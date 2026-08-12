Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Una mujer con vestimenta roja posa en una playa de arena bajo palmeras, con el mar azul de fondo. Posteriormente, un hombre la abraza y la levanta en el aire. La pareja se mira a los ojos y luego se besa en la misma ubicación tropical. La escena muestra una interacción afectuosa entre ambos individuos en un entorno costero soleado.

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Un video publicado este miércoles en simultáneo desde las cuentas de Instagram de Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito puso fin a meses de especulaciones y confirmó lo que sus seguidores venían anticipando: los dos exparticipantes de Gran Hermano 2025 están en pareja. Las imágenes, grabadas en las playas de Punta Cana, muestran a Luz bailando en la arena con un traje de baño rojo, el mar caribeño de fondo, hasta que Tato aparece en escena, la toma de la cintura y le da el beso que selló el anuncio. “Mi corazón está feliz”, escribieron ambos para acompañar el clip que se viralizó.

La publicación desató una catarata de reacciones entre sus excompañeros de la casa. Daniela Celis fue una de las primeras en comentar: “DALEEE GRITALOOO AL MUNDOOO ENTEROOO”. Ulises Apóstolo, quien quedó en segundo lugar en esa edición del reality, escribió con ironía: “Estoy tan sorpresa como todos ustedes”. Catalina Gorostidi fue más directa: “¡ME ESTÁN JODIENDO! Nunca lo hubiese imaginado. Viva el amoooooor”. Otros, como Fefe Bongiorno, Luchi Patrone, Chiara Mancuso, Lizardo Ponce y Pepe Ochoa también dejaron sus saludos en la publicación. La agencia Multitalent, con quien ambos trabajan, no se quedó afuera: “El secreto más difícil que tuve que guardar en mi VIDA”, comentó desde su cuenta oficial.

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El romance entre Tato y Luz no nació de un día para el otro. Su vínculo tuvo origen dentro de la casa de Gran Hermano, donde él resultó ganador y ella quedó en el tercer puesto, por detrás de Apóstolo. Al momento de ingresar al reality, Luz mantenía una relación con Alberto, un joven español conocido como “Pestañas”, quien incluso convivió unos días con ella y Tato dentro de la casa. Pese a la cercanía evidente entre los dos, Luz insistía entonces en que no pasaría nada.

A principios de junio de este año, la propia Luz confirmó su separación de Pestañas. Lo hizo con calma y sin reproches: “Fue relindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada”, relató. Aclaró que la ruptura se había dado en los mejores términos y que hacía tiempo que no hablaban, aunque todo estaba bien entre ellos.

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Con esa separación ya consumada, los rumores sobre un romance con Tato se intensificaron. El periodista Fede Flowers había adelantado a inicios de año que los dos pasaban fines de semana juntos en el departamento de él, mientras fans los esperaban en la puerta del edificio. A fines de junio, una visita al programa de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi Live) terminó de ponerlos en evidencia: el conductor Santiago del Moro les envió un mensaje que fue leído al aire por Santiago Riva Roy: “Santi del Moro dice ‘mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas’”. Los dos sonrieron, agradecieron, pero evitaron confirmar.

Fue también a fines de junio cuando Daniela Celis los entrevistó en Streams Telefe y los acorraló con una pregunta directa: si se habían enamorado alguna vez. Ambos respondieron que sí. “Yo me enamoré y es hermoso”, dijo Luz. Tato fue más expresivo: “Estoy feliz mal. Estoy rebien, sintiendo cosas que nunca había sentido”. Cuando Celis le preguntó si sentía que lo suyo era mutuo, Algorta respondió con cautela: “No sé, yo solo puedo hablar de lo que me pasa a mí”. Luz, en esa misma entrevista, destacó de él su “sensibilidad y caballerosidad”, mientras él se reconoció más celoso que ella.

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Días después, en una respuesta a sus seguidores, Tato fue más explícito sobre el estado de la relación sin terminar de confirmarla: “Nos vemos, hacemos muchos planes juntos y estamos muy bien”. Luz, por su parte, agregó: “Estamos compartiendo un montón y estamos fortaleciendo nuestro vínculo, que es lo que decíamos dentro de la casa”.