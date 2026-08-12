Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Palestinos permanecen junto a un cráter tras un ataque israelí contra un almacén de medicamentos en Deir al-Balah, según personal médico, en el centro de la Franja de Gaza, el 1 de agosto de 2026 REUTERS/Mahmoud Issa

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Un ataque aéreo israelí hirió de gravedad este miércoles a un hombre palestino en el norte de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa afirmaron que el objetivo era un comandante de Hamas que preparaba atentados contra las tropas israelíes desplegadas en el territorio. Se trata del primer bombardeo de este tipo registrado en más de una semana, después de que Israel redujera sus operaciones ofensivas bajo presión de Washington para avanzar en la última versión del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra.

Según medios y personal médico palestino, el hombre viajaba en un mototaxi en Beit Lahiya, localidad del norte de Gaza, cuando fue alcanzado por el ataque. El Ejército israelí indicó en un comunicado que la acción buscaba “eliminar la amenaza” que representaba para sus soldados. Horas después, medios israelíes citaron fuentes castrenses que aseguraron que el ataque había matado al jefe de una célula de Hamas en la zona.

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Israel precisó que sus fuerzas permanecerán desplegadas en la zona, en línea con el acuerdo de alto el fuego vigente, y que continuarán las operaciones contra lo que definen como “amenazas inmediatas”.

El alto el fuego, que puso fin a casi dos años de guerra total tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, ha estado marcado desde su firma por violaciones casi diarias. El fuego israelí ha matado a más de 1.250 palestinos en Gaza desde entonces, la mayoría civiles, según cifras recogidas por Reuters. No existe certeza sobre cuántas de esas víctimas eran combatientes, ya que Hamas no suele difundir información sobre sus muertos. En el mismo periodo, cuatro soldados israelíes murieron a manos de milicianos en el enclave, de acuerdo con un recuento del propio Ejército.

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05/08/2026 El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, en una visita a la Franja de Gaza POLITICA EJÉRCITO DE ISRAEL

El ataque se produce tres días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazara públicamente el plan de 15 puntos presentado por la Junta de Paz impulsada por Trump para la segunda fase del proceso. Netanyahu afirmó el pasado domingo que sus fuerzas “no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamas esté genuinamente desarmado”, en referencia a la hoja de ruta que Washington había presentado a finales de julio como un avance histórico hacia el desarme del grupo islamista y de otras milicias en la Franja.

Esa hoja de ruta, respaldada por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, contempla una retirada israelí escalonada y condicionada a la entrega de armamento por parte de Hamas, que a su vez exige que Israel cese sus operaciones militares y se repliegue por completo antes de iniciar el desarme de su arsenal pesado. El bloqueo mutuo ha dejado el proceso estancado, mientras las fuerzas israelíes mantienen el control de aproximadamente la mitad del territorio de Gaza a través de la denominada Línea Amarilla establecida en el acuerdo de octubre.

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El episodio se produce, además, en un contexto de creciente presión política interna sobre Netanyahu, que afronta elecciones legislativas en octubre y una oposición que cuestiona su gestión de la guerra y de las negociaciones con Washington. La reanudación de los ataques aéreos, tras varios días de relativa calma, sugiere que Israel busca preservar su margen de acción militar mientras las negociaciones sobre el desarme y la retirada permanecen paralizadas. La pregunta que se impone ahora es si Washington logrará destrabar un acuerdo que ambas partes interpretan de forma incompatible, o si la Franja queda atrapada en un ciclo de treguas parciales que ninguno de sus firmantes termina de cumplir.