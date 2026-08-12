Deportes
Agregar Infobae enGoogle

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

Oscar Ustari, que compartió los primeros pasos de Leo en la selección argentina y en el Inter Miami, contó que no pudo contener la emoción

Messi y Ustari
Oscar Ustari y Lionel Messi en su época de juveniles (AFP PHOTO / DANIEL GARCIA)
Guardar

Oscar Ustari, uno de los amigos más cercanos de Lionel Messi, admitió que no pudo contener las lágrimas al leer la carta que el capitán de la selección argentina publicó en sus redes sociales para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el último sábado. “Hoy leí la carta de Leo y me fue inevitable llorar, porque tengo una gran relación con él y con su familia”, declaró el arquero en diálogo con el programa Como Te Va, de Dsports Radio.

La muerte de Jorge Messi conmocionó al mundo del fútbol y generó una ola de mensajes de condolencias hacia la familia del astro del Inter Miami. Días después, Messi eligió las redes sociales para hacer pública su despedida: una carta íntima en la que repasó momentos compartidos con su padre y confesó sus dudas sobre el futuro de su carrera deportiva.

PUBLICIDAD

Ustari, que compartió plantel con Messi en las selecciones juveniles y mayores de Argentina, y que lo acompañó en el Inter Miami, subrayó el esfuerzo del delantero por mantener la concentración durante el último Mundial pese al deterioro en la salud de su padre. “Leo jugó un Mundial fenomenal, es supercompetitivo y lo ha demostrado. Trató de apartarse de su situación personal para poder darlo todo por el equipo; no debe haber sido nada fácil”, afirmó el arquero ante Dsports Radio.

El guardameta también destacó el valor del mensaje que Messi dejó con su carta: “Leo es alguien que es distinto en todo; ha dado un mensaje enorme para toda la juventud que busca superarse”. Y agregó: “Aunque no parezca, es una persona como todos nosotros, a la cual le pasan cosas como a cualquier ser humano. El mensaje de Leo está en siempre intentarlo y no frustrarse a la primera de cambio; él dio el ejemplo de luchar por lo que uno quiere”.

PUBLICIDAD

La amistad entre Ustari y Messi se forjó también dentro del vestuario del Inter Miami. El arquero llegó al club en septiembre de 2024, proveniente de Audax Italiano de Chile, y acumuló 40 partidos, más de 3.000 minutos jugados y nueve arcos en cero en competencias como la MLS, la Concacaf Champions Cup, el Mundial de Clubes 2025 y la Leagues Cup.

Su paso por Las Garzas incluyó la conquista de la MLS Cup y el primer Supporters’ Shield del club, además del récord de puntos en una temporada de la liga. En febrero de 2026, el Inter Miami oficializó la rescisión de su contrato por acuerdo mutuo, tras perder la titularidad ante su compatriota Rocco Ríos Novo y la llegada del portero canadiense Dayne St. Clair.

En la carta, Messi reveló que Jorge no pudo estar presente en la final del último torneo y que, cuando su hijo llegó a visitarlo, su padre creía que habían perdido. “Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, escribió el jugador. La misiva también incluyó una confesión que sacudió al mundo del fútbol: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

En el texto, Messi recordó el rol de su padre como guía permanente desde sus primeros pasos en el deporte. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, escribió. El jugador cerró la carta con un párrafo sobre la educación de sus propios hijos: “Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, antes de despedirse con un “Te amo, pa”.

Temas Relacionados

Oscar UstariLionel MessiJorge Messideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

El cruce fue por el rendimiento del Xeneize en los últimos partidos. Los argumentos de cada uno de los comunicadores en la discusión

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

Tigre recibe a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Matador abre su serie este miércoles en Victoria ante un rival uruguayo que fue el más goleador de la fase de grupos del certamen continental. Televisan Disney+ Premium y DSports

Tigre recibe a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Platense empata ante Coquimbo Unido por el partido de ida de los octavos de la Copa Libertadores

El Calamar recibe al conjunto chileno en Vicente López, en el primer cruce de eliminación directa continental de su historia

Platense empata ante Coquimbo Unido por el partido de ida de los octavos de la Copa Libertadores

El “audaz” movimiento de un importante club europeo para seducir a Mauro Icardi

El delantero, de 33 años, se encuentra con la ficha en su poder tras su paso por el Galatasaray de Turquía

El “audaz” movimiento de un importante club europeo para seducir a Mauro Icardi

PSG le ganó 2-1 al Aston Villa y es bicampeón de la Supercopa de Europa

Los ganadores de la Champions League vencieron a los Villanos, últimos vencedores de la Europa League, con los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Emiliano Buendía jugó los 90 minutos

PSG le ganó 2-1 al Aston Villa y es bicampeón de la Supercopa de Europa

MALDITOS NERDS

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Phantom Blade Zero tendrá un State of Play antes de su estreno en PS5 y PC

Meccha Chameleon supera 20 millones de copias en Steam en solo dos meses

Scarlett Johansson y Adam Driver se reencuentran en el thriller ‘Paper Tiger’

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

La obsesión con Peter Pan que convirtió a una mujer en un fenómeno viral de TikTok

Paris Jackson cuenta detalles inéditos de su infancia con Michael Jackson y su relación con Neverland: “Las atracciones no eran para nosotros”

Quién es Ella Rubin, la protagonista de la serie que causa sensación en Prime Video

INFOBAE AMÉRICA

Segunda visita del secretario de Guerra de EU a Panamá pone el foco en los cárteles

Segunda visita del secretario de Guerra de EU a Panamá pone el foco en los cárteles

El Salvador envió el segundo avión completando 100 toneladas de ayuda a Colombia tras el sismo

El Salvador suma 58 casos de sarampión en medio de un brote en Centroamérica

Denuncian que el chavismo aplica “castigo extendido” a familiares de presos políticos en Venezuela

Delegación de empresarios guatemaltecos estudia en República Dominicana el modelo portuario y de alianzas público-privadas