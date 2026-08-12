Gustavo Cerati revive con tecnología 3D e inicia gira de shows

Las pantallas LED translúcidas y la proyección 4K recrean la presencia de Cerati en el escenario. (Composición)

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El aniversario 67 del nacimiento de Gustavo Cerati ha vuelto a poner bajo los reflectores uno de los logros técnicos más emotivos y complejos de la música en vivo en Latinoamérica. En las recientes giras y conciertos tributo de Soda Stereo, los fanáticos han experimentado un momento que desafía la nostalgia: ver y escuchar a Cerati interactuando en el escenario junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

Lograr esta “resurrección escénica” no es una simple ilusión óptica, sino el resultado de una sofisticada coreografía entre ingeniería de software, inteligencia artificial, diseño audiovisual y precisión musical. A continuación, desglosamos las claves tecnológicas que hacen posible este emotivo reencuentro.

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Extracción de audio mediante inteligencia artificial

El pilar de esta experiencia es la voz y la guitarra inconfundibles de Cerati. Para que suenen prístinas en un estadio moderno, los ingenieros de sonido recurren a los multitracks (pistas separadas) de los másteres originales y de grabaciones en vivo históricas (como la gira “Me Verás Volver” de 2007).

Los ingenieros utilizan multitracks originales y algoritmos de machine learning para limpiar las grabaciones históricas. (Ignacio Arnedo)

Cuando las pistas originales presentan ruido de fondo o están mezcladas con otros instrumentos, se utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático (machine learning) para aislar la frecuencia exacta de su voz y su guitarra. Esto permite limpiar las pistas, ecualizarlas para sistemas de sonido de última generación y enviarlas al escenario sin perder la calidez humana de la interpretación original.

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Pantallas LED translúcidas e ilusiones holográficas

El impacto visual de ver a Gustavo en el escenario se logra mediante el uso de pantallas LED de malla translúcida (transmisión de luz) y técnicas avanzadas de proyección. A diferencia de las pantallas tradicionales que bloquean el fondo, estas mallas de alta resolución permiten que la luz y los músicos en vivo se vean a través de ellas.

Cuando las luces del estadio se apagan y se proyecta la imagen restaurada en 4K (e incluso en formatos 3D inmersivos) sobre esta malla, el borde físico de la pantalla desaparece en la oscuridad. El cerebro humano completa la ilusión óptica, percibiendo a Cerati de pie en el escenario, compartiendo el mismo espacio tridimensional que sus compañeros.

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La sincronización exacta entre banda y video se logra con un código de tiempo central y pistas de metrónomo. (Ignacio Arnedo)

Sincronización milimétrica

Tener a un cantante pregrabado tocando con una banda en vivo requiere una exactitud matemática, ya que el video no puede acelerarse ni ralentizarse para seguir a la banda; es la banda la que debe seguir al video.

Para lograr esto, todo el concierto está anclado a un código de tiempo (Timecode SMPTE). Charly Alberti (batería) y Zeta Bosio (bajo), junto con los músicos invitados, tocan escuchando una pista de metrónomo (click track) a través de sus monitores de oído (in-ears). Este reloj central sincroniza en tiempo real:

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Las pistas de voz y guitarra de Gustavo.

El video proyectado en las pantallas translúcidas.

El diseño de iluminación del estadio.

El mapping 3D permite que la iluminación física del estadio interactúe con el video de Cerati. (Ignacio Arnedo)

Mapeo tridimensional (Mapping) e iluminación inmersiva

La tecnología de mapping 3D es el último ingrediente para fusionar el mundo digital con el físico. Los diseñadores de iluminación programan los haces de luz del estadio para que interactúen con el video de Cerati. Por ejemplo, si en la grabación original un foco lo iluminaba desde la izquierda, las luces físicas del estadio de 2026 replican ese mismo ángulo y color de forma automatizada.

Esta coherencia entre la luz virtual del video y la luz física del concierto rompe la barrera de la pantalla plana, envolviendo al público en una experiencia inmersiva donde la tecnología pasa a un segundo plano para cederle el protagonismo a la música y al recuerdo de uno de los ídolos más grandes del rock en español.

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