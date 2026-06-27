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Ver Colombia vs. Portugal gratis: la búsqueda en Google que pone en riesgo tu celular

Las transmisiones piratas del Mundial 2026 esconden riesgos que pueden comprometer tu información personal y bancaria

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Colombia vs Portugal por el Mundial 2026 se transmitirá por diferentes streaming oficiales.
Colombia vs Portugal por el Mundial 2026 se transmitirá por diferentes streaming oficiales. (Composición Infobae)

Buscar una transmisión gratuita del partido entre Colombia y Portugal puede parecer una solución rápida para seguir el Mundial 2026, pero también representa uno de los riesgos digitales más frecuentes durante este tipo de competiciones.

Especialistas en ciberseguridad alertan que, cada vez que aumenta el interés por un encuentro importante, también se multiplica la cantidad de sitios web fraudulentos diseñados para engañar a los usuarios.

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Estas páginas suelen posicionarse entre los primeros resultados de búsqueda de Google o difundirse a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Su promesa es sencilla: ofrecer el partido en alta definición y sin costo. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconden diferentes mecanismos para instalar software malicioso, robar credenciales o acceder a información financiera.

A qué hora juega Portugal vs Colombia: partido por la fecha 3 del Mundial 2026.
Colombia y Portugal jugarán por la fecha 3 del Mundial 2026. Créditos: Win Sports.

Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier plataforma que solicite instalar programas adicionales o ingresar datos personales para acceder a una transmisión deportiva.

Cómo funcionan las estafas durante el Mundial 2026

Los delincuentes informáticos aprovechan la urgencia de los aficionados por no perderse el inicio del partido. En cuestión de minutos crean sitios que imitan el aspecto de plataformas de streaming conocidas, utilizando logotipos, colores y nombres similares para generar confianza.

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Una vez que el usuario ingresa, aparecen ventanas emergentes que indican que es necesario descargar un supuesto reproductor multimedia o una aplicación especial para visualizar el encuentro. En muchos casos, estos archivos corresponden a aplicaciones APK para Android distribuidas fuera de las tiendas oficiales.

Colombia vs. Portugal
La Selección Colombia y Portugal pelearán por el liderato del grupo K del Mundial 2026 - crédito Reuters

Al instalar estos programas, el dispositivo puede quedar infectado con diferentes tipos de malware capaces de:

  1. Espiar conversaciones y archivos almacenados.
  2. Interceptar mensajes SMS utilizados para la autenticación bancaria.
  3. Robar contraseñas de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones financieras.
  4. Obtener acceso remoto al teléfono sin que el usuario lo advierta.

Todo esto ocurre bajo la apariencia de una aplicación relacionada con el partido.

El riesgo de cerrar un anuncio también puede ser suficiente

No siempre es necesario instalar un archivo para sufrir un ataque. Los especialistas explican que algunas páginas utilizan técnicas conocidas como malvertising, mediante las cuales anuncios maliciosos ejecutan código aprovechando vulnerabilidades del navegador o del sistema operativo.

En estos casos, incluso intentar cerrar una ventana emergente puede desencadenar redirecciones automáticas hacia otras páginas fraudulentas o iniciar procesos que buscan obtener permisos sobre el dispositivo.

Aunque los sistemas operativos móviles actuales incorporan mecanismos de protección, mantener el navegador actualizado y evitar sitios de dudosa procedencia sigue siendo una de las mejores medidas de seguridad.

Mano sobre trackpad de laptop con pantalla de partido de fútbol, anuncios de apuestas y alerta de seguridad. Hay una taza, un teléfono móvil, un ratón y un cuaderno.
Una persona observa un partido de fútbol en una computadora portátil cuya pantalla muestra anuncios de sitios de apuestas y una advertencia de seguridad sobre una posible infección de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las falsas suscripciones también buscan vaciar cuentas bancarias

Otra modalidad frecuente consiste en ofrecer un supuesto acceso gratuito que requiere registrar una tarjeta de crédito “solo para verificar la identidad” o “confirmar que el usuario es mayor de edad”.

Los delincuentes aseguran que no realizarán ningún cobro, pero posteriormente aparecen consumos no autorizados o suscripciones difíciles de cancelar.

Además del perjuicio económico inmediato, quienes entregan estos datos pueden convertirse en víctimas de nuevas campañas de fraude o de venta de información en mercados clandestinos.

Los analistas de seguridad resumen el problema de forma clara: el usuario cree que está obteniendo un partido gratis, cuando en realidad él mismo se convierte en el objetivo del ataque.

Una smart TV en un mueble de madera muestra un partido de fútbol, con los logos "MAGIS TV" y "ROJADIRECTATV" y un árbitro caricatura. En primer plano hay mandos y bocadillos.
Transmisiones piratas ofrecen partidos del Mundial 2026 gratis, pero corres gran riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver Colombia vs. Portugal de forma segura

Los expertos recomiendan utilizar únicamente las plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión en cada país.

En Colombia, los partidos del Mundial 2026 pueden seguirse mediante las señales oficiales de Caracol TV y RCN, tanto en televisión como a través de sus aplicaciones y sitios web oficiales, disponibles en las tiendas oficiales de Android e iPhone.

Para quienes se encuentran fuera del país, la recomendación es evitar páginas desconocidas encontradas mediante buscadores y utilizar servicios confiables que permitan acceder a las transmisiones autorizadas, siempre respetando la legislación vigente.

Asimismo, los especialistas aconsejan:

  • Descargar aplicaciones únicamente desde Google Play o App Store.
  • No instalar archivos APK enviados por páginas desconocidas.
  • No proporcionar datos bancarios para acceder a transmisiones supuestamente gratuitas.
  • Mantener actualizado el sistema operativo y el software de seguridad del celular.
  • Cerrar inmediatamente cualquier sitio que muestre múltiples ventanas emergentes o solicite permisos innecesarios.

Con millones de aficionados buscando cómo seguir cada partido del Mundial 2026, los ciberdelincuentes encuentran una oportunidad perfecta para distribuir malware y cometer fraudes. Elegir canales oficiales no solo garantiza una transmisión estable, sino que también protege la información personal y financiera almacenada en el teléfono móvil.

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