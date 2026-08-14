Crimen y Justicia
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Juicio a “Pity” Álvarez: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea antes del crimen

Carlos Ulises Stiempcich estaba junto a la víctima cuando se cruzaron con el músico en el barrio Samoré e intentó separarlos durante la discusión. También declararán seis vecinos del complejo que intervinieron en la investigación del homicidio

PITY ALVAREZ
Cristian “Pity” Álvarez tras retirarse del tribunal el último miércoles (Foto/RS Fotos)
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El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuará este viernes con una de las declaraciones más esperadas desde el comienzo del debate: Carlos Ulises Stiempcich, el amigo que estaba junto a “El Gringo” la madrugada del 12 de julio de 2018 y que, según la reconstrucción judicial, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

Su testimonio estaba previsto para la audiencia del miércoles, pero una urgencia odontológica obligó a postergarlo. Finalmente, Stiempcich deberá presentarse este viernes a las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

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Su declaración cobra especial relevancia después de los testimonios de Agustina Inbernoz, quien acompañó a Álvarez aquella madrugada, y de su padrastro, Raúl Alberto Prieto Inbernoz. Ambos introdujeron en el debate la discusión previa entre Pity y Díaz y las provocaciones que, según sus relatos, habría realizado la víctima antes de los disparos.

Agustina sostuvo que fue Díaz quien se acercó al músico y comenzó a buscar pelea. Sin embargo, aseguró que al escuchar las detonaciones se dio vuelta y que, por ese motivo, no vio el momento de los disparos. Su padrastro fue más allá al reproducir lo que la joven le había contado después del crimen: habló de un hostigamiento prolongado hacia el cantante, con empujones, escupitajos y desafíos como “Pegame un tiro si tenés huevos” y “Yo soy el más poronga del barrio”.

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Pity Alvarez junto a la victima
"Pity" Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz, la víctima

Ahora, Stiempcich podrá aportar su propia versión de esa secuencia. De acuerdo con la investigación, aquella madrugada el hombre estaba sentado junto a Díaz en un banco ubicado a unos 50 metros de la Torre 12B cuando Pity salió del edificio acompañado por Inbernoz.

Según esa reconstrucción, Díaz llamó al músico por su apodo y comenzaron una conversación que derivó en una discusión. Stiempcich habría intentado separarlos para evitar que la situación escalara, pero el enfrentamiento continuó hasta que Díaz se acercó a Álvarez e hizo un ademán como si fuera a golpearlo con la cabeza. Fue entonces cuando “Pity” extrajo una pistola calibre .25 de su campera y efectuó el primer disparo.

El relato de este testigo podría resultar central para precisar cuánto duró realmente la discusión, qué hizo cada uno de los protagonistas y qué ocurrió inmediatamente antes de que Álvarez sacara el arma.

PITY ALVAREZ
"La gente manda": Familiares de la víctima sostuvieron que el músico utiliza su vestimenta para enviar mensajes durante el juicio (Foto/RS Fotos)

Los vecinos del barrio Samoré

Además de Stiempcich, para este viernes fueron citados Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano, todos vecinos del barrio Samoré que declararon durante la investigación del homicidio.

Entre ellos sobresale el testimonio de Fanny Johana Valdivia Quea, quien por entonces era pareja de Alejandro Marcelo Pedroso, el vecino que declaró el miércoles. Según consta en el procesamiento, ambos escucharon primero una discusión y después las detonaciones.

Pedroso ya reconstruyó esa escena frente al tribunal: contó que estaba por cenar cuando oyó los disparos, abrió la ventana y vio un cuerpo tendido sobre la vereda. En un primer momento reconoció al músico por su particular manera de caminar y terminó de confirmar que se trataba de él cuando escuchó a la mujer que lo acompañaba gritar: “¿Qué hiciste, Cristian?”.

El barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano (Foto/Gustavo Gavotti)
El barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano (Foto/Gustavo Gavotti)

El resto de los vecinos también aportó datos sobre lo que ocurrió aquella madrugada en el complejo Samoré. Sus testimonios fueron incorporados al expediente como parte de la reconstrucción de la secuencia que rodeó al crimen.

De esta manera, la tercera audiencia volverá a poner el foco en los minutos que rodearon al crimen: desde el enfrentamiento entre Díaz y Álvarez hasta los disparos y la posterior salida del músico del barrio Samoré.

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