El secretario de Guerra de Estados Unidos reconoció a Guatemala y Honduras por aceptar operativos combinados durante cumbre contra los cárteles

Pete Hegseth felicitó a Guatemala, Honduras y Ecuador por su papel en la Coalición de las Américas contra los Cárteles durante la reunión de seguridad regional en Panamá. REUTERS/Aris Martinez

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El secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth felicitó a Guatemala, Honduras y Ecuador por su papel en la Coalición de las Américas contra los Cárteles y destacó que los dos primeros aceptaron operaciones combinadas con Washington contra estructuras de narcotráfico.

Sus declaraciones las ofreció durante la cumbre Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) que se lleva a cabo en Panamá, lugar a donde viajaron los ministros guatemaltecos de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y de Defensa, Henry Saenz.

En el caso guatemalteco, el reconocimiento coincidió con un repunte de los resultados oficiales contra el narcotráfico. Entre el 1 de enero y el 11 de agosto, las autoridades reportaron la incautación de 8.514 kilogramos de cocaína, frente a 5.938 kilogramos en el mismo período de 2025, un alza del 43 %, según cifras del Ministerio de Gobernación.

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El impacto económico atribuido a las acciones contra el crimen organizado también aumentó. El avalúo de bienes y recursos afectados pasó de 1.089 millones de quetzales (USD 139 mil) en 2025 a 3.023 millones de quetzales (USD 387.5 mil) en 2026, equivalente a un incremento del 178 %, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Gobernación y citados por la agencia oficial.

Hegseth hizo el anuncio durante el foro de la A3C, realizado el 11 y 12 de agosto en Ciudad de Panamá con autoridades de defensa y seguridad del hemisferio occidental.

“También quiero reconocer a Honduras y Guatemala por invitar a Estados Unidos a participar en operaciones combinadas contra los narcoterroristas”, manifestó.

El funcionario estadounidense también felicitó a Ecuador por haber sido el “primer miembro” de la coalición en asociarse con Estados Unidos en una operación contra “narcoterroristas”. Sobre la iniciativa regional, añadió: “Un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad”.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth felicitó a Guatemala, Honduras y Ecuador por su papel en la Coalición de las Américas contra los Cárteles y destacó que los dos primeros aceptaron operaciones combinadas con Washington contra estructuras de narcotráfico.

Guatemala integró su delegación con ministros de Defensa y Gobernación

La delegación guatemalteca estuvo encabezada por el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz y el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. También participó el viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza Víctor Cruz.

La participación de Guatemala en el foro tuvo como objetivo fortalecer espacios de cooperación, intercambio de información y coordinación de acciones frente al narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. El Ministerio de Gobernación sostuvo que este tipo de encuentros refuerza alianzas estratégicas ante redes criminales que operan más allá de las fronteras.

La delegación de Guatemala en Panamá estuvo encabezada por los ministros Henry Sáenz y Marco Antonio Villeda, junto al viceministro Víctor Cruz. (Mingob)

La coalición, también identificada como Escudo de las Américas, fue suscrita en marzo por Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Más tarde se incorporaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú.

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Durante el encuentro en Panamá, Colombia se sumó como el miembro número 19 de la coalición. La A3C es presentada como la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, con énfasis en seguridad fronteriza, desarticulación de finanzas criminales y respuesta conjunta ante amenazas regionales compartidas.

Los funcionarios guatemaltecos participan en la cumbre Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) que se lleva a cabo en Panamá. (Mingob)

Las cifras oficiales incluyen capturas con fines de extradición

El dato central para Guatemala es que la cooperación reconocida por Washington se produce mientras el país muestra un aumento en decomisos, afectación patrimonial a redes criminales y detenciones con fines de extradición. Hasta el 11 de agosto, las autoridades contabilizaban 32 capturas de ese tipo, de las cuales 21 estaban vinculadas con delitos de narcotráfico.

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Guatemala reportó la incautación de 8.514 kilogramos de cocaína entre enero y el 11 de agosto, un 43 % más que en el mismo período de 2025. (Mingob)

De ese grupo, 11 personas ya habían sido entregadas a autoridades de Estados Unidos. El Ministerio de Gobernación atribuyó esos resultados al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, el Ejército y unidades especializadas antinarcóticas, además de la cooperación con agencias internacionales.