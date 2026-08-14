Cuál es la canción más famosa de las Guerreras K-Pop y cómo se llaman: lo más buscado en Google sobre la película

Rumi, Mira y Zoey lideran la doble vida de ídolos y cazadoras que cautivó al público internacional. (Reuters)

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Las guerreras K-pop se han convertido en un fenómeno global gracias al éxito rotundo de la película animada K-Pop: Demon Hunters, que se consolidó como el título original más visto en la historia de Netflix. Su impacto ha sido tal que, a más de un año de su estreno, miles de personas siguen consultando en Google diversos detalles sobre la película.

El largometraje, producido en colaboración con Sony Pictures Animation, logró acumular cientos de millones de reproducciones y arrasó en la última temporada de premios al obtener reconocimientos, incluidos los galardones a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

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El universo de HUNTRIX: personajes principales y antagonistas

Uno de los aspectos que más interés genera entre los seguidores y que aparece de manera recurrente entre las búsquedas más populares de Google es la identidad de los personajes de la cinta. La historia sigue a un grupo femenino de K-pop llamado HUNTRIX, cuyos integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios en Seúl para proteger a sus seguidores.

El fenómeno de HUNTRIX impulsó coreografías y desafíos virales en redes sociales.

Integrantes de HUNTRIX:

Rumi : encabeza el grupo como líder y vocalista principal. Destaca por su agilidad y su destreza con una espada mágica ancestral, la saingeom , lo que le permite desempeñar un rol clave tanto en el escenario como en la lucha contra las fuerzas oscuras.

Mira : funge como coreógrafa y posee una personalidad directa y ruda. Mira es reconocida por manejar un arma tradicional, el Gok-Do , y porque detrás de su carácter existe una historia personal compleja relacionada con su familia.

Zoey: la más joven de HUNTRIX, quien además de ser la rapera principal y autora de gran parte de los temas musicales, demuestra gran habilidad en el combate mediante el uso de cuchillos lanzadores.

Antagonistas:

Gwi-Ma : antiguo demonio que gobierna su propio mundo; se manifiesta como una colosal boca de fuego y busca consumir almas humanas.

Saja Boys : boy band rival formada por demonios. Jinu : líder y principal adversario; mantiene una marcada tensión romántica con Rumi. Romance Saja Mystery Saja Abby Saja Baby Saja



La canción Golden fue galardonada en los Globos de Oro y los Premios Oscar. (Reuters)

Las canciones que marcaron la banda sonora

La banda sonora de K-Pop: Demon Hunters no solo acompaña la narrativa, sino que se ha convertido en un motor del éxito de la película. Varias de las canciones alcanzaron posiciones destacadas en los rankings de Billboard, generando un impacto sin precedentes en la industria musical vinculada al cine de animación.

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Golden : descrita como el himno de HUNTRIX y la canción más popular ; dominó plataformas digitales y fue galardonada con el premio a la Mejor Canción Original .

How It’s Done : acompaña la secuencia inicial y presenta la dinámica del grupo.

Takedown : se usa en escenas de entrenamiento y combate.

Temas de los Saja Boys : Soda Pop: se volvió uno de los desafíos de baile más virales en redes. Your Idol: se usa en la trama para manipular a las masas de seguidores.



El impacto de estas canciones superó el ámbito cinematográfico. Golden, en particular, se posicionó como la banda sonora de una generación de fanáticos e impulsó el fenómeno de las coreografías replicadas en plataformas digitales de todo el mundo.

La película Las guerreras K-pop rompió récords de audiencia y se convirtió en tendencia global. (Netflix)

Dónde ver Las guerreras K-pop en español

La única vía oficial para disfrutar de Las guerreras K-pop con la mejor calidad de audio y video se encuentra en Netflix, donde la película está disponible de manera permanente bajo ese título para toda la audiencia de habla hispana. Esta exclusividad ha garantizado el acceso global y el mantenimiento del fenómeno que rodea a K-Pop: Demon Hunters.

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La combinación de música coreana, fantasía urbana y personajes carismáticos ha generado una ola de búsquedas y comentarios en redes, consolidando a las guerreras de HUNTRIX y a sus rivales como parte del imaginario colectivo de la animación reciente.