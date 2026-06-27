Últimos lanzamientos de híbridos y eléctricos: SUV con más autonomía, ORA 5 y VOYAH Free 318

Las nuevas SUV ofrecen alternativas de cero emisiones y equipamiento premium en el mercado local. (Gezpomotor/Inchcape)

El mercado automotor colombiano suma dos nuevas apuestas en el segmento SUV enfocadas en ofrecer autonomía extendida y un diseño diferenciador para los usuarios que buscan alternativas eléctricas y electrificadas.

VOYAH Free 318

Gezpomotor e Inchcape presentaron oficialmente en Bogotá la VOYAH Free 318, una SUV premium de diseño italiano que integra el carácter de un deportivo europeo con la funcionalidad de un vehículo familiar.

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Este modelo, que destaca por sus 720 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, incorpora tecnología de rango extendido (EREV) que permite recorrer hasta 259 kilómetros en modo eléctrico y lograr una autonomía combinada de hasta 1.357 kilómetros bajo el ciclo CLTC, es decir, usando su motor de gasolina como generador de electricidad para recargar la batería en movimiento.

La VOYAH Free 318 incorpora diseño italiano y tecnología de rango extendido para viajes largos en Colombia. (Gezpomotor)

La suspensión neumática inteligente, el amplio espacio interior y materiales premium refuerzan su perfil como opción para quienes priorizan confort y versatilidad en trayectos urbanos y viajes de larga distancia.

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Según Juan Carlos González, gerente general de Gezpomotor, la Free 318 se dirige a conductores que valoran el diseño, la personalidad y la libertad de moverse sin restricciones: “La VOYAH Free 318 representa exactamente lo que buscan muchos conductores hoy: un vehículo con diseño, personalidad y carácter deportivo, pero que también sea cómodo para la familia, eficiente para el uso diario y capaz de recorrer largas distancias sin limitaciones”.

ORA 5 SUV

Por su parte, Inchcape —uno de los principales distribuidores automotrices independientes del mundo— lanzó en Colombia la ORA 5 SUV de GWM, una SUV 100% eléctrica que apunta a ampliar el acceso a la movilidad cero emisiones.

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ORA 5 SUV de GWM apuesta por la movilidad 100% eléctrica y una autonomía de hasta 520 kilómetros. (Inchcape)

Este modelo ofrece una autonomía de hasta 520 kilómetros bajo el ciclo NEDC y está equipado con un motor eléctrico de 201 caballos de potencia y 260 Nm de torque. Su diseño incorpora líneas curvas inspiradas en formas naturales, un coeficiente aerodinámico de 0,26 Cd y una propuesta tecnológica que incluye seis airbags, cámara de visión 360°, monitoreo permanente de la batería, tablero digital de 10,25 pulgadas y pantalla táctil de 14,6 pulgadas con sistema Coffee OS.

La ORA 5 SUV se presenta en dos versiones (MID y TOP), con precios de lanzamiento desde $74.900.000, y una garantía de siete años o 200.000 kilómetros para el vehículo y ocho años para el motor y la batería de alto voltaje.

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Según Manuel Perilla, gerente de GWM para Inchcape Colombia, el modelo busca responder a la creciente demanda local por eléctricos versátiles: “La ORA 5 SUV refleja nuestro compromiso de acercar nuevas soluciones de movilidad a más colombianos y responder a una demanda creciente por vehículos eléctricos versátiles”.

El crecimiento de las matrículas de vehículos eléctricos impulsa la llegada de modelos como ORA 5 SUV. (Inchcape)

En términos de seguridad, la versión TOP integra 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) de nivel L2, entre ellas frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y alerta de punto ciego. El equipamiento incluye llanta de repuesto, puerto de carga tipo 2 y cargador wall box para uso domiciliario.

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Ambas SUV llegan en un contexto de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en Colombia. De acuerdo con Fenalco y la ANDI, las matrículas de eléctricos aumentaron 252% en mayo de 2026 frente al mismo mes del año anterior, lo que evidencia una demanda sostenida por alternativas que combinan eficiencia, diseño y nuevas tecnologías de movilidad.