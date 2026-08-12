Sergio Lapegüe se emocionó hasta las lágrimas al leer al aire la carta de Lionel Messi para despedir a su padre

El conductor se quebró al relatar lo que el capitán escribió en la carta que le dedicó a su papá, Jorge

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Tras conocerse la muerte de Jorge Messi a los 68 años, Lionel Messi compartió una sensible carta de despedida que conmovió a sus seguidores y generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Entre quienes se mostraron especialmente afectados por sus palabras estuvo Sergio Lapegüe, que no pudo contener la emoción al aire durante su programa.

El conductor abrió y cerró Lape Club Social (América TV) con la lectura del mensaje que el capitán de la Selección Argentina le dedicó a su padre, figura clave a lo largo de toda su carrera profesional.

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La carta se leyó al aire en dos oportunidades. En la primera, Lapegüe se mostró visiblemente movilizado, aunque logró mantener la compostura frente a cámara. Ya sobre el final del programa, él y su equipo retomaron el texto y reflexionaron sobre la angustia e incertidumbre que pudo haber atravesado Messi durante el Mundial, en medio del delicado estado de salud de su padre.

“Acá estamos todos emocionados”, expresó el periodista, con la voz entrecortada. Luego, al recordar un fragmento del mensaje, opinó sobre su desempeño futbolístico en esta situación: “Fijate lo que él cuenta: ‘esperaba tu mensaje después de cada partido y vos no me llamabas’. Y él salía a jugar igual, y la rompía”.

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En ese momento, Lapegüe se llevó una mano a la boca mientras intentaba contener las lágrimas y la emoción que el texto le producía. “Imaginate lo que habrá sido para Messi. Perdónenme, pero a mí me emocionan estas cosas de los padres”, dijo con profunda tristeza.

Lionel Messi despidió a Jorge Messi con una carta que conmovió a sus seguidores y generó mensajes de apoyo en redes sociales

Más adelante, también hizo referencia al episodio ocurrido durante el Mundial, cuando Florencia Peña difundió erróneamente la versión de la muerte de Jorge Messi. “Lo que habrá sido para Messi salir a la cancha sabiendo que su papá estaba mal. Y después escuchar algo tan tremendo, que encima fue un error enorme. Lo que habrá sido para él”, reflexionó.

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En Instagram, la publicación de Messi se llenó rápidamente de mensajes de cariño de colegas, amigos y figuras del espectáculo. Uno de los primeros en reaccionar fue Marley, que escribió: “Hermosas palabras. El mundo entero te ama”. También se sumaron Jimena Barón, con un sentido “Fuerza Leo queridísimo”, y Yanina Latorre, que expresó: “Te amo mucho, mucho. Gracias, siempre gracias”.

Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli, comentó: “Qué palabras más bonitas, fuerzas para toda la familia”, mientras que Gianluca Simeone escribió: “Mucha fuerza capitán”. Nacho Castañares, Sofía Jujuy Jiménez, Martín Salwe y Chechu Bonelli también dejaron sus mensajes de apoyo.

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Lionel Messi posa junto a su padre Jorge, mientras cuatro figuras públicas reaccionan a la despedida de ambos en recuadros circulares.

Entre los comentarios más destacados aparecieron también los de Matilda Blanco, Pedro Rosemblat, Barbie Vélez, Mariana Muzlera, Marcela Feudale y Majo Martino, todos con palabras de afecto y acompañamiento para el futbolista y su familia.

Otros famosos optaron por expresarse a través de emojis, como Lola Latorre, Marcelo Tinelli, Mica Tinelli, Cachete Sierra, Miguel Granados y Cande Ruggeri, que eligieron corazones, manos en oración y símbolos de abrazo para hacerle llegar su apoyo.

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Nico Vázquez, uno de los amigos más cercanos de Messi, también se sumó con un mensaje breve pero significativo, al igual que Bautista Mascia, Leandro “Chino” Leunis, Georgina Barbarossa, Florencia Bas y Nico Riera.

Nadie quiso quedarse afuera de la despedida y del acompañamiento al capitán argentino en un momento tan doloroso. Entre palabras, emojis y gestos de cariño, figuras como Melody Luz, Stephanie Demner, Tefi Russo, Sabrina Garciarena, Julia Argenta, Luli Fernández, Mery del Cerro, Santiago del Moro, El Polaco, Sebastián Wainraich y Andy Kusnetzoff también se hicieron presentes. Una muestra de afecto colectiva para devolver, aunque sea en una mínima parte, todo lo que Lionel Messi les dio a los argentinos.

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