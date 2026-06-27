Colombia, entre los tres países de América Latina con más transacciones, pagos sin contacto y viajeros en el Mundial 2026

Colombia figuró entre los tres mercados de la región con mayor actividad económica en los países sede del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Colombia se posicionó en el top 3 de los países de América Latina y el Caribe con mayor actividad económica en los países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA) sobre la semana inaugural del torneo.

Los colombianos lideraron en llegadas de viajeros, en volumen de transacciones internacionales y en uso de pagos sin contacto, consolidando al país como uno de los motores del turismo y el comercio digital mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombia, entre los que más viajan y más gastan en el Mundial

El análisis de VCA, que midió las transacciones transfronterizas realizadas a través de VisaNet entre el 11 y el 18 de junio de 2026, reveló que los tarjetahabientes de Colombia figuraron entre los cinco países de la región con mayor flujo de visitantes hacia los países anfitriones, junto a Brasil, Ecuador, Argentina y Panamá.

Los colombianos estuvieron entre los primeros en viajeros, transacciones internacionales y pagos sin contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de impacto comercial, Colombia fue aún más lejos: sus tarjetahabientes integraron el podio de los tres mercados con mayor cantidad de transacciones internacionales durante esa primera semana, junto a Brasil y Ecuador, con un crecimiento de 39% frente al mismo período de 2025.

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El gasto de los viajeros de la región no se limitó a las entradas ni a los estadios. Las transacciones aumentaron 38% en restaurantes, 49% en transporte y 16% en supermercados, lo que refleja una experiencia que va mucho más allá del partido.

En el terreno de los pagos digitales, Colombia también ocupó un lugar en el podio. Los pagos realizados con tecnología contactless de Visa crecieron 55% frente al mismo período del año anterior en toda la región, y los tres países con más transacciones sin contacto fueron Brasil, Colombia y Argentina.

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El estudio de VCA registró transacciones transfronterizas en VisaNet del 11 al 18 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro análisis muestra que están generando un impacto económico medible en los países anfitriones, con la infraestructura de Visa operando como motor de este impulso comercial, transformando la pasión por el deporte en prosperidad tangible para las economías locales, gracias a pagos digitales rápidos, confiables y seguros”, señaló Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

El destino preferido es Estados Unidos

De los tres países anfitriones, Estados Unidos registró la mayor concentración en volumen de transacciones de viajeros de América Latina y el Caribe durante la primera semana del torneo, seguido por Canadá y México.

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En ese contexto, las transacciones transfronterizas de toda la región crecieron 31% en comparación con el mismo período de 2025.

El gasto regional fue más allá de los estadios. - crédito archivo Reuters / Luisa Gonzalez

El análisis de VCA tomó como base los datos de nueve mercados de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay y Uruguay, excluyendo transacciones vinculadas a Visa Direct.

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Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Visa activa 145 proyectos en 25 mercados con 121 clientes en toda la región.

Los pagos sin contacto, conocidos también como pagos contactless o Tap to Pay, son transacciones que se realizan sin necesidad de insertar una tarjeta ni ingresar un PIN: basta con acercar la tarjeta, el teléfono o un dispositivo wearable a un terminal de punto de venta habilitado.

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Entre los países sede, Estados Unidos concentró el mayor volumen de transacciones de viajeros latinoamericanos, seguido por Canadá y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología que los sustenta se llama NFC (Near Field Communication), que establece una comunicación inalámbrica de corto alcance entre el dispositivo del pagador y el lector del comercio.

El intercambio de datos ocurre en segundos y está cifrado, lo que reduce el riesgo de fraude frente al pago tradicional con banda magnética.

Cuando el monto de la compra está dentro del límite establecido por el banco emisor, la transacción se aprueba de forma inmediata. Para montos mayores, el sistema puede solicitar confirmación biométrica o PIN como capa adicional de seguridad.

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