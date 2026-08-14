Crimen y Justicia
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Un altar con pedidos personales: qué hallaron los investigadores en la escena del femicidio de Villa Devoto

El juez Darío Bonanno recorrió el domicilio donde fue asesinada Romina María de los Ángeles Calvo en busca de elementos de interés para la causa

Video: así está la cuadra del femicidio después del crimen
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Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima del femicidio en Villa Devoto, tenía 40 años y estaba registrada como comerciante en el rubro de venta de carnes y chacinados. Sin embargo, en el último tiempo, trabajaba al frente de un local de velas y prácticas vinculadas a la numerología, una actividad que había iniciado luego de asistir a talleres y cursos junto a su hijo de 22 años.

Tras el crimen ocurrido durante la madrugada de este jueves, la escena que encontraron los investigadores en el domicilio de la calle Pedro Morán al 5200 reveló nuevos detalles: en el living, sobre una mesa, se halló un pequeño altar cuidadosamente dispuesto con velas y escritos con pedidos personales.

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Fuentes judiciales describieron a Infobae que todos esos elementos estaban directamente relacionados con el negocio de la víctima. Es que, Romina tenía una relación laboral con Verónica Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”. Después de tomar sus talleres de numerología, comenzó a gestionar un local de velas de su franquicia.

pitty la numeróloga
"Pitty La Numeróloga" tenía un vínculo con la víctima del femicidio

Según la empresaria, la víctima atravesaba una situación económica compleja, con deudas importantes, y recibió apoyo para desarrollar el emprendimiento.

En una entrevista con TN, además, mostró una serie de chats que Romina le había enviado el sábado pasado y en los que le decía: “Pitty lo logré. No lo puedo creer. Estoy llorando de la emoción. Recién cerré, desde las 9.30 que vine. Estoy feliz Pi. Me costó pero al fin pude llegar. 35 personas atendí”.

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Femicidio Villa Devoto mensaje
Los mensajes que le envió la víctima días antes del crimen

Durante la inspección al resto de los ambientes de la casa, en la que participó el juez Darío Bonanno, no se identificaron otros elementos de interés más allá de los ya incorporados al expediente como prueba, entre ellos varios teléfonos celulares y el cuchillo de carnicero —con el típico mango blanco— con el que, se presume, Walter Humberto Verón —56 años, registrado como carnicero en el sistema impositivo— asesinó a la mujer.

También la carta manuscrita por el acusado, que en un tramo dice:

“Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Porque me recagó siempre con todo. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos... Esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”.

CARTA FEMICIDA DE DEVOTO
La carta del femicida

Verón se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield con pronóstico reservado, según indicaron fuentes del Ministerio de Salud a este medio. Tras el femicidio, lo hallaron herido a unos 200 metros del domicilio, con cortes autoinfligidos en el cuello, el fémur y el abdomen.

Los hijos de la pareja, de 22 y 8 años, se encontraban en la casa al momento del hecho. Fueron quienes dieron aviso a las autoridades. Sus declaraciones serán una de tantas claves para la Justicia que, entre otras medidas, se apresta a peritar celulares incautados, mientras se espera también el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima. El análisis inicial de Policía Científica reveló, al menos, “40 cortes y puñaladas”.

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