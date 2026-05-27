Un popular juego de 50 dólares está gratis en PlayStation: cómo conseguirlo

La segunda entrega de esta saga de peleas reúne a personajes reconocidos del universo Nickelodeon. Europa Press

Un popular juego que suele costar alrededor de 50 dólares se encuentra gratuito por tiempo limitado para quienes tengan una suscripción activa en PlayStation Plus. Esta oportunidad permite acceder a Nickelodeon All-Star Brawl 2 sin gastos adicionales, junto a otros dos títulos, siempre que se reclamen entre el 2 de junio y el 6 de julio de 2026.

Los interesados deben seguir un procedimiento sencillo para añadir estos juegos a su cuenta y asegurarse de conservarlos mientras mantengan su membresía vigente.

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Cómo obtener Nickelodeon All-Star Brawl 2 gratis en PlayStation Plus

Desde el 2 de junio está disponible sin costo para los suscriptores de PlayStation Plus el juego Nickelodeon All-Star Brawl 2. Este título, habitualmente valorado en 50 dólares, puede sumarse a la biblioteca personal hasta el 6 de julio de 2026 sin ningún pago extra. Para acceder, es imprescindible contar con una suscripción activa en cualquiera de los planes Essential, Extra o Premium de PlayStation Plus.

Personajes icónicos de Nickelodeon, incluyendo Bob Esponja, Garfield y Aang, se preparan para el combate en el videojuego Nickelodeon All-Star Brawl 2. (PlayStation)

El proceso es directo: solo se debe ingresar al apartado de PlayStation Plus desde la consola PS4 o PS5, o bien a través de la aplicación en el celular. Allí, dentro de la sección de juegos mensuales, el usuario encontrará la opción para añadir Nickelodeon All-Star Brawl 2 a la biblioteca.

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Una vez realizado este paso, el juego permanece disponible para descargar y jugar en cualquier momento, siempre que la suscripción esté activa.

El período para reclamar el juego es limitado. Si el usuario no lo añade antes del 6 de julio, perderá la posibilidad de obtenerlo sin costo. A partir de esa fecha, el juego volverá a su precio habitual y ya no podrá sumarse gratis a la cuenta.

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Una característica destacada de Nickelodeon All-Star Brawl 2 es su "Medidor de Slime" (Slime Meter). (Steam)

Características de Nickelodeon All-Star Brawl 2

La segunda entrega de esta saga de peleas reúne a personajes reconocidos del universo Nickelodeon. Bob Esponja, las Tortugas Ninja, Calamardo y Jimmy Neutron son solo algunos de los luchadores disponibles, cada uno con habilidades particulares y ataques especiales renovados respecto a la primera edición.

El título apuesta por combates rápidos y una jugabilidad que recuerda a los clásicos del género de plataformas.

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Entre las novedades de esta secuela se encuentra una campaña con elementos roguelike. Esta modalidad introduce variantes en cada partida, alejándose de la estructura tradicional de los juegos de pelea. Además, la propuesta incluye modos en línea y la posibilidad de disputar partidas locales con amigos, lo que amplía las opciones de juego para distintos tipos de usuarios.

En Nickelodeon All-Star Brawl 2, Jimmy Neutron destaca por ser un personaje de control de zona defensivo (zoning) que utiliza sus inventos. (Steam)

La variedad de personajes y escenarios, junto con la mejora en las mecánicas de combate y los gráficos, han posicionado a Nickelodeon All-Star Brawl 2 como uno de los títulos de lucha favoritos entre los aficionados a las franquicias animadas.

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Otros juegos gratuitos en PlayStation Plus durante junio de 2026

Junto con Nickelodeon All-Star Brawl 2, PlayStation Plus ofrece en junio dos títulos más para todos los suscriptores. Grounded Fully Yoked Edition es una aventura cooperativa de supervivencia, mientras que Warhammer 40.000: Darktide se centra en la acción futurista y las partidas en línea de hasta cuatro jugadores. Ambos juegos, al igual que el de Nickelodeon, pueden reclamarse gratis entre el 2 de junio y el 6 de julio de 2026.

La incorporación de estos títulos a la biblioteca es idéntica en todos los casos. Los usuarios deben ubicarlos en la sección de Juegos mensuales y pulsar el botón para añadirlos.

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Una vez hecho esto, el acceso a los juegos queda garantizado, aunque la descarga pueda realizarse en cualquier momento posterior, según la disponibilidad de espacio en la consola.

Junto con Nickelodeon All-Star Brawl 2, PlayStation Plus ofrece en junio dos títulos más para todos los suscriptores. SONY

Requisitos y condiciones para conservar los juegos de PlayStation Plus

Para no perder los juegos obtenidos sin costo, es fundamental conservar una membresía activa de PlayStation Plus. Si la suscripción se interrumpe, los títulos reclamados quedarán bloqueados y no podrán utilizarse hasta reactivar el servicio. Esta condición aplica tanto para Nickelodeon All-Star Brawl 2 como para los demás juegos mensuales.

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El ahorro generado por esta promoción resulta considerable, especialmente en el caso de Nickelodeon All-Star Brawl 2, cuyo precio habitual ronda los 50 dólares. Reclamarlo dentro del plazo significa acceder a un juego de estreno sin realizar desembolsos adicionales, siempre que se cumplan las condiciones del servicio.

Instrucciones paso a paso para reclamar los juegos gratuitos en junio de 2026

El procedimiento para añadir los juegos de PlayStation Plus a la biblioteca comienza por verificar que la suscripción esté vigente en alguno de los planes disponibles. Después, es necesario esperar hasta el 2 de junio, momento en que los títulos aparecerán como gratuitos.

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Para no perder los juegos obtenidos sin costo, es fundamental conservar una membresía activa de PlayStation Plus. (PlayStation)

A partir de esa fecha y hasta el 6 de julio, los usuarios deben ingresar a la sección de PlayStation Plus, localizar los juegos mensuales y seleccionar la opción para añadir cada uno a su biblioteca personal.

No es obligatorio descargar los juegos de inmediato; basta con reclamarlos antes del vencimiento del período promocional. Así, los jugadores pueden decidir en qué momento quieren disfrutarlos, siempre que mantengan su suscripción al servicio. Esta modalidad facilita el acceso a títulos destacados sin requerir una compra directa.