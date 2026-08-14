Autos eléctricos: las formas más seguras de conducir un eléctrico cuando hay temperaturas altas

Sensores distribuidos en diferentes puntos del vehículo monitorean constantemente la temperatura. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El avance de la tecnología en los vehículos eléctricos se ha convertido en un aliado para enfrentar los desafíos que plantea el fenómeno de El Niño, especialmente en regiones donde las altas temperaturas y las condiciones extremas ponen a prueba la conducción y el desempeño de los automóviles.

La integración de sistemas inteligentes en modelos recientes permite mantener la seguridad, la eficiencia y el confort incluso cuando el clima se vuelve más exigente. Utilizar correctamente estas soluciones es clave para transitar con mayor tranquilidad durante temporadas marcadas por el calor y la sequía.

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Actualmente, El Niño se encuentra activo y con tendencia a fortalecerse en el océano Pacífico, lo que genera impactos climáticos diferenciados según el país. En Perú y Ecuador, se observa un incremento en la temperatura del mar, intensas lluvias e inundaciones en la costa.

Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger

Por el contrario, en Colombia el fenómeno se traduce en sequías prolongadas, disminución de los niveles de agua en embalses y un riesgo elevado de incendios forestales. Estos escenarios plantean retos adicionales para quienes conducen, ya que requieren adaptaciones tanto en el mantenimiento de los vehículos como en la forma de conducir.

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Las temperaturas por encima de los promedios históricos y la reducción de lluvias en varias regiones generan situaciones que exigen atención especial durante viajes largos, recorridos urbanos y trayectos que atraviesan zonas con cambios abruptos de altitud y clima. En ese contexto, es fundamental identificar qué sistemas tecnológicos integran los vehículos eléctricos para afrontar las temperaturas elevadas.

Sistemas tecnológicos en vehículos eléctricos para enfrentar altas temperaturas

La incorporación de sistemas avanzados en modelos como Deepal S07, S05 y G318 representa una respuesta concreta a los retos que impone El Niño en la conducción. Estos automóviles cuentan con una gestión térmica que protege tanto el sistema de propulsión como la batería.

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Los sistemas de climatización también juegan un papel esencial al mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sensores distribuidos en diferentes puntos del vehículo monitorean constantemente la temperatura, permitiendo que el sistema ajuste parámetros de funcionamiento para mantener la eficiencia y evitar daños por sobrecalentamiento. Esta capacidad resulta decisiva cuando las jornadas calurosas ponen en riesgo el rendimiento de los componentes eléctricos.

Los sistemas de climatización también juegan un papel esencial al mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo. Un ambiente interior adecuado favorece el bienestar de los ocupantes y ayuda al conductor a conservar la concentración durante trayectos largos o congestiones urbanas.

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Es recomendable complementar el uso del aire acondicionado con pausas regulares de descanso e hidratación, sobre todo cuando el viaje se extiende por varias horas y las condiciones externas son adversas.

Un ambiente interior adecuado favorece el bienestar de los ocupantes y ayuda al conductor a conservar la concentración durante trayectos largos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las asistencias electrónicas a la conducción se vuelven especialmente útiles en contextos de altas temperaturas, donde la fatiga puede aumentar y la atención puede disminuir.

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Tecnologías como el frenado autónomo de emergencia, el control crucero adaptativo, la alerta de colisión frontal y el asistente de mantenimiento de carril contribuyen a reducir riesgos, siempre que los sensores y cámaras estén limpios y en condiciones óptimas. Estos sistemas funcionan como apoyo, pero no sustituyen la necesidad de una conducción atenta y responsable.

Recomendaciones para una conducción segura en temporada de El Niño

Adoptar buenas prácticas antes y durante el viaje es fundamental para aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas del vehículo y reducir los riesgos asociados al calor extremo. Es aconsejable revisar la presión y el estado de los neumáticos previamente, ya que las altas temperaturas pueden afectar su desempeño y durabilidad.

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Interior Deepal S05. (Deepal)

Mantener limpios el parabrisas, las cámaras y los sensores es indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción.

Verificar los niveles de fluidos y realizar los mantenimientos sugeridos por el fabricante ayuda a prevenir posibles fallos mecánicos derivados del calor. Evitar dejar objetos electrónicos o materiales sensibles al calor dentro del automóvil durante periodos largos puede prevenir daños y situaciones peligrosas.

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Además, es importante planificar pausas para descanso e hidratación en recorridos extensos y consultar el estado de las vías y las alertas emitidas por las autoridades antes de salir. Estas medidas complementan la tecnología incorporada en los vehículos y contribuyen a una experiencia de conducción más segura.