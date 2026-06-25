Consolas de Xbox suben su precio 150 dólares: esto es lo que tendrás que pagar por una Series X|S

Microsoft confirmó un aumento del precio de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S que entrará en vigor el 1 de agosto de 2026.

Microsoft ha confirmado un nuevo y considerable aumento en el precio de sus consolas Xbox Series X y Xbox Series S. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto de 2026, representa la mayor subida de precios en la historia reciente de la marca y la segunda en sus consolas en el último año.

Con este ajuste, Xbox se suma a la tendencia que ya han marcado sus principales competidores, Sony y Nintendo, que también han incrementado recientemente el valor de sus consolas, desafiando la lógica tradicional del mercado.

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Los nuevos precios de Xbox Series X|S

A partir del 1 de agosto, todos los modelos de Xbox Series experimentarán un encarecimiento significativo. El modelo Xbox Series S de 512 GB pasará a costar $499,99, mientras que la Serie S de 1 TB se venderá por $599,99.

Por su parte, la Xbox Series X Digital Edition de 1 TB tendrá un precio de $749,99 y la Series X estándar de 1 TB llegará a los $799,99. Estos precios suponen un aumento de $100 para los modelos de 512 GB y de $150 para los de 1 TB respecto a sus valores previos.

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La Xbox Series X Digital Edition de 1 TB tendrá un precio de 749,99 dólares y la Xbox Series X estándar de 1 TB llegará a 799,99 dólares.(MICROSOFT)

Además, Microsoft ha decidido eliminar del mercado la versión de 2 TB de la Series X, que dejará de fabricarse y de venderse de forma definitiva. La compañía ha anunciado que informará en los próximos meses cómo se trasladarán estos incrementos al mercado europeo, donde es previsible que las subidas sean equivalentes en euros.

Por qué Microsoft sube el precio de las consolas de Xbox

La explicación oficial de Microsoft apunta directamente a la crisis global de componentes electrónicos. Según la empresa, “los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que se dupliquen de nuevo en otoño de 2027”.

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La situación afecta especialmente al segmento de consolas, un tipo de dispositivo que, a diferencia de los teléfonos y ordenadores, se suele vender sin margen de beneficio e incluso por debajo del coste de fabricación.

“El pasado octubre, incrementamos el precio de las consolas Xbox entre 20 y 70 dólares en Estados Unidos. Esperábamos que no fuera necesario otro aumento y, durante meses, trabajamos con proveedores en busca de otras opciones. Lamentablemente, la fuerte subida de precios en almacenamiento y memoria lo ha hecho inevitable”, informó la empresa en un comunicado.

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Microsoft atribuyó el aumento de precio de Xbox a la crisis global de componentes y al encarecimiento de la memoria y el almacenamiento. (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

Este fenómeno no es exclusivo de Xbox. La industria electrónica en su conjunto enfrenta dificultades para acceder a componentes clave, principalmente debido a la alta demanda de chips por parte de sectores como la inteligencia artificial y los centros de datos.

PlayStation y Nintendo también suben precios

El aumento de precios de las consolas Xbox no es un hecho aislado. En los últimos meses, Sony y Nintendo han anunciado medidas similares, marcando una ruptura con la tradición del sector, donde lo habitual era que el hardware se abaratara con el paso de los años.

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Desde el 2 de abril de 2026, Sony ha incrementado el precio de todos los modelos de PlayStation 5 en $100, tanto en su versión estándar como en la Digital Edition y la PS5 Pro.

Sony también subió el precio de PlayStation 5 en 100 dólares en Estados Unidos y llevó la PS5 Pro a 899,99 dólares.

Así, la PS5 estándar cuesta ahora $649,99 en Estados Unidos, la Digital Edition llega a $599,99 y la Pro alcanza los $899,99. En Europa, los precios se sitúan en 649,99 euros para la PS5 estándar y 899,99 euros para la Pro. En Japón y Reino Unido, el ajuste también se ha hecho efectivo con valores equivalentes en moneda local.

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Las razones esgrimidas por Sony son casi idénticas a las de Microsoft: “presiones continuas en el panorama económico mundial” y el encarecimiento de componentes clave, especialmente memoria y almacenamiento, impulsado por la fuerte demanda de otros sectores tecnológicos

Por su parte, Nintendo sorprendió al anunciar que, menos de un año tras su lanzamiento, la Nintendo Switch 2 subirá de precio a partir del 1 de septiembre de 2026. En Estados Unidos, el valor aumentará de $449,99 a $499,99, y en Europa pasará de 469,99 euros a 499,99 euros.

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La compañía japonesa ha señalado que esta decisión responde al “impacto de varios cambios en las condiciones del mercado” y, de manera indirecta, a la crisis de componentes originada por la escasez de chips NAND, usados prioritariamente en sistemas de inteligencia artificial.