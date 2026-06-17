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Steam Machine de Valve: todos los rumores de su lanzamiento, almacenamiento y funciones

La consola incorporaría un procesador y un chip gráfico AMD semicustomizados, con el objetivo de ofrecer un rendimiento capaz de ejecutar juegos en 4K a 60 fotogramas por segundo

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Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
Una compacta Steam Machine con acabado bicolor y puertos frontales ilumina un escritorio. (Valve)

La llegada de la Steam Machine de Valve se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, marcando la primera vez que la compañía compite de manera directa con las consolas tradicionales como la PS5 y la Xbox Series X. Tras meses de incertidumbre y varios retrasos ligados a la escasez global de memoria RAM, la consola doméstica de Valve podría debutar en el mercado europeo en el verano de 2026.

El dispositivo promete un rendimiento gráfico equiparable al de las consolas más potentes, la familiaridad del ecosistema Steam y una flexibilidad inusual en el sector, ya que permitirá instalar otros sistemas operativos y ejecutar juegos fuera de la tienda oficial.

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Lanzamiento y disponibilidad de la Steam Machine en 2026

El proceso que ha llevado a la Steam Machine a las puertas de su lanzamiento no ha estado exento de desafíos. Valve anunció el proyecto hace ya ocho meses, generando expectación entre usuarios y analistas. Sin embargo, los planes originales tuvieron que ajustarse debido a un contexto internacional marcado por la escasez de componentes, en especial de memoria RAM, lo que retrasó la producción y distribución prevista.

Manos de una persona escribiendo en un teclado, con una Steam Machine gris sobre un escritorio de madera en el fondo, junto a un monitor y una figura de madera
La Steam Machine se presenta como una consola doméstica que, en realidad, funciona como un ordenador compacto optimizado para el salón. (Valve)

En las últimas semanas, múltiples fuentes internas han señalado que el lanzamiento de la Steam Machine podría materializarse la próxima semana. Este dato se suma a la información difundida recientemente por Valve, que confirmó la disponibilidad tanto de la Steam Machine como del casco de realidad virtual Steam Frame para el verano europeo de 2026.

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La actualización beta de SteamOS publicada el pasado fin de semana incluye referencias explícitas a la compatibilidad con el nuevo hardware, lo que ha sido interpretado como una señal clara de que el inicio de la distribución es inminente.

De acuerdo con filtraciones provenientes de la cuenta Steam Hardware Updates, tanto analistas como creadores de contenido ya han recibido unidades de prueba de la Steam Machine y el Steam Frame. El embargo para la publicación de reseñas se levantaría el 23 de junio, fecha que podría coincidir con el anuncio oficial a las 18:00 BST.

Además, se espera que las reservas estén habilitadas a partir del 30 de junio, también a las 18:00 BST, siguiendo una dinámica habitual en los lanzamientos recientes de la compañía.

Valve ha confirmado que, a pesar de tener SteamOS como sistema operativo predeterminado, la consola no estará limitada en cuanto a software. Europa Press
Valve ha confirmado que, a pesar de tener SteamOS como sistema operativo predeterminado, la consola no estará limitada en cuanto a software. Europa Press

Valve implementará un sistema de reservas inspirado en el utilizado previamente para el Steam Controller. Este mecanismo permitirá a los interesados unirse a una lista de espera y recibir invitaciones por correo electrónico para efectuar la compra según la disponibilidad de unidades, una medida que tiene como objetivo mitigar la especulación y la reventa.

Durante el mes de marzo, Valve reiteró su intención de lanzar la consola dentro de 2026 y adelantó que pronto publicaría más detalles tanto sobre la Steam Machine como sobre el Steam Frame, un casco de realidad virtual orientado a rivalizar con el Meta Quest.

En declaraciones a IGN, el programador Pierre-Loup Grifais explicó que el equipo se encuentra trabajando intensamente para cumplir con los plazos y que pronto habría nuevas noticias relacionadas con el dispositivo.

