“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

Juan Orlando Hernández compareció este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia inicial del caso Pandora II. (FOTO: Proceso Digital)

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El expresidente Juan Orlando Hernández compareció este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enfrentar la audiencia inicial del caso Pandora II, en el que se le acusa por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

Antes de ingresar a la sede judicial, el exmandatario aseguró que está dispuesto a enfrentar el proceso y rechazó las acusaciones de quienes, según afirmó, buscan silenciarlo. “No me voy a callar”, manifestó Hernández, al denunciar una supuesta persecución política atribuida a sectores de la izquierda radical del partido Libertad y Refundación (Libre).

El exgobernante también señaló que, a su criterio, dicha situación tendría “connotaciones también internacionales”, aunque no ofreció mayores detalles sobre los actores a los que atribuye esa supuesta persecución.

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Hernández recordó además el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos y aseguró que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió un fallo que, según su interpretación, eliminó la sentencia y los cargos que pesaban en su contra.

“La Corte de Apelaciones del Distrito Segundo ya dio un fallo claro y contundente, eliminando la sentencia, pero también se han eliminado los cargos”, declaró el expresidente antes de comenzar la audiencia.

El expresidente Juan Orlando Hernández llegó a la CSJ para enfrentar la audiencia inicial por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. (FOTO: Colón al día)

El exmandatario sostuvo que ahora corresponde enfrentar la justicia hondureña y afirmó que lo hará de la misma manera en que, según dijo, todos los ciudadanos deben responder ante los tribunales.

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“Estoy enfrentando la justicia hondureña como creo que todos tenemos que hacerlo”, expresó.

Hernández manifestó además confianza ante el inicio de esta nueva etapa del proceso judicial y señaló que esperaba comenzar la audiencia “de la mano de Dios”.

La audiencia inicial comenzó a las 9:30 de la mañana en la sede de la Corte Suprema de Justicia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad instalado en los alrededores del edificio. Agentes policiales fueron desplegados para resguardar las instalaciones y controlar el ingreso y salida de personas durante la jornada.

El proceso también generó una importante presencia de medios de comunicación, que dieron cobertura a la comparecencia del expresidente y a los acontecimientos registrados en las inmediaciones de la CSJ.

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JOH durante su comparecencia ante la justicia hondureña, donde aseguró que no guardará silencio y denunció una supuesta persecución política. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada)

Hernández regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, después de recibir un indulto presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Su retorno ocurrió tras permanecer cuatro años privado de libertad por delitos vinculados al narcotráfico.

Posteriormente, el 3 de agosto, el expresidente compareció ante la CSJ durante la audiencia de declaración de imputado, diligencia en la que recibió medidas distintas a la detención judicial. Como resultado, Hernández continúa enfrentando el proceso en libertad.

Con la audiencia inicial de Pandora II, el caso avanza a una nueva etapa dentro del sistema judicial hondureño. El proceso mantiene la atención pública debido al regreso del exmandatario al país y a sus declaraciones sobre las acusaciones y el contexto político que, según sostiene, rodea el expediente.

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Mientras la audiencia se desarrolla, Hernández mantiene su postura de que enfrentará los señalamientos ante los tribunales hondureños y que expondrá su defensa frente a las acusaciones de fraude y lavado de activos.

El desarrollo de la audiencia inicial será determinante para establecer los siguientes pasos del proceso contra el exmandatario.

Un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia de Juan Orlando Hernández. (Foto: REUTERS/Fredy Rodriguez)

La defensa de Hernández busca controvertir los señalamientos formulados en su contra, mientras el Ministerio Público sostiene las acusaciones que dieron origen al expediente Pandora II.

El caso coloca nuevamente a Juan Orlando Hernández en el centro de la atención judicial y política del país, luego de su regreso a Honduras.

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La jornada de este miércoles representa uno de los primeros momentos clave de su nuevo proceso ante la justicia hondureña, que deberá resolver las actuaciones correspondientes conforme avance el expediente.