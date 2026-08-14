El Salvador: El tribunal de San Miguel impone condenas de hasta 107 años a miembros de la MS-13

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a miembros de la MS-13 por siete homicidios cometidos entre 2015 y 2017 en Usulután y Jiquilisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 107 años de prisión a dos miembros de la MS-13 y dictó otras penas contra nueve procesados por siete homicidios cometidos entre 2015 y 2017 en Usulután y Jiquilisco, en un caso que además queda atravesado por la reforma salvadoreña que ahora prevé prisión de por vida para homicidios agravados y para integrantes de pandillas clasificadas por la ley como organizaciones terroristas.

La causa incluyó a 10 pandilleros de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos, del programa Shulton, y a un civil. La Fiscalía General de la República los acusó de agrupaciones ilícitas, siete homicidios agravados y un homicidio agravado en grado de tentativa.

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La pena más alta recayó sobre David Alexander Ferrufino Ramírez, alias el salvaje, y Manuel de Jesús Juárez Mejía, alias el chory, ambos identificados como homeboys. El tribunal les impuso 107 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y cuatro homicidios agravados.

Marvin Ernesto Méndez González, alias click, fue condenado a 30 años por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Leonel de Jesús Penado Melara, alias maleante, señalado como civil, recibió 25 años por un homicidio agravado.

El caso incluyó un asesinato en una fosa clandestina y otro ataque con siete disparos en la cabeza

Uno de los hechos más graves atribuidos a la estructura ocurrió entre finales de 2013 e inicios de 2014 en el cantón San Marcos Lempa, en la jurisdicción de Jiquilisco. Según la acusación, los pandilleros atacaron con arma blanca a un hombre y lo hirieron en la espalda, la cabeza y el estómago.

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La Fiscalía acusó a 10 pandilleros de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos y a un civil por agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y tentativa de homicidio agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la víctima ya había muerto, le cortaron los pies y la cabeza. Después quemaron el cadáver dentro de una fosa clandestina, y el estado en que fue hallado impidió su identificación.

Otro crimen consignado en el expediente ocurrió el 14 de mayo de 2014 en la ciudad de Usulután. La estructura privó de libertad a un hombre, lo llevó hasta el lugar conocido como La Pedrera, sobre la calle hacia Santiago de María, y allí le disparó siete veces en la cabeza.

También fueron condenadas María Isabel Mendoza Rodríguez, alias la talia; Claudia Liset Larín Chacón; Willian Alexander Martínez; Juan Ezequiel Lara Martínez; Luis Alberto Chevez Vásquez, alias el terremoto; Juan Ángel Díaz Flores, y Maritza Melgar Viuda de Rodríguez. Cada uno recibió cinco años de prisión por agrupaciones ilícitas.

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La reforma penal salvadoreña habilita prisión de por vida para homicidios agravados y pandillas

Hay cambio legal en El Salvador: la reforma constitucional del artículo 27 y las modificaciones al Código Penal aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa establecen cadena perpetua para el homicidio, tanto simple como agravado, y para miembros de organizaciones terroristas, categoría en la que el marco legal salvadoreño ubica a las pandillas.

Con la modificación de los artículos 128 y 129 del Código Penal, el homicidio agravado pasó a castigarse con prisión de por vida en lugar del límite anterior de 60 años. A eso se suma el artículo 344-A, que fija prisión perpetua para miembros, jefes o colaboradores de organizaciones terroristas y pandillas.

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a miembros de la MS-13 por siete homicidios cometidos entre 2015 y 2017 en Usulután y Jiquilisco. (Cortesía: FGR)

La reforma también alcanzó a la Ley Penal Juvenil. Desde ese cambio, la cadena perpetua puede imponerse a menores desde los 12 años si pertenecen a estas estructuras o cometen homicidios.

El modelo adoptado por la legislación salvadoreña no es de cumplimiento absoluto sin revisión. Se trata de una prisión perpetua revisable, que reconoce a los condenados el derecho a una revisión obligatoria de la pena después de cumplir un tiempo mínimo en prisión.