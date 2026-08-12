Cómo un solo gen que regula el género de la flor de palta podría revolucionar su producción

Una investigación publicada en Fruit Research identificó en la palta un gen asociado al patrón de floración que influye en la polinización y el rendimiento del cultivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación publicada en Fruit Research identificó un gen asociado al patrón de floración de la palta, un hallazgo que puede acelerar la selección de variedades en un cultivo donde la polinización condiciona parte del rendimiento.

El trabajo, respaldado por una ficha técnica del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre el mismo estudio, localizó en el cromosoma 10 una región vinculada con los dos grandes tipos de apertura floral del árbol y propuso un candidato genético para explicar esa diferencia.

El punto de partida era productivo. La palta depende de una sincronía entre flores que reciben polen y flores que lo liberan, y esa coordinación no ocurre igual en todos los cultivares.

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El estudio localizó en el cromosoma 10 una región vinculada con los tipos de floración A y B de la palta y propuso al gen PaDSPD como candidato genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace años, botánicos y productores observan horarios de apertura distintos entre materiales, una diferencia que influye en las posibilidades de polinización.

La novedad del estudio consiste en ofrecer una base molecular para ese comportamiento. No se trata de un “cambio de sexo” del árbol, sino de una regulación temporal en flores que conservan órganos femeninos y masculinos.

Para el mejoramiento del cultivo, esa precisión importa porque permite estudiar con más detalle un rasgo que influye en la compatibilidad entre plantas y en el desarrollo de nuevas variedades.

Qué problema intenta resolver el estudio

La flor de la palta es hermafrodita, lo que significa que reúne en una misma estructura las partes que reciben polen y las que lo producen. Aun así, no activa ambas funciones al mismo tiempo.

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La flor de la palta es hermafrodita, pero separa en el tiempo la fase femenina y la fase masculina para favorecer la polinización cruzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero se abre en fase femenina y más tarde vuelve a abrirse en fase masculina. Ese desacople temporal favorece la polinización cruzada y reduce la autofecundación.

El estudio describe dos patrones principales. Los cultivares de tipo A abren como femeninos por la mañana del primer día y como masculinos en la tarde del segundo. Los de tipo B lo hacen como femeninos por la tarde del primer día y como masculinos a la mañana siguiente.

La ficha técnica del USDA-ARS añade que ese sistema de floración promueve la polinización cruzada y se asocia con mayor rendimiento en algunos cultivares.

Los cultivares de palta de tipo A abren como femeninos por la mañana del primer día y como masculinos en la tarde del segundo, mientras que los de tipo B siguen el patrón inverso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese patrón recibe el nombre de dicogamia protógina sincrónica diurna, una expresión botánica que alude a la separación temporal entre la función femenina y la masculina a lo largo del día.

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Para la producción, el punto relevante es otro: si las ventanas de apertura no coinciden con suficiente precisión, la disponibilidad de polen y la receptividad de las flores pueden no superponerse del modo más favorable.

El hallazgo genético y sus límites

El avance central del paper consistió en ubicar una región de 20 kilobases del cromosoma 10 asociada con los tipos de floración A y B.

La dicogamia protógina sincrónica diurna define en la palta la separación temporal entre la función femenina y la masculina a lo largo del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se detalla en el estudio, los marcadores significativos quedaron concentrados en un solo gen que codifica un factor de transcripción de tipo MYB, una proteína reguladora que controla la actividad de otros genes. Los autores denominaron a ese gen PaDSPD.

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Para llegar a ese resultado, el equipo analizó 153 materiales genéticos de palta y sumó pruebas en poblaciones de cría con distintos tipos de floración.

El trabajo señala que “todos los marcadores significativos quedaron delimitados en un solo gen”, según se detalla en el estudio. La ficha técnica del USDA-ARS resume el mismo punto y afirma que los científicos identificaron, con millones de marcadores moleculares, el gen que controla el tipo de floración de la palta.

El equipo analizó 153 materiales genéticos de palta y encontró que los marcadores significativos quedaron concentrados en un gen que codifica un factor de transcripción de tipo MYB (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también detectó una regularidad hereditaria. El tipo A apareció siempre como heterocigota, una condición en la que un organismo porta dos versiones distintas de un gen, mientras que el tipo B apareció como homocigota, con dos copias iguales.

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El paper señala una proporción modificada de 2:1 entre tipo A y tipo B y plantea que una de las combinaciones homocigotas podría ser letal. Esa hipótesis forma parte del estudio y los autores aclaran que harán falta ensayos funcionales para establecer la causa de ese efecto.

Ese punto obliga a mantener cautela. El estudio propone un gen candidato con evidencia consistente, pero no presenta una demostración definitiva del mecanismo biológico completo.

El estudio detectó que el tipo de floración A apareció como heterocigota y el tipo B como homocigota, además de una proporción 2:1 que abre la hipótesis de una combinación letal (Foto: FreshFruit)

También reconoce que todavía se necesitan validaciones experimentales para confirmar de qué manera ese gen interviene en la apertura floral y en la alternancia entre fases reproductivas.

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Por qué puede importar fuera del laboratorio

La utilidad potencial del hallazgo aparece en el mejoramiento del cultivo. En la palta, identificar temprano el tipo de floración puede ahorrar años de trabajo, porque los árboles obtenidos por semilla tardan en alcanzar la madurez reproductiva. Si ese rasgo puede anticiparse con marcadores genéticos, la selección de nuevas variedades se vuelve más directa.

Según se detalla en el estudio, los marcadores desarrollados “permitieron distinguir con precisión total los tipos A y B” en los materiales analizados y en poblaciones evaluadas por los investigadores. En términos prácticos, se trata de señales en el ADN que permiten reconocer qué patrón floral tiene una planta antes de que florezca.

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Los marcadores genéticos permitieron distinguir con precisión total los tipos de floración de la palta y pueden acelerar la selección de variedades en programas de mejoramiento

La ficha técnica del USDA-ARS agrega que esa herramienta puede servir para programas de mejoramiento orientados a ordenar cruces y aumentar la eficiencia de la polinización.

El trabajo no presenta ese avance como una solución cerrada para el rendimiento ni para los problemas de producción, pero sí como una forma más precisa de anticipar un rasgo que hasta ahora dependía sobre todo de observar la flor cuando el árbol ya había llegado a la etapa reproductiva.