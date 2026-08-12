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Sorpresa en Córdoba: encontraron a un yacaré nadando en una laguna cerca de una zona urbana y no lo pueden sacar

Un equipo del área de Fauna provincial acudió al lugar e intentó retirarlo, pero no pudieron por el clima fresco. El animal permanece debajo del agua y deben esperar que salga a la orilla para llevarlo a su hábitat

El equipo de Fuana de la provincia intentó retirarlo, pero no pudo por las condiciones climáticas

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Un yacaré apareció en una laguna de retardo del Parque Cincuentenario de San Francisco, una ciudad del este de la provincia de Córdoba, y desde el domingo pasado mantiene en vilo a las autoridades municipales y provinciales que aún no lograron capturarlo.

El reptil fue avistado por primera vez ese día en los bordes del espejo de agua, dentro de uno de los principales espacios públicos de la ciudad, que atraviesa actualmente obras de remodelación. Quienes lo vieron alcanzaron a filmarlo y fotografiarlo; las imágenes no tardaron en viralizarse por las redes sociales, según informó La Voz.

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El martes, un equipo del área de Fauna de la Provincia de Córdoba se desplazó hasta el lugar con el objetivo de retirar al animal. La misión no prosperó: las bajas temperaturas hicieron que el yacaré permaneciera bajo el agua sin asomar, lo que impidió la captura.

La laguna del Parque Cincuentenario fue limpiada y profundizada en obras recientes, pero no tiene antecedentes de un episodio similar en San Francisco
La laguna del Parque Cincuentenario fue limpiada y profundizada en obras recientes, pero no tiene antecedentes de un episodio similar en San Francisco

El frío actúa directamente sobre el comportamiento del reptil, dado que regula su temperatura corporal a través del sol y tiende a ocultarse cuando el cielo está gris, precisó La Voz. El equipo provincial anunció que regresará cuando las condiciones climáticas mejoren y la captura sea viable.

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Este miércoles, mientras tanto, personal de Ambiente de la Municipalidad de San Francisco continuaba con el monitoreo de la laguna. Desde la Secretaría de Servicios Públicos municipal se precisó que, una vez retirado el animal, sería trasladado a una reserva de la provincia de Santa Fe, al considerarse que ese entorno se aproxima más a su hábitat natural.

El yacaré pertenece a la familia Alligatoridae —un tipo de caimán— y prefiere ríos de agua dulce, pantanos y humedales, como los esteros del noreste de Argentina y Brasil. Ante la presencia humana, su reacción habitual es la huida antes que el ataque. En el caso del Parque Cincuentenario, el movimiento constante de maquinaria por las obras de remodelación también puede operar como un factor que lo mantiene alejado de la superficie.

Cómo llegó el animal a esa laguna urbana es, por ahora, un misterio sin resolver. La hipótesis principal apunta a que el yacaré habría sido arrojado allí por algún particular, aunque el hecho está bajo investigación. Además, circuló una versión que indicaba que podrían haber sido dejadas dos crías en el lugar cuando todavía eran pequeñas; hasta el momento, de todas formas, solo se observó un ejemplar.

La laguna, por su parte, fue objeto de una intervención reciente en el marco de las obras del parque: se excavaron aproximadamente 26.000 metros cúbicos de barros y suelos para limpiarla y profundizarla, lo que resultó en un ensanchamiento del espejo de agua. No hay antecedentes de un episodio similar en la ciudad, según detalló La Voz.

Encontraron huellas de un yaguareté en una escuela rural de Corrientes

Hallaron huellas de un yaguareté en la Escuela N° 187 de Pago Arias, en Corrientes, y activaron un operativo con cámaras trampa y recorridas
Hallaron huellas de un yaguareté en la Escuela N° 187 de Pago Arias, en Corrientes, y activaron un operativo con cámaras trampa y recorridas

La sorpresa que generó el hallazgo de huellas de un yaguareté en el predio de la Escuela N° 187 “Ysopoyú”, en el paraje Pago Arias, provincia de Corrientes, dio lugar a un amplio operativo de monitoreo con instalación de cámaras trampa y recorridas en la zona.

El felino, una especie con protección legal en todo el territorio nacional, podría ser parte de un programa de reintroducción. El episodio ocurrió semanas atrás.

Fueron los propios trabajadores del establecimiento quienes detectaron las pisadas en el terreno. Ante la evidencia, tomaron fotografías y notificaron de inmediato a las autoridades, lo que derivó en el traslado de un equipo de investigadores y especialistas en fauna silvestre hasta el paraje rural.

Ya en el lugar, los técnicos pusieron en marcha las tareas de campo. La primera acción fue la colocación de dispositivos de monitoreo fotográfico —las denominadas cámaras trampa— en distintos sectores del paraje, con el fin de registrar el paso del animal y obtener datos sobre sus desplazamientos y conducta.

De forma simultánea, se ejecutó un rastrillaje en el área para determinar si el ejemplar fue liberado en el marco de un programa de reintroducción y, de ser así, establecer si porta un collar con GPS, herramienta que permitiría identificarlo y seguir sus movimientos en tiempo real.

El operativo no se circunscribió al trabajo de campo. Las autoridades anunciaron además una jornada de capacitación abierta a los habitantes de Pago Arias, con el propósito de transmitir información y pautas concretas de convivencia con la fauna silvestre.

El encuentro abordará las instrucciones sobre cómo proceder ante un posible avistamiento cara a cara, los hábitos naturales del felino y las medidas de protección para el ganado, las mascotas y las personas. Uno de los ejes del encuentro será la prohibición expresa de agredir o aproximarse al animal.

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