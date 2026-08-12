Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

La expulsión del entrenador Álvaro Arbeloa desató el fastidio de la visita

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El Málaga CF se proclamó campeón del XXXVI Trofeo Costa del Sol de la manera más insólita que se recuerda en la historia del torneo: el Fulham FC se negó a disputar la tanda de penales tras el empate a dos al término del tiempo reglamentario, con su entrenador Álvaro Arbeloa expulsado por protestar al árbitro en los instantes finales del partido.

El encuentro, disputado este miércoles en La Rosaleda ante 17.179 espectadores, arrancó con una mala noticia para el conjunto local. El atacante Adrián Niño pidió el cambio en los primeros minutos por problemas físicos, lo que encendió las alarmas en un Málaga que llega al inicio de LaLiga con varios jugadores en la enfermería. Su sustituto fue el centrocampista Rafa Rodríguez, un cambio que alteró el plan inicial del técnico Juanfran Funes y obligó al equipo a pasar de un esquema con dos delanteros a un 4-3-3.

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Con ese reajuste sobre el terreno, el Fulham encontró los espacios que necesitaba. Los ingleses, más directos y peligrosos por las bandas, tomaron la iniciativa y en el minuto 23 Sessegnon adelantó a los visitantes con un cabezazo al segundo palo. La respuesta del Málaga llegó apenas cinco minutos después, en un chispazo de calidad de David Larrubia que puso el balón en el corazón del área para que Chupe lo empujara a la red con instinto goleador (1-1). El gol cambió el rumbo del partido: La Rosaleda se encendió, Dani Lorenzo tomó el control del mediocampo y los blanquiazules pudieron haberse marchado al descanso por delante, aunque les faltó puntería en la recta final de la primera mitad.

La segunda parte fue del Fulham. El cuadro de Arbeloa volvió a fabricar un tanto desde banda en el minuto 57, cuando Alex Iwobi remató a placer en el segundo palo para poner el 1-2. El equipo inglés fue más certero pese a que el Málaga tuvo más balón. Funes recurrió al carrusel de cambios para insuflar energía al equipo y la apuesta dio resultado: en el minuto 90, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias señaló penalti por mano clara y Eneko Jauregi, uno de los jugadores recién incorporados al partido, lo transformó para igualar el marcador (2-2).

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Fue entonces cuando el partido tomó un cariz inédito. Arbeloa y un miembro de su cuerpo técnico fueron expulsados con tarjeta roja por sus protestas al colegiado. Y cuando todo apuntaba a una tanda de penales, el Fulham comunicó que no se presentaría a disputarla, con el argumento de que dicha tanda no figuraba en el contrato del trofeo y de que los plazos de regreso del equipo a Inglaterra no eran compatibles con la prórroga del partido. Los ingleses abandonaron el campo y el Málaga fue proclamado campeón del torneo por abandono. No obstante, a modo simbólico, un remate desde los 12 pasos fue ejecutado sin arquero opositor y el público lo celebró como si fuera oficial.

El Málaga cierra así su pretemporada con un balance de dos empates —2-2 ante el Al-Ittihad saudí y 3-3 contra el Leicester—, dos victorias —4-2 al Al-Arabi y este trofeo con asterisco ante el Fulham— y una derrota frente al Ceuta. El próximo miércoles, el conjunto malagueño debuta en LaLiga en el estadio del Atlético de Madrid.

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