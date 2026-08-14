Mantener las baterías portátiles cargadas ayuda a evitar la incomunicación durante cortes prolongados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante un corte de electricidad, la preocupación por el estado de la batería del celular se vuelve inmediata, ya que es un dispositivo esencial para la comunicación, la gestión de emergencias y el acceso a información clave.

Por ello, conocer fuentes de energía alternativas para cargar el celular cuando no hay luz permite mantener la conexión en escenarios adversos.

Baterías portátiles: un recurso inmediato

Las baterías portátiles (power banks) constituyen la opción más popular y accesible para asegurar energía en cualquier momento. Estos dispositivos almacenan carga eléctrica y la liberan al conectar teléfonos, tabletas u otros aparatos mediante un cable USB.

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Las baterías portátiles ofrecen una solución inmediata para recargar el celular ante un apagón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que sean efectivas, las baterías portátiles deben mantenerse cargadas y revisarse de forma periódica. Su rendimiento puede disminuir si permanecen mucho tiempo sin usarse o recargarse. Revisar el estado de la batería portátil antes de un corte programado de luz puede marcar la diferencia entre permanecer comunicado o quedar aislado.

El automóvil como fuente de energía

El automóvil representa otra alternativa viable cuando la red eléctrica falla. Muchos vehículos actuales están equipados con puertos USB o tomas de 12 voltios que permiten recargar el celular.

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Utilizar esta opción exige encender el motor, lo que implica consumo de combustible, por lo que se recomienda limitar su uso al tiempo estrictamente necesario, sobre todo en contextos donde el acceso a combustible está restringido.

El automóvil puede funcionar como fuente de energía cuando no hay electricidad en casa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta estrategia resulta útil en desplazamientos o durante cortes prolongados, y puede complementarse con otros métodos para optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Cargadores solares: energía renovable al alcance

El auge de las energías renovables también se refleja en la popularidad de los cargadores solares. Estos equipos convierten la radiación solar en energía utilizable para recargar dispositivos. Aunque dependen de la exposición al sol, ofrecen una opción sostenible y autónoma para quienes buscan independencia de la red eléctrica.

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Durante días soleados, los cargadores solares pueden abastecer de energía a teléfonos y otros aparatos pequeños. Su principal limitación surge en jornadas nubladas o lluviosas, donde la eficiencia de carga disminuye. En regiones con buena irradiación solar, estos cargadores suelen ser una alternativa eficaz para enfrentar cortes prolongados de energía.

Los cargadores solares convierten la luz del sol en energía útil para dispositivos móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Laptops y tabletas: aliados de emergencia

Cuando se produce un apagón, las computadoras portátiles y las tabletas pueden funcionar como fuente secundaria de energía para el celular. Si estos dispositivos conservan batería suficiente, basta conectar el teléfono mediante un cable USB para transferir parte de la carga.

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Algunas laptops permiten utilizar sus puertos USB aun estando apagadas o en suspensión, una característica especialmente útil en emergencias. Esta opción resulta práctica en un contexto doméstico, ya que aprovecha recursos que suelen estar disponibles en la mayoría de los hogares.

Generadores termoeléctricos: electricidad a partir del calor

En situaciones donde las alternativas habituales no están disponibles, los generadores termoeléctricos ofrecen una solución innovadora. Estos dispositivos aprovechan el calor directo de una fuente, como una estufa alimentada por ramas o biomasa, para producir electricidad mediante el “Efecto Seebeck”.

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Los generadores termoeléctricos aportan electricidad a partir del calor, sin depender del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento se basa en la creación de una diferencia de temperatura entre los lados de un módulo semiconductor, lo que genera corriente eléctrica. El calor del fuego activa el sistema y permite cargar el celular a través de un puerto USB, incluso en condiciones de lluvia, nieve o durante la noche. Esta tecnología no depende de la luz solar ni requiere esfuerzo físico, lo que la convierte en una alternativa útil en contextos rurales o durante emergencias prolongadas.

Preparación y prevención ante cortes de luz

Anticiparse a un corte de energía puede evitar situaciones de incomunicación. Entre las medidas básicas, conviene mantener siempre cargada una batería portátil, conocer el funcionamiento de los cargadores solares e identificar en el hogar o el automóvil las fuentes de energía disponibles. Estas acciones permiten reducir el riesgo de quedarse sin acceso al celular, una herramienta indispensable en la vida cotidiana y en emergencias.

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Contar con varias alternativas de energía para recargar el celular proporciona tranquilidad y seguridad ante imprevistos. La implementación de estos métodos, desde los más cotidianos hasta los más innovadores, contribuye a mantener la conectividad aun en los momentos más difíciles.