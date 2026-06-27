El tiempo frente a las pantallas puede dañar el desarrollo de niños menores de 2 años, según estudio

Investigadores británicos vinculan el uso de pantallas en menores de dos años con efectos negativos en la salud y el desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de pantallas en bebés y niños menores de dos años se asocia con efectos negativos a largo plazo en la salud y en la calidad de vida, de acuerdo con una revisión considerada la más exhaustiva hasta la fecha sobre el tema.

El estudio advierte que la exposición a smartphones, tabletas y otros dispositivos digitales en esa etapa puede provocar una amplia variedad de problemas en el desarrollo, e insta a investigar con mayor urgencia los riesgos que estos aparatos representan para la infancia temprana.

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Mientras el debate público se concentra en los adolescentes y el acceso a redes sociales, los investigadores señalan que existe una “zona ciega” en las políticas respecto a los más pequeños. El estudio, liderado por Rafe Clayton, profesor de la Universidad de Leeds, afirma que la falta de orientación sobre el uso de pantallas en la rutina familiar está llevando a que los padres, sin saberlo, enseñen a sus hijos e incluso a los bebés a desarrollar hábitos poco saludables frente a los dispositivos.

El estudio señala que la exposición temprana puede limitar el desarrollo del lenguaje y reducir el juego físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clayton aseguró a The Guardian que esta situación requiere un cambio urgente. El equipo que realizó la investigación, conocido como Action on Digital Device Immersive Conditions Team, está formado por académicos de cuatro universidades del Reino Unido.

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Riesgos identificados en el estudio

La revisión alerta sobre una serie de daños potenciales relacionados con el tiempo de pantalla en los menores de dos años, entre ellos la reducción de las oportunidades para fortalecer vínculos con padres y cuidadores, menos tiempo dedicado al juego físico con otros niños y un desarrollo limitado del lenguaje.

Asimismo, el estudio vincula la exposición a pantallas con mayor sobreestimulación, dificultades para dormir, problemas oculares y obesidad infantil. Preocupa también que algunos bebés recurran a los dispositivos digitales para calmarse, en lugar de buscar consuelo en sus padres.

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Aunque el análisis no encontró vínculos causales directos entre el uso de pantallas y condiciones específicas del desarrollo, los autores son claros al señalar que “ningún menor de dos años debe recibir tiempo de pantalla intencionado y regular”. La exposición pasiva resulta inevitable a nivel social, pero añadir un uso deliberado incrementa el riesgo sin aportar beneficios relevantes.

Los expertos advierten sobre riesgos de sobreestimulación, problemas de sueño y obesidad en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para padres, cuidadores y autoridades

El estudio recomienda reconsiderar cualquier orientación oficial que proponga tiempo de pantalla regular para menores de dos años, incluso si se trata de actividades compartidas, educativas o comunicativas. Los investigadores advierten que estas recomendaciones pueden interpretarse erróneamente como una señal de seguridad, lo que podría agravar retrasos del desarrollo y conductas de aislamiento en quienes ya presentan mayor vulnerabilidad.

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Carmen Clayton, profesora de Leeds Trinity University y coautora de la investigación, sostiene que el gobierno debe buscar mejores formas de dialogar con las familias sobre el uso problemático de pantallas, sin aumentar el temor al juicio social que sienten muchos padres.

Llamado a la acción y papel de la industria tecnológica

Andrea Leadsom, exministra y fundadora de la organización 1,001 Critical Days Foundation, considera que la nueva revisión “es una llamada de atención”.

El equipo recomienda evitar cualquier tiempo de pantalla intencionado para bebés y niños pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Leadsom, la evidencia sugiere que las pantallas ofrecen beneficios muy limitados en los primeros 1.001 días de vida y pueden acarrear riesgos significativos. Propone que toda familia tenga acceso a centros de apoyo donde recibir asesoramiento y ayuda práctica durante los primeros años del bebé, y sostiene que la industria tecnológica debe evitar ofrecer contenidos promocionados como aptos para bebés cuando la evidencia indica lo contrario.

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Por su parte, la comisionada para la infancia en Inglaterra, Rachel de Souza, señala que la recomendación de evitar pantallas para menores de dos años es clara, aunque reconoce la existencia de excepciones para actividades compartidas puntuales como videollamadas familiares. El Departamento de Educación del Reino Unido destaca que la nueva guía para menores de cinco años pretende apoyar a las familias en un tema complejo, ofreciendo respaldo y claridad en medio de los retos que plantea la vida digital actual.