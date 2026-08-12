“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

El encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks

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Morena Beltrán y Diego “Chavo” Fucks protagonizaron un encendido debate en F90 de ESPN al confrontar sus lecturas sobre el funcionamiento de Boca Juniors en el arranque del Torneo Clausura 2026, con la Copa Sudamericana como telón de fondo y el partido ante Recoleta como detonante inmediato de la discusión.

El eje fue la tabla de ganadores en las primeras cuatro fechas del campeonato local. Fucks abrió el fuego con un repaso de resultados: Independiente acumuló dos victorias, mientras que Boca Juniors, Racing y San Lorenzo sumaron una cada uno. River Plate, en cambio, no ganó ningún partido. “Ganó dos Independiente, uno Boca, uno Racing y uno San Lorenzo. River no ganó. O sea que ganó dos Independiente y uno Boca, pero la máquina es Boca”, planteó el periodista, cuestionando que el Xeneize recibiera más crédito que sus resultados en el certamen doméstico parecían justificar.

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Beltrán no tardó en responder. La periodista señaló que el análisis de Fucks ignoraba el desempeño del equipo en la Copa Sudamericana: “Pero, ¿vos ves los partidos?“ Fucks respondió: ”Sí, claro que los veo". Luego Beltrán arremetió: “¿Me vas a correr con los números fríos o viendo los partidos? Viendo el partido, Independiente generó las mismas situaciones de gol que generó Boca”.

El Chavo reconoció el mérito de la Copa Sudamericana, pero con matices. Recordó que la clasificación ante O’Higgins, a fines de julio, llegó por penales tras caer 1-0 en el tiempo regular en el Estadio El Teniente de Rancagua. “Boca por la Sudamericana, con O’Higgins pasó por penales, por ‘el canto de una uña’, como se decía antes. Pasó por penales, un desastre Boca. Y lo dijo el Vasco (Arruabarrena)”, afirmó, en referencia al propio cuerpo técnico.

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Beltrán coincidió con esa lectura puntual, pero insistió en que ese resultado no invalidaba la tendencia general del equipo. Boca clasificó 4-3 en los penales tras igualar 1-1 el marcador global, y luego venció 3-1 a Recoleta de Paraguay en la ida de los octavos de final, el martes por la noche en la cancha de Huracán.

El debate derivó también hacia el rendimiento del colombiano Sebastián Villa. Fucks mencionó que el delantero fue reemplazado en el partido ante O’Higgins y cuestionó la narrativa que lo colocaba en un lugar de privilegio dentro del equipo. Beltrán, en cambio, puso el foco en los mediocampistas del plantel: “Algo bueno que tiene este Boca en cuanto a esa rotación que tienen sus mediocampistas es que llegan al gol. Todavía sin pelota, eso no le está funcionando bien”.

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El partido del martes ante Recoleta fue el caso de estudio más fresco sobre la mesa. Fucks apuntó que, en el primer tiempo, antes de la primera expulsión, el rival le generó inconvenientes al Xeneize. “Ayer once contra once, Recoleta lo metió en algunos problemas porque Boca no retrocede bien”, sostuvo. Beltrán, lejos de esquivar la crítica, la amplió con un análisis del primer gol en contra: “Le llegan, después pierde el duelo Di Lollo, que lo intenta anticipar por afuera, pero queda descubierto el corazón de la mitad de la cancha, como ha pasado en otros partidos, porque con Vélez le pasó”, detalló.

El conductor Sebastián “Pollo” Vignolo intervino para pedir que se le otorgara mérito a Boca Juniors y a River Plate por su participación en la Sudamericana, y Fucks respondió que sí lo hacía, pero pidió paciencia. “Yo estoy con el Chavo en esto, tengan un poco de paciencia”, dijo. Beltrán aceptó el pedido, aunque con una condición: “Tengamos paciencia, hay que tener paciencia, correr con los números fríos es otra cosa”.

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