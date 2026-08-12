EN VIVO Made by Google: lanzamiento de Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y Gemini

La función mostrada en la pantalla (“ Capturing video and photos ”) corresponde a la capacidad de la cámara de los dispositivos Google Pixel para capturar fotografías en alta resolución de manera simultánea mientras se graba un video, o mediante la integración de inteligencia artificial para seleccionar e hilar automáticamente fotogramas clave y fotos destacadas sin interrumplir la grabación principal.

22:33 hs

La frase “Your AI experience on Pixel has the most privacy protection” (Tu experiencia de IA en Pixel tiene la máxima protección de privacidad) es un lema publicitario de Google que destaca que las funciones de inteligencia artificial integradas en sus teléfonos Google Pixel procesan los datos de manera privada y segura.

Esto significa que la mayor parte de la información y de las tareas de IA se ejecutan directamente dentro del propio dispositivo (on-device processing) o mediante arquitecturas de seguridad avanzadas en la nube (como Private Compute Core), evitando que la información personal sensible de los usuarios quede expuesta, sea compartida de forma indebida o se utilice para fines ajenos al servicio.

(YouTube Made by Google)

El evento Made by Google inició desde la ciudad de Nueva York este 12 de agosto.Durante esta cita, Google presenta su nueva generación de dispositivos entre los que se incluirán los Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y el sistema Gemini.

(YouTube Made by Google)

El evento Made by Google se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube Made by Google. (Google)

Lanzamiento de Google Pixel 11 Pro: innovación y Gemini Intelligence

La próxima generación de teléfonos Google Pixel encabezará el evento, con la introducción de los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, que estarán equipados con Gemini Intelligence y el procesador Google Tensor G6. Estas novedades apuntarán a gestionar tareas diarias de manera eficiente, permitiendo a los usuarios enfocarse en el presente gracias a sistemas automatizados y personalizados.

El Google Pixel 11 ofrecerá un diseño renovado y una pantalla Actua de 6.3 pulgadas, con hasta 3,000 nits de brillo y una autonomía que superará las 30 horas. Incluirá 12 GB de memoria RAM, carga rápida y compatibilidad con los nuevos accesorios magnéticos Google Pixelsnap.

Su sistema de triple cámara integrará un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular y un telefoto con zoom óptico 5x y Super Zoom digital de hasta 30x. Además, la función Captura Mágica permitirá a los usuarios tomar fotos y videos, editarlos y seleccionar automáticamente las mejores tomas para compartir, facilitando el registro de momentos sin esfuerzo.

Por su parte, el Pixel 11 Pro estará equipado con una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas que alcanzará los 3,600 nits de brillo. Se lanzarán variantes con hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Este modelo renovará el diseño del visor de cámara, utilizando vidrio de borde a borde sobre un marco metálico.

Ofrecerá dos cámaras principales: una gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo rediseñado capaz de lograr un Zoom Pro de hasta 120x. El dispositivo también incorporará un Estabilizador de Video Pro y grabación con calidad de hasta 8K, características que mejorarán la captura de imágenes y videos en cualquier situación.

El Pixel 11 Pro XL presentará una pantalla Super Actua de 6.8 pulgadas y compartirá las principales características del modelo Pro, aunque ofrecerá una batería de mayor capacidad, superando las 30 horas de autonomía. Permitirá una recarga del 75 % en aproximadamente 30 minutos con un cargador compatible, adaptándose a usuarios que buscan una experiencia de uso prolongada y herramientas avanzadas para crear y consumir contenido multimedia.

La integración de Gemini Intelligence proporcionará asistencia contextual en las aplicaciones, ejemplificada por la función Rambler, que estará disponible en México. Esta herramienta revolucionará el dictado por voz, eliminando palabras innecesarias y transformando las ideas en textos claros y refinados.

Además, la función Estilos de Cámara ofrecerá a los usuarios la posibilidad de personalizar cada imagen, mientras que la Visión Nocturna asegurará la conservación del ambiente y los detalles en condiciones de poca luz, con mejoras específicas en los modelos Pro gracias a la Visión Nocturna Instantánea.

Google Pixel Watch 5: salud y bienestar potenciados por inteligencia artificial

El evento también contemplará la presentación del Google Pixel Watch 5, que estará disponible en dos tamaños: 41 mm y 45 mm. Este reloj inteligente incluirá una pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits, sistema operativo Wear OS 7.0 y sensores avanzados para el seguimiento de la actividad física, el descanso y la salud en general.

El Pixel Watch 5 integrará Google Health Coach, un asistente que, en combinación con Gemini, transformará los datos recolectados en recomendaciones personalizadas, adaptadas a los objetivos y rutinas de cada usuario. Los sensores del dispositivo permitirán monitorear indicadores como los niveles de estrés vascular y metabólico, junto con la frecuencia cardiaca y respiratoria, lo que brindará una perspectiva integral del bienestar.