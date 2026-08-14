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DPI reporta hasta tres robos de vehículos por semana y varias motocicletas sustraídas a diario en Honduras

Más de 600 automóviles y motocicletas han sido recuperados por las autoridades hondureñas durante 2026, mientras la DPI mantiene operativos contra estructuras que desmantelan los vehículos para comercializar sus piezas

La Dirección Policial de Investigaciones informó que más de 600 automóviles y motocicletas han sido recuperados durante 2026 en Honduras. (FOTO: 100 Seguro)
La Dirección Policial de Investigaciones informó que más de 600 automóviles y motocicletas han sido recuperados durante 2026 en Honduras. (FOTO: 100 Seguro)
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó que recibe entre dos y tres denuncias semanales relacionadas con el robo de vehículos en Honduras, mientras que la incidencia es mayor en el caso de las motocicletas, con entre dos y tres reportes cada día.

El portavoz de la institución, Wilfredo Maldonado, informó que durante 2026 las autoridades han logrado recuperar más de 600 automotores, cifra que comprende tanto vehículos tipo turismo como motocicletas que habían sido reportadas como robadas en diferentes sectores del territorio hondureño.

Las recuperaciones son resultado de las operaciones desarrolladas por los cuerpos policiales tras recibir las denuncias de los afectados y realizar investigaciones para determinar la ubicación de los automotores.

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Maldonado explicó que las modalidades utilizadas por los delincuentes varían. Algunos propietarios son interceptados y despojados directamente de sus vehículos, mientras que otros casos ocurren cuando los automotores permanecen estacionados y son sustraídos sin que sus dueños se encuentren presentes.

“Son situaciones que se reportan tanto como al momento que a una persona, pues lógicamente, es sorprendida por estos delincuentes y le quitan su vehículo, u otros que dejan estacionados en ciertos sectores sus vehículos y son robados también”, señaló.

La DPI recibe entre dos y tres denuncias semanales relacionadas con el robo de vehículos en diferentes sectores del territorio hondureño. (FOTO: La Prensa)
La DPI recibe entre dos y tres denuncias semanales relacionadas con el robo de vehículos en diferentes sectores del territorio hondureño. (FOTO: La Prensa)

Qué ocurre con los vehículos robados

Las investigaciones policiales apuntan a que detrás de algunos de estos hechos pueden operar estructuras criminales o grupos de personas organizadas específicamente para sustraer vehículos y posteriormente obtener beneficios económicos.

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Una de las modalidades identificadas consiste en el desmantelamiento de los automotores. Después del robo, determinadas piezas pueden ser separadas para posteriormente comercializarlas de manera ilegal.

Según Maldonado, estos componentes pueden terminar en el mercado negro tanto fuera de Tegucigalpa como en otros sectores urbanos del país.

Los delincuentes también pueden realizar modificaciones a determinadas piezas de los vehículos, una práctica que dificulta su identificación y posterior recuperación por parte de las autoridades.

Frente a este escenario, las investigaciones de la DPI buscan no solamente localizar los bienes sustraídos, sino también determinar quiénes se encuentran detrás de las estructuras que participan en este tipo de delitos.

Más de 600 recuperaciones durante 2026

El portavoz destacó que desde enero hasta agosto de 2026 la institución registra la recuperación de más de 600 automotores, entre carros y motocicletas.

La cifra refleja el trabajo de investigación desarrollado después de las denuncias, aunque las autoridades continúan recibiendo nuevos reportes semanalmente.

En el caso específico de las motocicletas, la frecuencia de las denuncias resulta superior a la correspondiente a los automóviles. Con entre dos y tres casos reportados diariamente, estos vehículos constituyen uno de los principales objetivos de los delincuentes.

Las autoridades recomiendan a los propietarios adoptar medidas preventivas al momento de estacionar sus automotores y reportar inmediatamente cualquier robo para facilitar las acciones policiales.

Las motocicletas registran una mayor frecuencia de robos, con entre dos y tres denuncias presentadas diariamente ante las autoridades. (FOTO: Hondudiario)
Las motocicletas registran una mayor frecuencia de robos, con entre dos y tres denuncias presentadas diariamente ante las autoridades. (FOTO: Hondudiario)

DPI pide no arriesgar la vida

Maldonado también hizo un llamado a las personas que sean sorprendidas directamente por delincuentes para evitar enfrentamientos que puedan poner en peligro su integridad física.

El funcionario recomendó mantener “la prudencia, la calma” y permitir que posteriormente sean las autoridades policiales las encargadas de desarrollar las investigaciones y operaciones correspondientes.

La DPI sostiene que la prioridad ante un asalto debe ser proteger la integridad de las víctimas, debido a que un vehículo puede ser recuperado mediante una investigación posterior.

“La vida humana” constituye el aspecto más importante frente a este tipo de hechos, remarcó Maldonado al pedir a la población evitar exponerse ante delincuentes durante el robo de un automotor.

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