Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Autos eléctricos: las formas más seguras de conducir un eléctrico cuando hay temperaturas altas

El Niño actualmente está activo y fortaleciéndose en el océano Pacífico, provocando en Perú y Ecuador aumento de la temperatura del mar, lluvias intensas e inundaciones en las zonas costeras

autos eléctricos - fenómeno de El Niño - autos - tecnología - 13 de agosto
Sensores distribuidos en diferentes puntos del vehículo monitorean constantemente la temperatura. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

El avance de la tecnología en los vehículos eléctricos se ha convertido en un aliado para enfrentar los desafíos que plantea el fenómeno de El Niño, especialmente en regiones donde las altas temperaturas y las condiciones extremas ponen a prueba la conducción y el desempeño de los automóviles.

La integración de sistemas inteligentes en modelos recientes permite mantener la seguridad, la eficiencia y el confort incluso cuando el clima se vuelve más exigente. Utilizar correctamente estas soluciones es clave para transitar con mayor tranquilidad durante temporadas marcadas por el calor y la sequía.

PUBLICIDAD

Actualmente, El Niño se encuentra activo y con tendencia a fortalecerse en el océano Pacífico, lo que genera impactos climáticos diferenciados según el país. En Perú y Ecuador, se observa un incremento en la temperatura del mar, intensas lluvias e inundaciones en la costa.

Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger
Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger

Por el contrario, en Colombia el fenómeno se traduce en sequías prolongadas, disminución de los niveles de agua en embalses y un riesgo elevado de incendios forestales. Estos escenarios plantean retos adicionales para quienes conducen, ya que requieren adaptaciones tanto en el mantenimiento de los vehículos como en la forma de conducir.

PUBLICIDAD

Las temperaturas por encima de los promedios históricos y la reducción de lluvias en varias regiones generan situaciones que exigen atención especial durante viajes largos, recorridos urbanos y trayectos que atraviesan zonas con cambios abruptos de altitud y clima. En ese contexto, es fundamental identificar qué sistemas tecnológicos integran los vehículos eléctricos para afrontar las temperaturas elevadas.

Sistemas tecnológicos en vehículos eléctricos para enfrentar altas temperaturas

La incorporación de sistemas avanzados en modelos como Deepal S07, S05 y G318 representa una respuesta concreta a los retos que impone El Niño en la conducción. Estos automóviles cuentan con una gestión térmica que protege tanto el sistema de propulsión como la batería.

Interior de un automóvil eléctrico moderno con botones y perillas, conductor ajustando un control físico.
Los sistemas de climatización también juegan un papel esencial al mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sensores distribuidos en diferentes puntos del vehículo monitorean constantemente la temperatura, permitiendo que el sistema ajuste parámetros de funcionamiento para mantener la eficiencia y evitar daños por sobrecalentamiento. Esta capacidad resulta decisiva cuando las jornadas calurosas ponen en riesgo el rendimiento de los componentes eléctricos.

Los sistemas de climatización también juegan un papel esencial al mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo. Un ambiente interior adecuado favorece el bienestar de los ocupantes y ayuda al conductor a conservar la concentración durante trayectos largos o congestiones urbanas.

Es recomendable complementar el uso del aire acondicionado con pausas regulares de descanso e hidratación, sobre todo cuando el viaje se extiende por varias horas y las condiciones externas son adversas.

autos eléctricos - fenómeno de El Niño - autos - tecnología - 13 de agosto
Un ambiente interior adecuado favorece el bienestar de los ocupantes y ayuda al conductor a conservar la concentración durante trayectos largos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las asistencias electrónicas a la conducción se vuelven especialmente útiles en contextos de altas temperaturas, donde la fatiga puede aumentar y la atención puede disminuir.

Tecnologías como el frenado autónomo de emergencia, el control crucero adaptativo, la alerta de colisión frontal y el asistente de mantenimiento de carril contribuyen a reducir riesgos, siempre que los sensores y cámaras estén limpios y en condiciones óptimas. Estos sistemas funcionan como apoyo, pero no sustituyen la necesidad de una conducción atenta y responsable.

