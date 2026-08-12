La Libertad Avanza bonaerense presiona por la unicameralidad y un lugar en la Suprema Corte

Sebastián Pareja

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La Libertad Avanza en territorio bonaerense busca imponerse en la agenda política en vistas a la campaña electoral del año que viene. En parte de eso se habló de la reunión que la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, mantuvo esta semana con ambos bloques legislativos de la provincia de Buenos Aires. Una directriz que este miércoles fue ratificada por el presidente del partido en PBA, el diputado nacional Sebastián Pareja. Unicameralidad, rechazo a las reelecciones indefinidas de intendentes, modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal para que el Procurador no tenga un cargo de perpetuidad, autarquía del Poder Judicial y un rol activo en la negociación de las vacantes en la Corte bonaerense entre los pasos a seguir.

Desde hace algunas semanas, La Libertad Avanza se mueve con énfasis en su idea de plantear un escenario de unicameralidad. “Eliminar el Senado”, lo resume Pareja. Este jueves, tras la reunión de bloque en Diputados, el armador libertario dijo en una ronda de prensa que “son $414 millones de pesos por día que nos cuesta mantener abierta una de las Cámaras, en este caso el Senado, que no funciona”, y aseveró: “La verdad que es mucha plata. Hay que trabajar para destinar ese dinero a otras cosas”.

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Para su cruzada por la unicameralidad en Buenos Aires, Pareja consiguió el respaldo del presidente del PRO y diputado nacional, Cristian Ritondo. En las últimas horas, ambos dirigentes acordaron impulsar el tema desde ambos espacios; en un acuerdo que -en principio- va más allá de esa agenda en particular y tiene que ver con un acuerdo electoral hacia 2027. Infobae dio cuenta de que Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y la Casa Rosada.

La Libertad Avanza bonaerense presiona por la unicameralidad

“Hoy diputados y senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia. Basta de despilfarro populista. Es hora de liberar a la Provincia más importante del país y devolverle cada peso a los que la sostienen: para la seguridad, para la educación y para la salud de cada vecino”, planteó Ritondo en una foto con Pareja.

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Puertas adentro, reconocen que un cambio de este tipo que incluiría el llamado a una convención reformadora que sustituya el actual sistema bicameral por uno unicameral como funciona en 15 provincias de Argentina. En el mes de marzo, el diputado libertario, Héctor Gay, había presentado un proyecto en este sentido.

La iniciativa generó cierto desentendimiento interno, no por el proyecto en sí, sino porque era un tema de agenda estructural del espacio que iba a darle un tratamiento especial, como el que se busca activar por estas semanas. En ese momento, las miradas se posaron en el presidente del bloque, Agustín Romo, representante de las llamadas Fuerzas del Cielo, el sector de Santiago Caputo. Se le endilgó no estar sobre el funcionamiento del bloque. Como salida, se acordó un enroque: Romo dejará la presidencia del bloque para ser uno de los vicepresidentes y quien era titular de la bancada, Juanes Osaba —del sector de Pareja—, será el jefe del bloque. Según, Osaba, el intercambio se producirá en la próxima sesión de Diputados, que será el 27 de septiembre.

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Sebastián Pareja en el centro de la reunión. Osaba a su derecha y Romo a la izquierda, en una muestra de homogeneidad tras las diferencias dentro del bloque

Hoy en Buenos Aires, la Cámara de Diputados cuenta con 92 representantes, mientras que el Senado cuenta con 46. El único proyecto que tiene presentado el bloque de LLA en Diputados establece que el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de diputados convencionales en un plazo no mayor a 120 días tras la promulgación de la ley, distribuyendo los convencionales en cada sección electoral según la suma actual de diputados y senadores, con el mismo sistema electoral vigente. Al mismo tiempo, la Convención Reformadora dispondrá de un período de 120 días para sesionar y sancionar los cambios, que requerirán la aprobación por una mayoría de dos tercios del total de sus miembros. La reforma abarca artículos puntuales de la Constitución Provincial vinculados al funcionamiento del sistema parlamentario, la organización interna del poder legislativo y la representación territorial.

Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al plan de los libertarios. En su habitual conferencia de prensa contestó sobre la idea de ir a un esquema unicameral: “Me parece bien que se discuta. Lo otro está a discusión y creo que el ámbito en donde se tienen que discutir esas cuestiones es en la Legislatura”.

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Hoy por hoy, sumando al PRO, los libertarios cuentan con 31 diputados y 15 senadores. En ningún escenario juntan el número para avanzar. En la Cámara baja, encontraron respuesta favorable del bloque Hechos, de los hermanos Passaglia. El diputado Manuel Passaglia salió fuerte contra el acuerdo de Ritondo y Pareja, aunque avisó que el espacio acompañaría un esquema de unicameralidad. “¿Ya que quieren ir “al hueso y con menos privilegios” no les parece oportuno también volver atrás con el arreglo a medianoche que hicieron ambos con los K para crear nuevos cargos de directores en el BAPRO y poner a sus amigos ñoquis con OSDE?“, planteó el legislador nicoleño, recordando que tienen un proyecto para retrotraer las designaciones en el directorio del Banco Provincia, que alcanzó a dirigentes del PRO cuando se discutió el Presupuesto 2026. ”Fue un acuerdo entre gallos y medianoche”, dijo Pareja y tomó distancia de ese acuerdo: “No tuvimos absolutamente nada que ver con lo del Banco Provincia nosotros”.

Justicia

Otro de los temas en los que los libertarios buscan intervenir es en la negociación político-judicial que debería darse en territorio bonaerense, puntualmente con los nombramientos en la Suprema Corte. Actualmente, el máximo tribunal de Justicia bonaerense funciona con tres de sus miembros. En el Ejecutivo admiten que es algo a discutir, pero quieren escindirlo de cualquier otra negociación a darse tanto internamente dentro del peronismo como con la oposición.

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La Libertad Avanza tiene un nombre para proponer. Se trata del juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 2 de San Martín, Sergio Pilarche. “Me parece que, históricamente, la manera y el procedimiento en los cuales se eligen los miembros de la Corte tienen que ver con las mayorías que se logran en el Senado de la provincia. Con lo cual, hoy el bloque mayoritario, después del bloque kirchnerista, es el de Libertad Avanza. Razonablemente, la respuesta es que sí”, dijo Pareja ante la consulta de si La Libertad Avanza debería tener voz y voto en la designación de cortesanos. Reveló, también, que nadie del Ejecutivo inició ningún tipo de diálogo al respecto.