Ecuador se ven las caras por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. La tensión en el ambiente es máxima: el cuadro mexicano llega con un paso perfecto en la fase de grupos bajo el mando de Javier Aguirre, mientras que la escuadra ecuatoriana viene motivada tras conseguir una clasificación histórica frente a Alemania.

Con un partido de este calibre, las búsquedas en internet se disparan a niveles récord, y términos como “México vs. Ecuador por FutbolLibre” se vuelven tendencia en Google. Es totalmente comprensible: nadie se quiere perder el juego del año.

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Sin embargo, recurrir a esta plataforma ilegal para seguir el torneo más importante del planeta es una mala jugada que podría costarte muy caro.

Ecuador enfrenta a México tras eliminar a Alemania en una clasificación histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los verdaderos riesgos de usar FutbolLibre para ver el Mundial

Detrás de la atractiva promesa de “fútbol gratis, rápido y sin registros”, portales piratas como FutbolLibre y sus múltiples clones esconden un modelo de negocio oscuro basado en explotar la vulnerabilidad de los aficionados. Al ingresar a este sitio, te expones a peligros digitales reales:

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Infección silenciosa por software malicioso . Para mantener estables las transmisiones, estas páginas te obligan a interactuar con reproductores falsos. Al hacer clic en el supuesto botón de reproducción o al intentar cerrar las molestas ventanas emergentes, autorizas sin darte cuenta la descarga de virus y troyanos diseñados para espiar tus contraseñas o secuestrar los archivos de tu computadora o teléfono celular.

Estafas de suplantación de identidad (Phishing) . Muchos de estos sitios fraudulentos muestran alertas falsas que imitan a tu navegador web, pidiéndote actualizar un complemento o registrarte ingresando un correo y una contraseña para “mejorar la calidad”. Si cometes el error de usar la misma clave de tus redes sociales o aplicaciones bancarias, tus cuentas quedarán desprotegidas.

Uso de tu dispositivo para minar criptomonedas. Mientras tú estás concentrado sufriendo por el partido, estas páginas ejecutan códigos ocultos que utilizan la potencia del procesador de tu equipo para generar criptomonedas para los dueños del sitio. Notarás de inmediato que tu dispositivo se calienta al extremo, se vuelve lento y la batería se drena en cuestión de minutos.

Expertos advierten sobre los peligros digitales de usar sitios piratas como FutbolLibre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una experiencia de transmisión frustrante. Más allá de los virus, ver el partido de fútbol aquí arruina la emoción. Las transmisiones piratas suelen tener entre uno y dos minutos de retraso con respecto a la señal en tiempo real. Tu vecino gritará el gol de Julián Quiñones o de Enner Valencia mucho antes de que tú veas la jugada pasar de la mitad de la cancha.

Opciones cien por ciento legales y seguras para ver el partido de hoy

No hay necesidad de poner en riesgo tu identidad digital ni la salud de tus dispositivos cuando existen alternativas oficiales y seguras para disfrutar de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo:

En México . El encuentro se transmitirá de forma gratuita en televisión abierta a través de Canal 5 y Canal 9. También estará disponible en televisión de paga por la señal de TUDN y mediante la plataforma de streaming oficial ViX.

En Ecuador . La transmisión oficial en directo estará a cargo de la cadena DSports en televisión satelital, y se podrá seguir digitalmente por medio de las plataformas autorizadas de DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

En Estados Unidos. Para los aficionados en territorio estadounidense, el partido se emitirá en inglés por FOX Network y en español a través de Telemundo, con opciones de streaming seguras en Fubo, Peacock y Tubi.

Existen opciones oficiales y seguras para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios de inicio del compromiso

Para que programes tus alarmas y sintonices las transmisiones oficiales a tiempo, el balón comenzará a rodar en los siguientes horarios:

México (Zona Centro): 7:00 p. m.

Ecuador, Perú y Colombia: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Hora del Este): 9:00 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p. m.