Xbox costará más en todo el mundo: el trasfondo de la subida anunciada por Microsoft

Microsoft confirmó un aumento del precio de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S que entrará en vigor el 1 de agosto de 2026. XBOX

El precio de las consolas Xbox aumentará en todo el mundo a partir del 1 de agosto de 2026, según anunció Microsoft. La compañía atribuye esta medida a una presión creciente sobre los costes de memoria y almacenamiento, en medio de una crisis de componentes que afecta a toda la industria de la electrónica de consumo.

Aunque Microsoft ya había ajustado los precios anteriormente, esta nueva subida impactará directamente en los modelos más populares y supondrá la desaparición de ciertas versiones del catálogo. Los jugadores, por tanto, se enfrentarán a precios más altos y a una menor variedad de opciones a la hora de adquirir una Xbox.

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Subida de precios de Xbox: razones y cifras oficiales

Microsoft ha comunicado que el ajuste de precios será global y afectará a todos los mercados, incluyendo Estados Unidos y Europa. En territorio estadounidense, los incrementos serán claros: la Xbox Series S de 512 GB pasará de 399,99 a 499,99 dólares, mientras que la Series S de 1 TB subirá de 449,99 a 599,99 dólares.

Aunque Microsoft ya había ajustado los precios anteriormente, esta nueva subida impactará directamente en los modelos más populares. XBOX

Por su parte, la Series X Digital de 1 TB costará 749,99 dólares en vez de los 599,99 actuales, y la Series X de 1 TB aumentará de 649,99 a 799,99 dólares. Además, Microsoft dejará de comercializar el modelo Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition.

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En Europa y España, los precios oficiales establecidos desde mayo de 2025 serán la base para la próxima subida, aunque aún no existe una nueva tabla en euros para agosto de 2026. Lo confirmado es que el ajuste será mundial, por lo que los compradores españoles y europeos también verán reflejados estos incrementos.

Actualmente, los precios en España son los siguientes: Xbox Series S 512 GB por 349,99 euros, Series S 1 TB por 399,99 euros, Series X Digital 1 TB por 549,99 euros, Series X 1 TB por 599,99 euros y Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition por 699,99 euros, aunque este último modelo dejará de estar disponible.

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Microsoft señala que la electrónica de consumo en general enfrenta dificultades, pero que la presión sobre las consolas es mayor por esta particularidad del sector. MICROSOFT

Costes de memoria y crisis de componentes: el trasfondo del encarecimiento

Microsoft sostiene que la decisión no se ha tomado a la ligera y que responde a una situación compleja en el mercado de componentes. Según la empresa, los costes de memoria y almacenamiento se han incrementado más de 2,5 veces. Este escenario ha obligado a la compañía a trasladar parte de esa presión al consumidor final.

La crisis de componentes afecta especialmente a las consolas, que suelen venderse a precios inferiores a sus costes de fabricación. Microsoft señala que la electrónica de consumo en general enfrenta dificultades, pero que la presión sobre las consolas es mayor por esta particularidad del sector.

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En octubre de 2025, la compañía ya había elevado los precios de las Xbox en Estados Unidos entre 20 y 70 dólares, con la esperanza de no tener que aplicar otra subida en el corto plazo.

La Xbox Series S se destaca principalmente por ser una consola completamente digital y la de menor tamaño en la historia de Xbox.

Memoria y almacenamiento: el cuello de botella en la industria tecnológica

Aunque Microsoft no menciona de forma explícita la inteligencia artificial en su comunicado, la situación del mercado ayuda a entender las causas del encarecimiento. Informes como los publicados por The Wall Street Journal apuntan al despliegue masivo de centros de datos como un motor inflacionario, que repercute en el precio de los componentes, la electricidad y los productos finales.

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Adicionalmente, TrendForce ha indicado que la alta demanda vinculada a la inteligencia artificial está absorbiendo gran parte de la capacidad de memoria y almacenamiento disponible en el mercado.

Esta combinación de factores ha convertido a la memoria en el nuevo cuello de botella de la industria tecnológica. La presión sobre los precios no solo afecta a las consolas, sino también a ordenadores y otros dispositivos electrónicos. El fenómeno, lejos de ser circunstancial, parece formar parte de una tendencia más amplia que impacta a todos los segmentos del mercado de consumo.

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Aunque Microsoft no menciona de forma explícita la IA en su comunicado, la situación del mercado ayuda a entender las causas del encarecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para intentar suavizar el efecto de la subida sobre los compradores

Para intentar suavizar el efecto de la subida sobre los compradores, Microsoft ha anunciado la puesta en marcha de diferentes alternativas. Entre ellas se encuentran opciones de pago aplazado en la Microsoft Store, financiación sin intereses durante hasta 12 meses en compras elegibles a través de Amazon, y programas de recompra con socios minoristas.

Además, habrá una mayor disponibilidad de consolas reacondicionadas certificadas, que podrán encontrarse en la Microsoft Store con hasta 100 dólares de descuento sobre el precio recomendado.

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Estas opciones, sin embargo, estarán sujetas a condiciones de elegibilidad y pueden variar según la región y la colaboración de terceros. La compañía advierte que la letra pequeña de cada programa es relevante y que no todos los compradores podrán acceder automáticamente a estas facilidades.

La Xbox Series X Edición Especial Galaxy Black destaca principalmente por contar con 2 TB de almacenamiento interno en un disco SSD NVMe. MICROSOFT

Microsoft enmarca su decisión dentro de una dinámica global que afecta a toda la industria tecnológica y que se ve agravada por la demanda de inteligencia artificial y la situación de los centros de datos.

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La retirada de ciertos modelos y la actualización de precios a nivel mundial marcan una nueva etapa en la estrategia comercial de la compañía, que busca adaptarse a las presiones del mercado sin perder competitividad.