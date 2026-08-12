Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

Málaga se quedó con el Trofeo del Sol tras igualar ante el Fulham, que decidió no resolver el duelo desde los 12 pasos tras la expulsión del técnico Álvaro Arbeloa

La expulsión del entrenador Álvaro Arbeloa desató el fastidio de la visita
Guardar

El Málaga CF se proclamó campeón del XXXVI Trofeo Costa del Sol de la manera más insólita que se recuerda en la historia del torneo: el Fulham FC se negó a disputar la tanda de penales tras el empate a dos al término del tiempo reglamentario, con su entrenador Álvaro Arbeloa expulsado por protestar al árbitro en los instantes finales del partido.

El encuentro, disputado este miércoles en La Rosaleda ante 17.179 espectadores, arrancó con una mala noticia para el conjunto local. El atacante Adrián Niño pidió el cambio en los primeros minutos por problemas físicos, lo que encendió las alarmas en un Málaga que llega al inicio de LaLiga con varios jugadores en la enfermería. Su sustituto fue el centrocampista Rafa Rodríguez, un cambio que alteró el plan inicial del técnico Juanfran Funes y obligó al equipo a pasar de un esquema con dos delanteros a un 4-3-3.

PUBLICIDAD

Con ese reajuste sobre el terreno, el Fulham encontró los espacios que necesitaba. Los ingleses, más directos y peligrosos por las bandas, tomaron la iniciativa y en el minuto 23 Sessegnon adelantó a los visitantes con un cabezazo al segundo palo. La respuesta del Málaga llegó apenas cinco minutos después, en un chispazo de calidad de David Larrubia que puso el balón en el corazón del área para que Chupe lo empujara a la red con instinto goleador (1-1). El gol cambió el rumbo del partido: La Rosaleda se encendió, Dani Lorenzo tomó el control del mediocampo y los blanquiazules pudieron haberse marchado al descanso por delante, aunque les faltó puntería en la recta final de la primera mitad.

La segunda parte fue del Fulham. El cuadro de Arbeloa volvió a fabricar un tanto desde banda en el minuto 57, cuando Alex Iwobi remató a placer en el segundo palo para poner el 1-2. El equipo inglés fue más certero pese a que el Málaga tuvo más balón. Funes recurrió al carrusel de cambios para insuflar energía al equipo y la apuesta dio resultado: en el minuto 90, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias señaló penalti por mano clara y Eneko Jauregi, uno de los jugadores recién incorporados al partido, lo transformó para igualar el marcador (2-2).

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando el partido tomó un cariz inédito. Arbeloa y un miembro de su cuerpo técnico fueron expulsados con tarjeta roja por sus protestas al colegiado. Y cuando todo apuntaba a una tanda de penales, el Fulham comunicó que no se presentaría a disputarla, con el argumento de que dicha tanda no figuraba en el contrato del trofeo y de que los plazos de regreso del equipo a Inglaterra no eran compatibles con la prórroga del partido. Los ingleses abandonaron el campo y el Málaga fue proclamado campeón del torneo por abandono. No obstante, a modo simbólico, un remate desde los 12 pasos fue ejecutado sin arquero opositor y el público lo celebró como si fuera oficial.

El Málaga cierra así su pretemporada con un balance de dos empates —2-2 ante el Al-Ittihad saudí y 3-3 contra el Leicester—, dos victorias —4-2 al Al-Arabi y este trofeo con asterisco ante el Fulham— y una derrota frente al Ceuta. El próximo miércoles, el conjunto malagueño debuta en LaLiga en el estadio del Atlético de Madrid.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMálagaFulhamTrofeo Costa del Soldeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

El Calamar tenía la victoria en el bolsillo por el gol de Luciano Giménez, pero Guido Mainero falló un penal para liquidar el partido y Guido Vadalá empató la historia en el tiempo adicionado

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

El Matador cayó ante los uruguayos en Victoria por el único gol de Franco Pizzichillo en el segundo tiempo y quedó obligado para la revancha

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

Oscar Ustari, que compartió los primeros pasos de Leo en la selección argentina y en el Inter Miami, contó que no pudo contener la emoción

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

El cruce fue por el rendimiento del Xeneize en los últimos partidos. Los argumentos de cada uno de los comunicadores en la discusión

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

El “audaz” movimiento de un importante club europeo para seducir a Mauro Icardi

El delantero, de 33 años, se encuentra con la ficha en su poder tras su paso por el Galatasaray de Turquía

El “audaz” movimiento de un importante club europeo para seducir a Mauro Icardi

MALDITOS NERDS

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Netflix fecha ‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ y muestra su primer avance

Knytt Classic vuelve gratis a Steam y GOG por los 20 años del indie

El nuevo tráiler de ‘Verity: La sombra de un engaño’ une a Hathaway y Johnson

Aspyr relanza por sorpresa ‘The Lord of the Rings: War in the North’ en PC y consolas

Phantom Blade Zero tendrá un State of Play antes de su estreno en PS5 y PC

ENTRETENIMIENTO

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

La obsesión con Peter Pan que convirtió a una mujer en un fenómeno viral de TikTok

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua y Vietnam acuerdan una agenda conjunta hasta 2030

Nicaragua y Vietnam acuerdan una agenda conjunta hasta 2030

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

Cómo un solo gen que regula el género de la flor de palta podría revolucionar su producción

El tribunal electoral de Guatemala descarta el voto electrónico para los connacionales en Estados Unidos en 2027

Régimen de Nicaragua difunde un video del obispo Abelardo Mata y lo presenta como “prueba de vida” ante presión internacional