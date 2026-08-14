Más de 300 estudiantes de la Ciudad debatieron sobre salud mental y adicciones: presentarán sus ideas ante la Legislatura

Se trata de la 20° edición del programa que comenzó en 2006

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Más de 300 estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires participaron del lanzamiento de la nueva edición de Escuela de Vecinos, el programa educativo de Fundación Éforo que promueve la participación ciudadana entre adolescentes. La jornada se desarrolló en la Ciudad Cultural Konex el miércoles.

En su vigésimo aniversario, el programa eligió las adicciones y su impacto en la salud mental como eje de trabajo. Los jóvenes investigarán la problemática en sus barrios y presentarán iniciativas concretas ante la Legislatura Porteña el próximo 22 de septiembre.

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Durante la jornada, los estudiantes tomaron la palabra para exponer las problemáticas que más los afectan. La soledad, los sentimientos de angustia y la dependencia de las redes sociales fueron los temas que concentraron mayor atención. También surgió la cuestión del vínculo con los padres —a quienes algunos jóvenes describieron más como amigos que como figuras de autoridad— como un factor que incide en su bienestar emocional.

El esquema de trabajo está dirigido a alumnos de 4° año de escuelas secundarias. Los participantes investigan problemas concretos de sus barrios mediante entrevistas a vecinos, visitas a organismos públicos y conversaciones con funcionarios. Luego debaten en asamblea las posibles soluciones y elaboran propuestas formales que presentan ante la legislatura de su ciudad, en un ejercicio que el comunicado describe como un laboratorio de ciudadanía activa.

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Más de 12.000 estudiantes de 350 escuelas han participado del programa

La iniciativa comenzó en 2006, cuando un grupo de jóvenes porteños pisó por primera vez el recinto de la Legislatura para presentar iniciativas propias. Desde entonces, más de 12.000 estudiantes de 350 escuelas han pasado por el programa, que acumula más de 50 iniciativas presentadas ante organismos legislativos de distintos municipios.

Entre los resultados concretos del programa figuran la extensión del boleto estudiantil en General Rodríguez, la creación de talleres de prevención de adicciones desde 6° grado en la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación de la Semana del Agua en la agenda educativa y la ampliación del derecho a voto de los jóvenes en los Consejos Consultivos Comunales. En dos décadas, Escuela de Vecinos se expandió a cuatro municipios: Ciudad de Buenos Aires, General Rodríguez, Vicente López y San Isidro.

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El programa fue declarado de interés educativo por la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura Porteña, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante de General Rodríguez.

“Escuela de Vecinos nos dice que los jóvenes son actores de la vida democrática. Ellos salen a la calle, a instituciones, investigan, encuestan, debaten, acuerdan y proponen desde sus escuelas públicas y privadas. Estamos orgullosos de que este recorrido por distintas generaciones cumpla 20 años con tantos testimonios de vida desde dos décadas atrás y seguimos sumando”, afirmó Federico Recagno, presidente de Fundación Éforo, de acuerdo con la información difundida por la organización. En ese sentido, el directivo destacó que el programa llega a su 20° aniversario “con tantos testimonios de vida desde dos décadas atrás”.

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El programa surge como respuesta a un fenómeno que el comunicado describe como de debate permanente: la desconfianza en las instituciones y el desinterés político de los jóvenes. La propuesta de Escuela de Vecinos apunta a que los adolescentes experimenten de forma directa que su participación puede generar cambios concretos.

Fundación Éforo es una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es promover el control ciudadano sobre la gestión pública a través de la participación, la capacitación y la difusión de estudios sobre la problemática estatal. Escuela de Vecinos es su programa educativo principal.

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