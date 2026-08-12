Crimen y Justicia
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Condenaron a un hombre por abusar de las hijas de su pareja durante seis años en Santa Fe

La Justicia encontró culpable a Néstor Alexis Gutiérrez por hechos cometidos entre 2010 y 2016 en San Carlos Centro, Malabrigo y Reconquista. Las víctimas eran menores al momento de los abusos

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a 16 años de prisión por el abuso de las hijas de su pareja
La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a 16 años de prisión por el abuso de las hijas de su pareja
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Un tribunal de la provincia de Santa Fe condenó a Néstor Alexis Gutiérrez, un hombre de 46 años, a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual cometidos contra dos niñas, hijas de su pareja, en distintas localidades del norte santafesino.

San Carlos Centro, Malabrigo y Reconquista fueron los escenarios donde se desarrollaron los hechos, que se extendieron durante seis años.

La sentencia, dictada por unanimidad, fue emitida por un tribunal integrado por el juez Martín Gauna Chapero (presidente), la jueza Natalia Palud y el juez Sergio Olivera en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Reconquista.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de Santa Fe, el fiscal Valentín Hereñú, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo durante el juicio que Gutiérrez llevó adelante su accionar delictivo entre 2010 y 2016, aprovechando la convivencia con las niñas en diferentes domicilios de la provincia. “Aprovechaba momentos en los que se quedaban a solas en los domicilios en los que residían”, explicó el funcionario judicial tras conocerse el veredicto.

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Los hechos fueron cometidos entre 2010 y 2016 cuando las víctimas eran menores de edad (Foto referencial: Andina)

La investigación penal se inició a partir de una carta escrita por una de las víctimas mientras cursaba la escuela secundaria, en la que relataba los abusos y otros maltratos sufridos. El documento fue entregado a un profesor, quien, junto a otras autoridades escolares, realizó la denuncia que permitió abrir el caso en sede judicial. “La adolescente encontró en la escuela un ámbito de confianza en el cual pudo expresarse”, subrayó Hereñú sobre el rol fundamental de la institución educativa.

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Durante el debate, el fiscal solicitó una pena de 18 años de prisión para el acusado. Finalmente, el tribunal consideró acreditados los hechos y avaló la calificación legal propuesta por la Fiscalía, imponiendo una pena de 16 años, apenas inferior a la solicitada. “El tribunal avaló las calificaciones legales que habíamos propuesto y optó por una pena cercana a la de 18 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, expresó Hereñú.

Al conocerse la condena, el fiscal pidió la prisión preventiva de Gutiérrez, quien había llegado al juicio en libertad. El tribunal hizo lugar al requerimiento y dispuso la inmediata detención del condenado.

De acuerdo con la acusación, Gutiérrez cometió los abusos en reiteradas oportunidades, valiéndose de la convivencia familiar. Las agresiones ocurrieron cuando ambas niñas cursaban la primaria y continuaron hasta que una de ellas alcanzó la adolescencia. El fiscal detalló que, en el marco de los hechos, el condenado obligó a las víctimas a utilizar vestimenta inadecuada para su edad, entre otros sometimientos que afectaron su desarrollo y vulneraron su integridad.

Los delitos por los cuales fue condenado incluyen abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las hijas de su pareja, y abuso sexual simple y promoción de la corrupción de menores en perjuicio de ambas niñas. Todos los cargos fueron agravados por el vínculo de convivencia con las víctimas, lo que incrementó la gravedad de la conducta.

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