Steam Machine (Captura de tráiler oficial)
La Steam Machine incorpora un procesador y un chip gráfico AMD semicustomizados. (Captura de tráiler oficial)

Especificaciones técnicas de la Steam Machine de Valve

La Steam Machine se presenta como una consola doméstica que, en realidad, funciona como un ordenador compacto optimizado para el salón. Su diseño cúbico, con dimensiones aproximadas de 15 centímetros por lado, permite ubicarla debajo del televisor o sobre una mesa sin dificultad, contribuyendo a la integración estética en el hogar.

Opera bajo SteamOS y ofrece funcionalidades como suspensión y reanudación rápida, guardado en la nube y una interfaz gráfica similar a la de la Steam Deck. El frontal del dispositivo incorpora una tira LED personalizable, mientras que la fuente de alimentación se encuentra integrada en el cuerpo de la máquina, eliminando la necesidad de adaptadores externos y facilitando la instalación.

En el apartado de conectividad, la Steam Machine destaca por su versatilidad: dispone de dos salidas de vídeo (HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4), cuatro puertos USB-A, un USB-C de alta velocidad (10 Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit. Incluye conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, además de un receptor dedicado para el nuevo Steam Controller.

Steam Machine
Valve redobla su apuesta por el hardware y presenta la Steam Machine. (Valve)

La placa frontal, magnética y desmontable, permite personalización mediante impresiones 3D, opción que Valve planea facilitar publicando los archivos correspondientes.

Valve ha confirmado que, a pesar de tener SteamOS como sistema operativo predeterminado, la consola no estará limitada en cuanto a software. Los usuarios podrán instalar otros sistemas operativos y modificar el gestor de arranque, lo que habilita el uso de aplicaciones y juegos de terceros, incluso aquellos comprados fuera de la tienda oficial de Steam. Esta flexibilidad convierte a la Steam Machine en una opción híbrida entre consola y ordenador personal.

El nuevo Steam Controller es compatible con todos los dispositivos Steam y ofrece emparejamiento directo con la consola. El mando utiliza joysticks magnéticos para mejorar la respuesta y la durabilidad, incluye una base de carga magnética que también actúa como adaptador inalámbrico, y permite el uso de Bluetooth o USB. Una función destacada es Grip Sense, que activa o desactiva el control giroscópico en función de cómo se sostiene el mando.

Mandos Steam Machine
La Steam Machine contará con sus propios controladores. (Valve)

Hardware, potencia y compatibilidad con juegos

En términos de potencia, la Steam Machine incorpora un procesador y un chip gráfico AMD semicustomizados, con el objetivo de ofrecer un rendimiento capaz de ejecutar juegos en 4K a 60 fotogramas por segundo mediante tecnología de escalado FSR. Según Valve, la consola proporciona más de seis veces la potencia de la Steam Deck, lo que la posiciona en la misma liga que las consolas de última generación.

En la fase de lanzamiento estarán disponibles dos modelos, diferenciados por su capacidad de almacenamiento: uno de 512 GB y otro de 2 TB, ambos con la opción de ampliar la memoria mediante tarjetas microSD. El equipo también cuenta con 16 GB de memoria RAM y la posibilidad de actualizar el almacenamiento interno a través de unidades SSD NVMe.

Valve ha anticipado que, aunque la intención es garantizar la compatibilidad con toda la biblioteca de Steam, algunos juegos multijugador que requieren protección antitrampas a nivel de kernel podrían no funcionar inicialmente en SteamOS, a pesar de que el juego sea técnicamente compatible a través de Proton, la capa de compatibilidad desarrollada por Valve.

Steam Frame
Junto con la Steam Machine, Valve lanzará el visor Steam Frame. (Valve)

En pruebas preliminares realizadas por medios especializados, la Steam Machine ha demostrado capacidad para ejecutar títulos exigentes como Cyberpunk 2077 con una configuración gráfica comparable a la de una PS5 Pro.

Además, la consola soportará HDR a través de HDMI y DisplayPort, así como frecuencia de actualización variable (AMD FreeSync), características que optimizan la experiencia visual en televisores y monitores modernos.

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