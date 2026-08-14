Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Más de 300 estudiantes de la Ciudad debatieron sobre salud mental y adicciones: presentarán sus ideas ante la Legislatura

La soledad, los sentimientos de angustia y la dependencia de las redes sociales son las algunas de las problemáticas que se abordaron durante la primera jornada de la nueva edición de Escuela de Vecinos

Un gran grupo de jóvenes y adultos posan en una escalera naranja. Fondo con edificio azul y mural de nubes, cartel "BAR". Letras "ev 20 años" en el suelo
Se trata de la 20° edición del programa que comenzó en 2006
Guardar

Más de 300 estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires participaron del lanzamiento de la nueva edición de Escuela de Vecinos, el programa educativo de Fundación Éforo que promueve la participación ciudadana entre adolescentes. La jornada se desarrolló en la Ciudad Cultural Konex el miércoles.

En su vigésimo aniversario, el programa eligió las adicciones y su impacto en la salud mental como eje de trabajo. Los jóvenes investigarán la problemática en sus barrios y presentarán iniciativas concretas ante la Legislatura Porteña el próximo 22 de septiembre.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, los estudiantes tomaron la palabra para exponer las problemáticas que más los afectan. La soledad, los sentimientos de angustia y la dependencia de las redes sociales fueron los temas que concentraron mayor atención. También surgió la cuestión del vínculo con los padres —a quienes algunos jóvenes describieron más como amigos que como figuras de autoridad— como un factor que incide en su bienestar emocional.

El esquema de trabajo está dirigido a alumnos de 4° año de escuelas secundarias. Los participantes investigan problemas concretos de sus barrios mediante entrevistas a vecinos, visitas a organismos públicos y conversaciones con funcionarios. Luego debaten en asamblea las posibles soluciones y elaboran propuestas formales que presentan ante la legislatura de su ciudad, en un ejercicio que el comunicado describe como un laboratorio de ciudadanía activa.

PUBLICIDAD

Un gran grupo de jóvenes y adultos posan en una escalera naranja. Fondo con edificio azul y mural de nubes, cartel "BAR". Letras "ev 20 años" en el suelo
Más de 12.000 estudiantes de 350 escuelas han participado del programa

La iniciativa comenzó en 2006, cuando un grupo de jóvenes porteños pisó por primera vez el recinto de la Legislatura para presentar iniciativas propias. Desde entonces, más de 12.000 estudiantes de 350 escuelas han pasado por el programa, que acumula más de 50 iniciativas presentadas ante organismos legislativos de distintos municipios.

Entre los resultados concretos del programa figuran la extensión del boleto estudiantil en General Rodríguez, la creación de talleres de prevención de adicciones desde 6° grado en la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación de la Semana del Agua en la agenda educativa y la ampliación del derecho a voto de los jóvenes en los Consejos Consultivos Comunales. En dos décadas, Escuela de Vecinos se expandió a cuatro municipios: Ciudad de Buenos Aires, General Rodríguez, Vicente López y San Isidro.

El programa fue declarado de interés educativo por la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura Porteña, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Concejo Deliberante de General Rodríguez.

“Escuela de Vecinos nos dice que los jóvenes son actores de la vida democrática. Ellos salen a la calle, a instituciones, investigan, encuestan, debaten, acuerdan y proponen desde sus escuelas públicas y privadas. Estamos orgullosos de que este recorrido por distintas generaciones cumpla 20 años con tantos testimonios de vida desde dos décadas atrás y seguimos sumando”, afirmó Federico Recagno, presidente de Fundación Éforo, de acuerdo con la información difundida por la organización. En ese sentido, el directivo destacó que el programa llega a su 20° aniversario “con tantos testimonios de vida desde dos décadas atrás”.

El programa surge como respuesta a un fenómeno que el comunicado describe como de debate permanente: la desconfianza en las instituciones y el desinterés político de los jóvenes. La propuesta de Escuela de Vecinos apunta a que los adolescentes experimenten de forma directa que su participación puede generar cambios concretos.

