Nicaragua incrementa la importación y exportación de energía: compra barato, vende caro y suma a Honduras como nuevo cliente

Nicaragua intensificó la compra y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional y amplió sus exportaciones de energía hacia Honduras.

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La estrategia de Nicaragua en el mercado regional de energía eléctrica ha tomado un nuevo rumbo durante los últimos años, marcando una intensificación en la compra y venta de electricidad que beneficia al sector empresarial y amplía el alcance de sus exportaciones, principalmente hacia Honduras.

Según reportó La Prensa, el país centroamericano destina crecientes recursos a la importación de energía, mientras revende parte de ese suministro a precios superiores, sin lograr una reducción en las tarifas que pagan los consumidores locales.

De acuerdo con datos oficiales publicados por La Prensa, Nicaragua destinó cerca de 130 millones de dólares a la compra de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) durante 2025.

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En los primeros meses de 2026, el desembolso ya alcanzó 65.77 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN). Esta estrategia permite a las empresas del sector eléctrico adquirir energía a precios más bajos en países vecinos y luego venderla tanto en el mercado interno como externo.

Especialistas citados por La Prensa califican el modelo como “contradictorio”, ya que los márgenes de ganancia para las empresas aumentan, pero los usuarios nicaragüenses continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más altas de la región. Los datos de GlobalPetrolPrices, difundidos por el mismo medio, indican que el precio residencial promedio de la electricidad en Nicaragua se ubica en 0.176 dólares por kilovatio hora y para el sector industrial en 0.211 dólares, superando los promedios regionales y globales.

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Nicaragua destinó cerca de 130 millones de dólares a la compra de energía en el MER durante 2025 y en los primeros meses de 2026 ya gastó 65.77 millones, según el Banco Central de Nicaragua. /(REUTERS / Oswaldo Rivas)

En el plano internacional, Honduras se ha consolidado como un nuevo destino para la energía nicaragüense. Desde el año pasado, Nicaragua suministra 30 megavatios a Honduras a un precio inferior al costo de generación local, mientras que el Congreso Nacional hondureño ratificó contratos para la compra de 80 megavatios a través del MER, parte de los cuales provienen del mercado nicaragüense.

Según declaraciones del presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras, Héctor Corrales, el precio de compra ronda los 8 centavos de dólar por kilovatio, frente a los 16 centavos que cuesta generarlo localmente.

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La Prensa detalla que el acuerdo con Honduras responde a la necesidad de aliviar los problemas de abastecimiento en ese país y reducir las pérdidas derivadas de un sistema de distribución obsoleto. Los diputados hondureños consideran que el trato resulta favorable y han exhortado a su sector eléctrico a fortalecer las fuentes renovables y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Por su parte, el régimen de Daniel Ortega destaca la transformación de la matriz energética nacional. Según los datos recopilados por La Prensa, la capacidad instalada de generación eléctrica en Nicaragua pasó de 754 megavatios en 2006 a 1,718 megavatios en 2026, de los cuales 54.4% corresponde a fuentes renovables.

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El ministro de Energía, Salvador Mansell, subrayó que el país genera casi la mitad de su electricidad con renovables, aunque omitió el papel de las inversiones privadas extranjeras en ese avance.

Los usuarios de Nicaragua continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más altas de la región, con un precio residencial promedio de 0.176 dólares por kilovatio hora y uno industrial de 0.211 dólares. /(EFE/Jorge Torres/Archivo)

Pese al incremento de la capacidad instalada y la cobertura eléctrica cercana al 100%, la importación de energía casi se duplicó en los últimos cinco años, lo que evidencia dificultades para que la producción local cubra la demanda y reduzca los precios internos. El informe de La Prensa señala que el Estado apostó por megaproyectos hidroeléctricos como Tumarín, pero estos no se concretaron, lo que mantiene la dependencia de la importación y de la modernización pendiente del sistema eléctrico.

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El modelo nicaragüense ha generado cuestionamientos entre usuarios y especialistas, quienes advierten que los principales beneficiarios son empresarios del sector eléctrico y figuras vinculadas al gobierno de Ortega, como la familia Murillo. En ese contexto, la población continúa sin percibir una reducción en los costos de la electricidad ni una mayor transparencia en las operaciones de compra y venta de energía.

La investigación de La Prensa concluye que, mientras Nicaragua amplía su presencia en el mercado energético regional y obtiene ganancias por la exportación de electricidad, los hogares y empresas nacionales siguen enfrentando tarifas elevadas, en contraste con los argumentos oficiales sobre transformación y progreso en el sector.

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