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Juana Molina en Infobae a la Tarde: “En mi música me siento turista y guía a la vez”

La cantante y actriz pasó por el streaming conducido por Manu Jove. Cómo fue volver a la actuación con “En el barro”. Y su proceso de creación a la hora de grabar sus discos en forma independiente

JUANA MOLINA, entre la música y la actuación
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Juana Molina estuvo en Infobae a la Tarde, el programa conducido por Manu Jove, y repasó su actualidad. Y a propósito de un día centrado, para muchos, en el eclipse solar total, contó: “A mí me hubiera encantado ser un poco más estudiosa... Siempre me da mucha envidia el apodo que se puso Fabiana Cantilo de Lady Vaga, porque creo que yo soy Lady Vaga”, dijo entre risas.

¿Dónde se nota esa haraganería? ”Bueno, porque, porque me quedo durmiendo en vez de agarrar un libro, por ejemplo, y estudiar algo que me pueda interesar. Me gusta mucho escuchar a gente que sabe y hacerle preguntas".

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Juana Molina con María Laura Santillán
Su regreso a la actuación en En el barro. “Yo no quería volver a actuar, pero me llamó Pablo Culell, de parte de Ortega también, por supuesto, y me entusiasmó", cuenta (Foto: Gustavo Gavotti)

Luego contó sobre sus inicios tanto en la actuación como en la música. Y empezó por su experiencia en Juana y sus hermanas. ”Cuando empecé con el programa era más una necesidad económica que otra cosa. Y volviendo a mi haraganería, yo no quería tener horas para tocar la guitarra. Entonces dije: bueno, necesito un trabajo que en poco tiempo me dé mucha guita..."

“Y eso era lo que yo consideraba en ese momento mucha guita, que era pagarme el alquiler y los gastos, eso era mucha guita, eh. Y bueno, yo sabía que tenía ese don para hacer personajes. Pero lo que me movió no fue mi amor por la actuación, ni mi deseo de ser una actriz cómica o lo que fuera, sino cómo puedo hacer para vivir, para tener una entrada y, y hacer lo que quiero, ¿no?"

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Inevitablemente, la charla fue hacia su regreso a la actuación, haciendo el personaje de Piquito en En el barro. “No sé, me entusiasmó. Yo no quería volver a actuar, pero me llamó Pablo Culell, de parte de Ortega también, por supuesto, y me entusiasmó. No sé por qué. Me habían ofrecido otros papeles, pero yo temí no poder hacerlos. Y ahí Ortega dijo: ‘¿Y si le damos el personaje de Piquito, que es un personaje más chico, pero que lo podés hacer como quieras?’, eso fue menos presión y a la vez tuve que trabajar un poco más porque era un personaje que no tenía mucho carácter en principio. Entonces después salió esa veta final, que al final es un personaje del personaje. O sea, actúo de estar actuando. Y estoy muy feliz con este programa, porque me tocó un elenco completamente inesperado de gente con la que me llevo bien, el equipo es divino y no me esperaba para nada estar tan contenta".

Juana Molina recordó la pelea que tuvo con Antonio Gasalla: “Nunca más me habló”
Su etapa cómica, junto a Antonio Gasalla

Luego se explayó sobre su último disco, Doga: “Yo creo que este disco es una continuación de los otros siete que hice y que es como un camino que arrancó con mi segundo disco. Fue una puerta que descubrí y fui avanzando en esa dirección, ¿no? Y me voy encontrando... A mí lo que me encanta es descubrir nuevos timbres, porque los timbres son los que me meten en un clima, eh. Me gusta perderme en el momento de hacer el disco, perderme haciéndolo, ¿no? No tener conciencia de dónde estoy, que no haya pensamiento, que no haya preconceptos, que no haya conceptos, simplemente avanzar. Nunca encontré una analogía mejor que me siento turista y guía a la vez, ¿no? Como que si bien soy yo la que hace la acción de tocar, siento que son los instrumentos los que me dicen qué hacer con ellos", cerró el concepto.

Para quiene quieran comprobarlo en vivo, la podrán ver el próximo 29 de agosto en el teatro Vorterix.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

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