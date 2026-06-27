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Así pasó Khaby Lame del desempleo en pandemia a vender su imagen a la IA por casi 1.000 millones de dólares

Su formato sin palabras eliminó las barreras del idioma y le permitió conectar con una audiencia global en TikTok

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El primer video de Khaby Lame, publicado el 15 de marzo de 2020, tenía un estilo muy distinto al que lo volvió famoso en internet. Crédito: khaby.lame/TikTok

Khaby Lame transformó el desempleo en pandemia de 2020 en una oportunidad para crear contenido en redes sociales, convirtiéndolo, con el tiempo, en el tiktoker más seguido del mundo y vendiendo su imagen a la IA en un acuerdo de casi 1.000 millones de dólares.

Nacido en Senegal y criado en Italia, Lame se hizo famoso en internet por su comedia muda y su capacidad para señalar soluciones obvias frente a la complejidad innecesaria de muchos videos virales.

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Cómo khaby Lame pasó de una fábrica al estrellato en redes sociales

En marzo de 2020, la pandemia por COVID-19 dejó a Khaby Lame sin empleo como operario de maquinaria en Italia. En lugar de buscar protagonismo en las redes sociales con discursos o grandes producciones, eligió un camino opuesto: grabar videos donde, sin decir una palabra, reaccionaba a los trucos absurdos que circulaban en internet.

Su sello era una expresión de incredulidad, las cejas levantadas y un gesto con las manos que invitaba a la lógica y el sentido común.

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El formato sin palabras de Khaby Lame eliminó las barreras del idioma y le permitió conectar con una audiencia global en TikTok y otras plataformas. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
El formato sin palabras de Khaby Lame eliminó las barreras del idioma y le permitió conectar con una audiencia global en TikTok y otras plataformas. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Ese formato sencillo, que eliminaba las barreras del idioma, le permitió conectar con una audiencia global. En pocos meses, lo que comenzó como una manera de ocupar el tiempo tras perder su empleo se transformó en una comunidad de millones de seguidores.

Al no depender de las palabras, su humor cruzó fronteras y culturas, posicionándolo como uno de los creadores más influyentes del planeta.

Cómo creó una empresa alrededor de su imagen

La viralidad no siempre se traduce en éxito sostenible, pero Khaby Lame supo convertir la atención en una estructura empresarial robusta. Fundó Step Distinctive Limited, la empresa encargada de gestionar su imagen, acuerdos comerciales y productos. Esta profesionalización resultó clave para diversificar sus fuentes de ingreso y consolidar una marca internacional.

La operación decisiva llegó en 2026, cuando la firma asiática Rich Sparkle Holdings adquirió Step Distinctive Limited mediante una transacción valorada en 975 millones de dólares. El acuerdo, que convirtió a Lame en accionista mayoritario y le otorgó 75 millones de acciones ordinarias, incluyó derechos exclusivos sobre su marca, comercio electrónico y mercancía oficial durante tres años.

Rich Sparkle Holdings adquirió Step Distinctive Limited en 2026 en una operación valuada en 975 millones de dólares que dejó a Khaby Lame como accionista mayoritario. (REUTERS/Eric Gaillard)
Rich Sparkle Holdings adquirió Step Distinctive Limited en 2026 en una operación valuada en 975 millones de dólares que dejó a Khaby Lame como accionista mayoritario. (REUTERS/Eric Gaillard)

Uno de los aspectos más innovadores del trato fue la autorización para explotar comercialmente su imagen, voz y gestos mudos mediante inteligencia artificial. Este avance abrió la puerta a la creación de un “gemelo digital”, capaz de producir contenido, participar en campañas publicitarias y gestionar acciones de comercio electrónico en cualquier momento del día, sin la intervención física del creador.

Khaby Lame, el tiktoker africano que pasó de la incertidumbre laboral a la élite empresarial, hoy administra una marca que supera los 252 millones de seguidores en todas sus plataformas y cuenta con ingresos anuales estimados en 9,9 millones de dólares.

El siguiente capítulo en la carrera de Khaby Lame surgió con la creación de su clon digital impulsado por IA. Este “gemelo” puede replicar su imagen, voz y comportamientos para crear contenido en cualquier momento, incluso mientras él duerme. Para las marcas, esto representa la posibilidad de ejecutar campañas publicitarias simultáneamente en diferentes regiones y horarios, sin depender de la agenda del influencer.

La autorización para explotar la imagen, la voz y los gestos de Khaby Lame con inteligencia artificial abrió paso a un gemelo digital para contenido y campañas publicitarias. (Scott Garfitt/Invision/AP Archivo)
La autorización para explotar la imagen, la voz y los gestos de Khaby Lame con inteligencia artificial abrió paso a un gemelo digital para contenido y campañas publicitarias. (Scott Garfitt/Invision/AP Archivo)

Khaby Lame hará parte de un videojuego

La influencia de Khaby Lame también llegó a la industria del videojuego. El creador de contenido fue incorporado a 007 First Light, el nuevo título de acción y espionaje desarrollado por IO Interactive.

En el juego, el joven James Bond se encuentra con Khaby durante una misión en Vietnam; la escena reproduce el meme que lo hizo famoso: Bond pregunta por una dirección y Khaby, con su clásico gesto, señala la respuesta obvia.

IO Interactive trabajó con el influencer para escanear su rostro y recrear su apariencia, asegurando que el personaje forme parte de varias situaciones a lo largo de la historia.

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