Fundación Éforo es una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es promover el control ciudadano sobre la gestión pública a través de la participación, la capacitación y la difusión de estudios sobre la problemática estatal. Escuela de Vecinos es su programa educativo principal.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresSalud mentalEscuelasEstudiantes secundariosAdiccionesEscuela de VecinosFundación Éforo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Días nublados y probabilidad de lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

La humedad seguirá presente en la zona metropolitana y se mantendrá la nubosidad. Además, hay alertas por nieve y ráfagas de más de 100 km/h en la alta cordillera

Días nublados y probabilidad de lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

El tren Mitre estará interrumpido durante el fin de semana largo por obras de renovación en las vías

El servicio a Tigre estará completamente cortado, mientras que los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre también verán afectada su operación: circularán de forma limitada hasta Belgrano R

El tren Mitre estará interrumpido durante el fin de semana largo por obras de renovación en las vías

Quedó firme la destitución del juez “karateca” que pateó a un cadete y le tiró la moto tras un incidente vial

Orlando Velio Stoyanoff Isas, ex magistrado del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación de Tucumán, agredió a un joven de 20 años en medio de una discusión de tránsito. El hecho ocurrió en junio de 2021 y quedó registrado en un video que se viralizó

Quedó firme la destitución del juez “karateca” que pateó a un cadete y le tiró la moto tras un incidente vial

El paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado, miles de camiones siguen varados y hay más alertas por nevadas

El principal cruce que une Argentina con Chile sigue cerrado producto de las condiciones climáticas y las autoridades monitorean la situación día a día. Fuerte reclamo de cámaras empresarias para avanzar con la reapertura

El paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado, miles de camiones siguen varados y hay más alertas por nevadas

Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario: lo identificaron por las cámaras

Tiene 24 años y fue encontrado en las inmediaciones del Parque Independencia. El fiscal Rodrigo Urriticoechea lo llevará a audiencia imputativa por el asesinato de Gabriela Banach, cuyo cuerpo fue hallado el martes pasado en su departamento

Detuvieron al sospechoso de matar a golpes a una mujer trans en Rosario: lo identificaron por las cámaras

DEPORTES

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

El Rosario Central de Di María empató 0-0 con Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Thiago Tirante sobrevivió a una batalla de casi tres horas en Cincinnati y enfrentará a Novak Djokovic

Lucas Torreira pidió abandonar Turquía tras sufrir un nuevo ataque de un hombre que salió de prisión: la amenaza que recibió

TELESHOW

El susto de Yanina Latorre al aire por un look que mostró de más: “Estoy con una lola afuera”

El susto de Yanina Latorre al aire por un look que mostró de más: “Estoy con una lola afuera”

Majo Favarón reveló que busca conocer otros hombres mientras Aníbal Lotocki cumple su condena: “Estoy quebrada”

Martín Cirio fue propuesto como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires: “¡Bravo ese legislador!"

Alejandra Maglietti reveló la angustia que vive tras recibir amenazas de muerte contra su hijo: “No puedo dormir del miedo”

Jimena Barón habló sin filtros sobre los problemas de intimidad con su pareja: “Antes era una pantera, ahora una iguana”

INFOBAE AMÉRICA

Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

Las redes sociales impulsaron una crisis de refugiados entre España y Marruecos

El Salvador: El tribunal de San Miguel impone condenas de hasta 107 años a miembros de la MS-13

El secretario de Guerra de Estados Unidos reconoció a Guatemala y Honduras por aceptar operativos combinados durante cumbre contra los cárteles

Qué países del mundo aún pueden ingresar al CA-4 sin visa tras la reforma migratoria más profunda que ha vivido Centroamérica en décadas

Estados Unidos advirtió a Irán sobre un aislamiento económico “como nunca antes se ha visto” por el bloqueo a Ormuz