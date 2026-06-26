Meta deja de rastrear actividad de sus empleados para entrenamiento de IA, ante la presión de los trabajadores

Meta pausó un programa que recolectaba datos de la actividad en computadoras de sus empleados para entrenar inteligencia artificial. (Reuters)

Meta suspendió un programa de monitoreo informático que recolectaba datos de sus empleados para entrenar inteligencia artificial, tras la protesta de más de 1.600 trabajadores.

La compañía, propiedad de Mark Zuckerberg y responsable de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, implementó una herramienta que registraba pulsaciones de teclas, clics del ratón y el contenido visualizado en las pantallas corporativas.

PUBLICIDAD

El sistema, denominado Iniciativa de Capacidades del Modelo (MCI), generó inquietud entre el personal por las implicancias sobre la privacidad en el entorno laboral. Más de 1.600 empleados firmaron una petición que exigía detener la recolección de información sobre el uso de computadoras por parte del staff. Según el texto de la petición, “Recopilar y reutilizar este tipo de datos plantea serias preocupaciones en torno a la privacidad, el consentimiento y la confianza en el lugar de trabajo”.

Datos sensibles y acceso interno

El portal tecnológico Wired reveló que los datos recabados por la MCI desde los ordenadores corporativos estuvieron accesibles para cualquier integrante de la empresa. El medio citó un aviso de seguridad interno que advertía sobre la exposición de tablas con “instrucciones y transcripciones completas, conversaciones privadas, datos de personas y rendimiento”.

PUBLICIDAD

La herramienta de Meta rastreaba pulsaciones y clics para alimentar modelos de inteligencia artificial. (Europa Press)

Meta confirmó la suspensión del programa en respuesta a la controversia. Un portavoz afirmó: “Hemos diseñado este programa cuidadosamente con medidas de protección de la privacidad y, si bien por el momento no tenemos indicios de que empleados de Meta hayan accedido indebidamente a ningún dato, lo hemos suspendido mientras investigamos”.

Durante una reunión interna, Zuckerberg comunicó a sus empleados que el propósito del programa era entrenar los modelos de IA observando a personas altamente capacitadas. Según el fundador y director ejecutivo de Meta, “El nivel de inteligencia promedio de las personas que trabajan en esta empresa es significativamente superior al del grupo promedio de personas que se pueden contratar para realizar tareas”. Añadió que las habilidades de programación del equipo mejorarían notablemente la capacidad de los modelos de IA desarrollados por la compañía.

PUBLICIDAD

La apuesta de Meta por la inteligencia artificial implica inversiones millonarias. Según cifras recientes, Zuckerberg ha destinado hasta 145.000 millones de dólares este año en gastos de capital, principalmente dirigidos a desarrollos de IA, incluyendo la expansión de centros de datos.

Meta afirmó que suspendió el programa y está investigando posibles accesos indebidos. (Reuters)

Nuevos proyectos y controversias

En paralelo, el New York Times informó que Zuckerberg ordenó a un equipo reducido de la compañía, valorada en 1,4 billones de dólares, crear una aplicación para teléfonos inteligentes orientada a mercados predictivos, similar a plataformas como Polymarket y Kalshi. Estos sitios permiten a los usuarios apostar sobre resultados de eventos diversos, desde premios artísticos hasta conflictos internacionales.

PUBLICIDAD

El proyecto, denominado Arena, funcionaría de forma independiente de las principales aplicaciones de mensajería y redes sociales de Meta, y actualmente se encuentra en fase de desarrollo. La publicación advirtió que la aplicación podría no llegar a lanzarse comercialmente.

Según el Pew Research Center, cada mes se mueven en plataformas como Kalshi y Polymarket alrededor de 24.000 millones de dólares en apuestas.

Zuckerberg defendió el programa, argumentando que el talento interno mejoraría la inteligencia artificial de la compañía. (Reuters)

Mike Proulx, director de investigación de la consultora Forrester, consideró que ingresar en un sector tan controvertido como los mercados de predicción “no da buena imagen” a una empresa que ya enfrenta presiones legales por sus productos de redes sociales. El escrutinio legal en Estados Unidos sobre este tipo de propuestas representa un desafío adicional para la estrategia de diversificación de Meta.

PUBLICIDAD