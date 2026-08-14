Crean un ‘músico robótico’ impreso en 3D capaz de interpretar canciones en una guitarra acústica

El sistema interpreta escrituras digitales para ejecutar las canciones, lo que evita la necesidad de programar manualmente cada movimiento para cada pieza. (YouTube MegCell)

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Un ingeniero de Nueva Zelanda, conocido como Bruce, desarrolló un sistema robótico impreso en 3D que puede instalarse sobre una guitarra acústica y ejecutar canciones de manera automática. Este mecanismo, llamado MegCell Pulse, transforma partituras digitales en interpretaciones musicales reales, utilizando el propio cuerpo y sonido del instrumento.

A diferencia de los métodos habituales que convierten información digital en archivos de audio, este sistema actúa directamente sobre la guitarra para producir música en vivo, acercando la experiencia al resultado que lograría una persona.

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Cómo funciona el robot que toca la guitarra acústica

La innovación de MegCell Pulse surge de una pregunta simple: ¿qué pasaría si una pieza musical digital pudiera tocarse en un instrumento tradicional sin intervención humana directa? La solución fue diseñar un sistema que, colocado en una guitarra acústica, imita el trabajo de las manos de un guitarrista.

Este sistema actúa directamente sobre la guitarra para producir música en vivo, acercando la experiencia al resultado que lograría una persona. (YouTube MegCell)

El mecanismo está dividido en dos partes: una que presiona las cuerdas contra los trastes para formar las notas y otra que puntea o rasguea las cuerdas según las indicaciones de la partitura digital.

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El usuario escucha la música directamente desde la guitarra, con todas las resonancias naturales y la acústica del entorno, en lugar de un simple archivo de audio emitido por parlantes. El sistema interpreta escrituras digitales para ejecutar las canciones, lo que evita la necesidad de programar manualmente cada movimiento para cada pieza, facilitando así la interpretación de múltiples composiciones.

Cuáles son los componentes y características técnicas del MegCell Pulse

MegCell Pulse emplea piezas fabricadas por impresión 3D, junto con engranajes, actuadores magnéticos y brazos robóticos coordinados para tocar la guitarra de forma precisa. Entre sus especificaciones técnicas se encuentra la compatibilidad con guitarras acústicas convencionales y la capacidad de leer partituras digitales.

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MegCell Pulse emplea piezas fabricadas por impresión 3D, junto con engranajes, actuadores magnéticos y brazos robóticos coordinados. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / YouTube MegCell)

El sistema mecánico se divide entre dos funciones principales: la presión de los trastes y el punteo de las cuerdas. Además, integra componentes fácilmente reemplazables o modificables, gracias a que los archivos STL para imprimir las piezas están disponibles públicamente, junto con la lista de materiales y las instrucciones de ensamblado.

Este diseño facilita la reparación o la actualización del sistema, ya que los propietarios pueden imprimir nuevas partes si surge una mejora o si alguna pieza se daña. Por otro lado, el dispositivo incluye una modalidad colaborativa, permitiendo que el robot actúe sobre los trastes mientras una persona toca las cuerdas, posibilitando así la ejecución de piezas musicales con una sola mano.

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Limitaciones actuales y posibilidades de mejora del sistema robótico para guitarra

Aunque MegCell Pulse representa un avance al convertir partituras digitales en interpretaciones acústicas reales, la versión actual presenta algunas restricciones. Por ejemplo, el sistema no logra abarcar toda la extensión del diapasón de la guitarra y no puede realizar deslizamientos entre trastes, lo que limita la reproducción de ciertas técnicas musicales.

El creador continúa trabajando en el perfeccionamiento del dispositivo, buscando ampliar el rango de movimientos y sumar recursos que permitan una interpretación más cercana a la que lograría un músico humano, manteniendo el objetivo de facilitar la reparación y modificación mediante la impresión 3D de las piezas.

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Un ingeniero de Nueva Zelanda, conocido como Bruce, desarrolló un sistema robótico impreso en 3D que puede instalarse sobre una guitarra acústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferencias principales entre la guitarra acústica, la eléctrica y la clásica

Las guitarras acústica, eléctrica y clásica presentan diferencias tanto en la manera en que producen el sonido como en la construcción de sus cuerdas. En el caso de la guitarra acústica, el sonido se origina a partir de la vibración de cuerdas de acero bajo tensión, transmitida a una caja de resonancia hueca, lo que permite obtener un tono fuerte y brillante sin necesidad de componentes electrónicos ni conexión a corriente.

En contraste, la guitarra eléctrica posee un cuerpo macizo y utiliza cuerdas metálicas más finas y flexibles. Para que su sonido sea audible, requiere estar conectada a un amplificador a través de pastillas magnéticas que capturan las vibraciones. Este sistema permite modificar el sonido aplicando efectos y variando el volumen, lo que resulta fundamental en estilos como el rock o el jazz.

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La guitarra clásica se distingue principalmente por llevar cuerdas de nailon y un mástil considerablemente más ancho. Estas características proporcionan una sensación suave al tocar y un timbre cálido, cualidades que la hacen preferida en repertorios de música clásica y flamenco. Mientras tanto, la guitarra acústica, con su cejuela más estrecha y cuerdas de acero, produce un sonido metálico y dinámico, orientado a géneros como el pop, folk y rock.