Recomendaciones para una conducción segura en temporada de El Niño

Adoptar buenas prácticas antes y durante el viaje es fundamental para aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas del vehículo y reducir los riesgos asociados al calor extremo. Es aconsejable revisar la presión y el estado de los neumáticos previamente, ya que las altas temperaturas pueden afectar su desempeño y durabilidad.

autos eléctricos - fenómeno de El Niño - autos - tecnología - 13 de agosto
Interior Deepal S05. (Deepal)

Mantener limpios el parabrisas, las cámaras y los sensores es indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción.

Verificar los niveles de fluidos y realizar los mantenimientos sugeridos por el fabricante ayuda a prevenir posibles fallos mecánicos derivados del calor. Evitar dejar objetos electrónicos o materiales sensibles al calor dentro del automóvil durante periodos largos puede prevenir daños y situaciones peligrosas.

Además, es importante planificar pausas para descanso e hidratación en recorridos extensos y consultar el estado de las vías y las alertas emitidas por las autoridades antes de salir. Estas medidas complementan la tecnología incorporada en los vehículos y contribuyen a una experiencia de conducción más segura.

Temas Relacionados

Autos eléctricosTemperaturas altasTecnologíaFenómeno de El NiñoConducciónAutos tecnologíaConducción seguraLo último en tecnologíatecnología-noticiasTecno Autos Y Movilidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es la canción más famosa de las Guerreras K-Pop y cómo se llaman: lo más buscado en Google sobre la película

La banda sonora de Las guerreras K-pop logró posicionar varios temas en los rankings de Billboard

Cuál es la canción más famosa de las Guerreras K-Pop y cómo se llaman: lo más buscado en Google sobre la película

Fuentes de energía alternativas para cargar el celular cuando no hay luz

Disponer de distintas opciones reduce el riesgo de quedarse sin acceso al teléfono en situaciones críticas

Fuentes de energía alternativas para cargar el celular cuando no hay luz

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en la aplicación

Revisar y borrar videos y audios pesados en la app ayuda a evitar saturaciones de almacenamiento

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en la aplicación

Cómo convertir WhatsApp en tu agenda, bloc de notas y escáner personal de bolsillo

Utilizar el chat personal de la app como un espacio centralizado para notas, listas y documentos permite prescindir de aplicaciones independientes

Cómo convertir WhatsApp en tu agenda, bloc de notas y escáner personal de bolsillo

Quién juega hoy: lo que no debes escribir en XUPER TV o Fútbol Libre TV

Al intentar ver partidos gratis, muchos usuarios caen en páginas que instalan malware en sus dispositivos

Quién juega hoy: lo que no debes escribir en XUPER TV o Fútbol Libre TV

DEPORTES

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

El Rosario Central de Di María empató 0-0 con Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Thiago Tirante sobrevivió a una batalla de casi tres horas en Cincinnati y enfrentará a Novak Djokovic

Lucas Torreira pidió abandonar Turquía tras sufrir un nuevo ataque de un hombre que salió de prisión: la amenaza que recibió

TELESHOW

La reacción de Nick Sícaro tras las críticas de Daniela Celis por su noviazgo con Lolo Poggio: “Jamás dije que estaba enamorado”

La reacción de Nick Sícaro tras las críticas de Daniela Celis por su noviazgo con Lolo Poggio: “Jamás dije que estaba enamorado”

El susto de Yanina Latorre al aire por un look que mostró de más: “Estoy con una lola afuera”

Majo Favarón reveló que busca conocer otros hombres mientras Aníbal Lotocki cumple su condena: “Estoy quebrada”

Martín Cirio fue propuesto como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires: “¡Bravo ese legislador!"

Alejandra Maglietti reveló la angustia que vive tras recibir amenazas de muerte contra su hijo: “No puedo dormir del miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

El Salvador: El tribunal de San Miguel impone condenas de hasta 107 años a miembros de la MS-13

El secretario de Guerra de Estados Unidos reconoció a Guatemala y Honduras por aceptar operativos combinados durante cumbre contra los cárteles

Qué países del mundo aún pueden ingresar al CA-4 sin visa tras la reforma migratoria más profunda que ha vivido Centroamérica en décadas

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz