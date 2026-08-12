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El tribunal electoral de Guatemala descarta el voto electrónico para los connacionales en Estados Unidos en 2027

El funcionario del Tribunal Supremo Electoral dijo que el proceso exigiría un registro con protocolos de seguridad e identificación capaces de evitar suplantaciones, un esquema que consideró difícil por la dispersión de ciudadanos en Estados Unidos

Tablet sobre una mesa de madera con pantalla que muestra tres perfiles de candidatos y botón Votar, conectada a una nube y símbolos de urnas.
Un sistema de votación digital muestra la elección de candidatos en una tablet conectada a la nube, con urnas electrónicas que simbolizan el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala descartó implementar el voto electrónico para los guatemaltecos en Estados Unidos en la elección de 2027.

Según explicó el magistrado Mario Velásquez, el principal obstáculo es garantizar la identidad del votante remoto con mecanismos de seguridad y biometría.

El magistrado Mario Velásquez explicó que la implementación del voto electrónico “es complicado”, no solo porque hay más de 3 millones de connacionales en el extranjero, sino porque hay que implementar medidas complejas de seguridad.

“Conlleva el enrolamiento con medidas de seguridad biométrica y de identificación que nos garanticen que la persona que del otro lado del teléfono, de la tablet o de la herramienta que utilicemos, sea la que realmente ejerza el voto... Y eso es algo muy complejo, sobre todo por las distancias y porque los ciudadanos en Estados Unidos están muy dispersos”, detalló el funcionario guatemalteco.

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Diversas organizaciones de migrantes han solicitado la implementación del voto electrónico, debido al temor que existe entre los guatemaltecos con estadía irregular en Estados Unidos de acercarse a votar a una mesa de votación, pero podrían ser capturados y deportados.

En Estados Unidos había 253,455 guatemaltecos con orden final de deportación pendiente a diciembre de 2024, bajo una normativa que contempla multas de hasta US$ 998 por día.
El Instituto Guatemalteco de Migración reportó 36,243 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2026. (IGM)

Desde que se implementó el voto en el extranjero, el ausentismo en las mesas ha sido el gran ganador. En las elecciones generales de 2023, únicamente acudieron 1.443 guatemaltecos, pese a que se contabilizaban un total de 90.708 empadronados.

Tampoco en Guatemala

Velásquez también descartó el voto electrónico en las elecciones que se realicen dentro del territorio guatemalteco. Aunque reconoció que ha sido otra de las propuestas que se han planteado en las discusiones con los partidos políticos.

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El magistrado explicó que una de las mayores dificultades para implementar el sistema electrónico del voto es que, en la actualidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos únicamente lo contempla en el voto electrónico en el extranjero.

“Actualmente sólo está legislado el voto presencial. Seguramente habrá alguna propuesta de cambio para el siguiente proceso electoral, en donde se establezcan mecanismos para la identificación biométrica de las personas, pero por ahora no se puede aplicar”, manifestó.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Mario Velásquez, explica por qué no se contempla el voto electrónico en el extranjero ni en el país para las elecciones de 2027. (Noti 7)

Velásquez también recordó que existe el factor de confianza y procedimientos de transparencia como la presencia de los fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación que permite la defensa del sufragio que, al ser electrónico, se perdería.

“Sabemos que la confianza de la ciudadanía está en el voto presencial, en el voto frente a una mesa, frente a ciudadanos, tanto de la mesa electoral como de los fiscales de los partidos políticos, que nos garantiza que la persona que emite el sufragio efectivamente es la persona que debe ser”, manifestó.

Jornadas de empadronamiento en el extranjero

Por otro lado, el TSE informó que se gestionan 40 jornadas de empadronamiento en distintas ciudades de Estados Unidos con las que se busca ampliar la participación de los guatemaltecos en el extranjero.

Personas en fila en un aeropuerto de Guatemala se acercan a mesas donde personal del Tribunal Supremo Electoral las empadrona.
Guatemaltecos deportados se empadronan en el centro establecido por el Tribunal Supremo Electoral en el aeropuerto internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, el tribunal electoral se coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que la estrategia contempla aprovechar los sábados consulares y consulados móviles para facilitar el traslado de los guatemaltecos hacia los puntos de atención.

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