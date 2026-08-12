Joaquín de la Torre: “El problema del Gobierno es político, no económico”

De la Torre sostuvo que el Gobierno cumplió con el ordenamiento de la macroeconomía y la eliminación de intermediarios en las políticas sociales

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En diálogo con Infobae al Regreso, Joaquín de la Torre analizó el escenario político nacional y trazó un duro diagnóstico sobre la provincia de Buenos Aires. El exsenador bonaerense sostuvo que el Gobierno nacional atraviesa una crisis política, cuestionó la falta de una nueva oferta electoral y puso sobre la mesa una propuesta concreta para transformar el conurbano: convertir sus 24 municipios en distritos federales.

Durante la entrevista con Gonzalo Aziz, De la Torre también habló sobre el futuro electoral y planteó la necesidad de una tercera alternativa que, según su visión, pueda superar tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza.

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De la Torre: “El problema del Gobierno es político, no económico”

Para el dirigente, el Gobierno cumplió con las principales demandas que explicaron su llegada al poder, pero perdió capacidad para definir una nueva etapa. “El Gobierno cumplió con las dos cosas para las que la gente lo votó”, afirmó, en referencia al ordenamiento de la macroeconomía y a la eliminación de intermediarios en las políticas sociales. Sin embargo, sostuvo: “Después de eso, nada más”.

En ese sentido, planteó que el problema actual está en la conducción política: “El problema hoy tiene que ver con haber perdido la noción del para qué, el porqué y el con quién”. A partir de ese diagnóstico, consideró que comenzó a consolidarse un espacio que no pretende regresar al pasado, pero tampoco se identifica con el oficialismo.

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De la Torre propuso pasar de una Argentina extractiva a una Argentina del desarrollo con recursos naturales y tecnología (Infobae en Vivo)

De la Torre vinculó ese proceso con la oferta electoral. “Toda elección se define por dos variables: la oferta y de qué se habla en la elección. Si la oferta es mala, la gente termina votando lo que hay”, sostuvo. Y agregó: “La torpeza política del Gobierno ha hecho que un lugar que no existía cada vez sea más grande y esté consolidado”.

La tercera opción que imagina para 2027

De cara a las próximas elecciones presidenciales, el exsenador bonaerense planteó la construcción de una alternativa que no represente una reedición del centro político tradicional.

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“Va a ser una tercera opción que logre descifrar cómo pasamos de la Argentina extractiva de la cordillera a la Argentina del desarrollo”, afirmó. Para De la Torre, el desafío consiste en aprovechar la oportunidad que representan los recursos naturales y vincularla con el desarrollo tecnológico. “No es una avenida del medio ni el centro tradicional”, aclaró.

En esa línea, destacó el potencial de la inteligencia artificial y cuestionó el funcionamiento del sistema educativo bonaerense. “Tenemos todos esos beneficios y tenemos que asociarnos con el mundo de la tecnología”, sostuvo.

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Joaquín de la Torre propuso federalizar los 24 municipios del conurbano y convertirlos en distritos federales bajo la órbita del Gobierno nacional (Infobae en Vivo)

Sobre la situación de las escuelas públicas, fue contundente: “El 90% de los chicos que estudian en la provincia de Buenos Aires, en escuelas públicas, cuando terminan los 18 años no tienen el conocimiento necesario mínimo que se necesita para el proceso educativo siguiente”.

La propuesta para transformar el conurbano

El planteo más disruptivo de la entrevista estuvo vinculado con la organización institucional de la provincia de Buenos Aires. De la Torre propuso modificar el estatus político de los municipios del conurbano y convertirlos en distritos federales.

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“Hay que federalizar los 24 distritos del conurbano. Hay que sacárselos a la provincia de Buenos Aires y hacer 24 distritos federales”, sostuvo.

Según explicó, esos territorios pasarían a depender del Gobierno nacional y tendrían un esquema diferente de financiamiento y administración. Su propuesta incluye una modificación del sistema tributario y el traspaso de determinadas áreas al ámbito federal.

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“Hay que dejar de cobrar Ingresos Brutos en el conurbano y pasar docentes y policías federales al Gobierno nacional”, planteó.

El exsenador bonaerense dijo que la conducción política del oficialismo perdió la noción del para qué, el porqué y el con quién (EFE/John Reyes Mejia)

El dirigente consideró que el cambio también permitiría aliviar las cuentas de la provincia y modificar la distribución de los recursos entre el conurbano y el interior bonaerense. “El interior bonaerense va a festejar, porque muchos de los impuestos que paga el interior se usan para subsidiar el conurbano”, afirmó.

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En su esquema, el gobernador bonaerense concentraría su gestión en el desarrollo productivo del resto de la provincia. “El gobernador de la provincia de Buenos Aires solo se va a dedicar a la agenda productiva de Buenos Aires”, señaló.

El cambio fiscal como parte de la reforma

La discusión sobre el conurbano llevó también a De la Torre a plantear una revisión más amplia del sistema tributario argentino y de la relación entre la Nación y las provincias.

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El dirigente cuestionó el actual esquema de distribución de recursos y planteó la necesidad de que las provincias tengan mayores incentivos para generar sus propios ingresos. La propuesta forma parte de los ejes desarrollados en Vacuna contra la decadencia, el libro de Giordano sobre federalismo, organización estatal y sistema tributario.

Joaquín de la Torre planteó una tercera alternativa para 2027 que compita con el kirchnerismo y con La Libertad Avanza (Infobae en Vivo)

Para De la Torre, la discusión sobre la provincia de Buenos Aires excede la gestión de un gobierno y requiere modificar la estructura sobre la que funciona el territorio. Por eso, su propuesta combina una reforma institucional del conurbano, cambios en el sistema impositivo y una nueva estrategia de desarrollo apoyada en la tecnología.

El diagnóstico, en definitiva, apunta a una transformación de fondo. “Hace mucho tiempo que está mal gobernada la provincia de Buenos Aires y hace mucho tiempo que la única solución que tiene es hacerla explotar”, resumió.

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