Régimen de Nicaragua difunde un video del obispo Abelardo Mata y lo presenta como “prueba de vida” ante presión internacional

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La difusión de una entrevista en video del obispo emérito Juan Abelardo Mata por canales estatales de Nicaragua fue presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “prueba de vida” tras su detención el 29 de junio. La falta de una verificación independiente mantiene las dudas sobre su paradero y estado.

Durante la entrevista, el periodista Adolfo Pastrán Arancibia conversa con Mata en una vivienda cuyo entorno es descrito en detalle. El obispo relata su rutina diaria, centrada en la oración, la lectura, el cultivo de plantas y la apicultura. “Estoy bien, sí, gracias a Dios, me siento bien”, dice en un fragmento del video. También menciona recibir la visita ocasional de familiares, especialmente de su hermano, y su preferencia por la vida en silencio y el recogimiento.

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El periodista menciona en cámara que “monseñor Juan Abelardo Mata está dedicado a la oración, a la lectura y también mucho tiempo dedica a las plantas”. En la charla, Mata también recuerda su relación con el cardenal Miguel Obando y Bravo y comparte varias anécdotas de su vida eclesiástica.

La grabación ha circulado en redes sociales bajo control del régimen, tras semanas de especulaciones sobre el estado y paradero de Mata, quien fue arrestado después de solicitar públicamente oraciones por la Iglesia católica en Nicaragua.

Un día antes de la difusión de la entrevista que el régimen maneja como “prueba de vida”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en favor del obispo, advirtiendo sobre “el riesgo extremo, urgente e irreparable” que enfrenta el religioso debido a su edad y condiciones de salud.

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El video presenta una entrevista exclusiva de Informe Pastrán TV con el Obispo Emérito Juan Abelardo Mata. Las escenas muestran al obispo y a un entrevistador conversando en un interior y luego caminando al aire libre en un entorno con árboles y un tanque de agua elevado. El material documenta una conversación entre dos individuos en diferentes locaciones, parte de un reportaje televisivo del Canal 6. Se observa el obispo sentado en una silla, y a ambos hombres de pie conversando en exteriores. La cobertura incluye segmentos grabados en interiores y exteriores.

El Ministerio del Interior informó el 4 de julio que el obispo había sido trasladado a su casa, luego de que Estados Unidos exigiera su liberación “inmediata e incondicional”. Sin embargo, la CIDH subrayó que, desde su detención, Mata habría permanecido bajo un régimen de “casa por cárcel”, y que no existe información independiente que permita verificar su estado.

El organismo advirtió que la falta de transparencia “reviste especial gravedad” y que, antes de esto, ya había otorgado medidas cautelares a favor de Mata en 2021 por actos de hostigamiento, amenazas de muerte, agresiones y restricciones en su contra.

Medidas internacionales y antecedentes del caso

En su más reciente solicitud, la CIDH incluyó a cuatro personas del círculo cercano del obispo dentro del caso denominado Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua, un expediente que documenta la persecución política contra opositores al régimen de Ortega y Murillo en los últimos ocho años.

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Según el informe Fe bajo fuego de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido la Conferencia Episcopal de Nicaragua, han sido desterrados o forzados al exilio desde 2018, en el marco de una represión que abarca vigilancia, restricciones al culto, detenciones arbitrarias y confiscación de bienes.

La agencia EFE reportó que la dictadura de Nicaragua ha ignorado reiteradas solicitudes internacionales de protección y transparencia en estos casos. Las medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH tienen carácter obligatorio y buscan evitar daños irreparables y obligan a los Estados a tomar acciones concretas para resguardar la vida y los derechos de las personas en situación de riesgo.

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