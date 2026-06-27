Tu celular esconde datos clave para que cuides la batería y así puedes saberlos

La salud de la batería del celular define el rendimiento del dispositivo y el sistema guarda datos ocultos más precisos que el porcentaje de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de la batería es uno de los aspectos que definen el rendimiento de un celular y, al mismo tiempo, es información que suele estar escondida entre menús para tener datos más allá del porcentaje.

Los dispositivos almacenan datos ocultos que permiten saber con precisión cuánto tiempo útil le queda a la batería antes de requerir un cambio. Así que vamos a eseñarte a cómo tener esta y más información.

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Por qué conocer el estado real de la batería del celular

A medida que pasan los meses y el teléfono acumula cargas, la capacidad de la batería disminuye por la degradación química de las celdas de iones de litio. Este proceso es inevitable y afecta tanto a modelos con iOS como con Android.

Mientras que el porcentaje de batería puede sufrir variaciones por una mala calibración, el sistema operativo guarda un registro exacto de dos datos clave: los ciclos de carga completos y la capacidad máxima actual comparada con la original de fábrica.

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Los ciclos de carga y la capacidad máxima actual permiten conocer el estado real de la batería y anticipar cuándo conviene reemplazarla. (Imagen ilustrativa)

Conocer estos datos es útil para anticipar la necesidad de reemplazar la batería, decidir si conviene adquirir un móvil de segunda mano o, simplemente, para calcular el tiempo que puede seguir funcionando el dispositivo sin inconvenientes. Los fabricantes establecen límites de ciclos de carga y porcentajes mínimos de capacidad para determinar cuándo una batería ha llegado al final de su vida útil.

La comprobación de los ciclos de carga no corresponde a la cantidad de veces que el usuario conecta el teléfono al cargador, sino a la suma de cargas parciales que, en conjunto, completan el 100% de la capacidad. Por ejemplo, consumir un 60% un día y un 40% al siguiente equivale a un ciclo. Este parámetro es el que realmente determina el desgaste de la batería.

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Cómo acceder a los datos ocultos en iPhone

Los dispositivos de Apple han sido pioneros en mostrar información sobre la salud de la batería de forma nativa y sencilla. Para saber el estado real de la batería en un iPhone, basta con seguir estos pasos:

Entrar en “Ajustes”. Seleccionar la opción “Batería”. Pulsar en “Salud de la batería”.

En este apartado se muestra la “Capacidad máxima” de la batería, expresada en porcentaje. Si la cifra está en 100%, la batería está como nueva. Apple considera óptima una batería que conserve más del 80% de su capacidad original. Si se sitúa por debajo de ese umbral, el sistema advierte que el rendimiento puede reducirse para evitar apagados inesperados.

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Apple considera óptima una batería con más del 80% de capacidad original y recomienda el cambio si baja de ese umbral o supera ciertos ciclos de carga. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

En los modelos más recientes, como el iPhone 15 y superiores, el usuario también puede ver el número exacto de ciclos de carga completados desde que el dispositivo fue estrenado. En modelos anteriores, hay que acceder a “Ajustes > Privacidad y seguridad > Análisis y mejoras > Datos de análisis” y buscar la entrada “BatteryCycleCount” en los registros.

Apple recomienda reemplazar la batería si la salud cae por debajo del 80% o se han superado los 500 ciclos de carga en los modelos iPhone 14 y anteriores. Los iPhone 15 están diseñados para soportar hasta 1.000 ciclos de carga completos antes de bajar del 80% de capacidad.

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Cómo consultar la salud de la batería en Android

El sistema Android, por su lado, ha sido menos transparente que iOS. Durante años, la única forma de conocer el desgaste real de la batería era mediante aplicaciones de terceros como AccuBattery, que estiman los ciclos monitorizando las cargas a lo largo del tiempo.

Desde Android 14, la situación ha mejorado: la mayoría de fabricantes ahora integra un registro detallado en los ajustes del sistema. Para saber la capacidad máxima restante y el estado general de la batería en teléfonos como Google Pixel, Motorola, Nothing o Samsung, hay que seguir estos pasos:

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Android 14 incorporó opciones para consultar la salud de la batería en Ajustes, aunque algunos celulares todavía requieren aplicaciones de terceros para estimar el desgaste.

Acceder a “Ajustes”. Buscar la sección “Batería”. Entrar en “Salud de la batería”, “Diagnóstico de batería” o “Información de la batería”, según el modelo.

En esta pantalla, el usuario ve la capacidad máxima que conserva la batería frente a la original y, en algunos casos, el número de ciclos completos. Si el dispositivo no expone estos datos de forma nativa, se puede recurrir a aplicaciones especializadas que ofrecen estimaciones fiables.