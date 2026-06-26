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Esta fue la primera publicación de Khaby Lame, famoso por no hablar y entrar al top 50 de Forbes

Su primer video en la red social incluyó voz, filtros y música, lejos del estilo silencioso que lo haría famoso

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El primer video de Khaby Lame, publicado el 15 de marzo de 2020, tenía un estilo muy distinto al que lo volvió famoso en internet. Crédito: khaby.lame/TikTok

Hoy, el nombre de Khaby Lame es sinónimo de éxito global en la era digital. Con una audiencia que supera los 162 millones de seguidores solo en TikTok y un lugar indiscutible en la prestigiosa lista de los Top Creators (Top 50) de la revista Forbes, este joven nacido en Senegal y criado en Italia ha logrado construir un imperio valorado en millones de dólares. ¿Su mayor genialidad? Lograr todo esto sin pronunciar una sola palabra.

Sin embargo, antes de convertirse en el rey indiscutible de la comedia muda en internet, Khaby era un joven común que se enfrentaba a la incertidumbre. Y, curiosamente, su camino en las redes sociales comenzó de una manera completamente distinta a la que lo hizo famoso.

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El origen: una primera publicación muy diferente

El 15 de marzo de 2020, en los primeros días del confinamiento estricto por la pandemia de COVID-19 en Italia, Khaby Lame subió su primer video a TikTok. Horas antes, había sido despedido de su empleo como operador de máquinas en una fábrica en la localidad de Chivasso (cerca de Turín). Sin ingresos y encerrado en la vivienda pública donde creció junto a su familia, recurrió a su teléfono como un escape.

Primer video de Khaby Lame
Khaby Lame inició su camino en TikTok tras perder su empleo en una fábrica durante el confinamiento en Italia. (TikTok)

A diferencia del estilo pulcro y mudo que lo caracteriza hoy, en esa primera publicación Khaby sí interactuaba con la voz, usaba filtros de la aplicación y bailaba. En el video, se le ve lavándose las manos de manera exagerada con gel desinfectante (muy a tono con la época) mientras sonaba de fondo la canción “Woah” de KRYPTO9095. Durante sus primeros meses, el canal de Khaby era el de un tiktoker promedio: hacía sketches en italiano con amigos, doblajes de voz (lip-sync) y reaccionaba a videojuegos.

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Cómo y cuándo cambió su temática

A pesar de la insistencia de su padre para que buscara un “trabajo real”, Khaby pasaba varias horas al día ideando videos. El cambio radical de su contenido ocurrió aproximadamente un año después de su debut, en abril de 2021.

Frustrado e intrigado por la ola de videos virales sobre “trucos de vida” (life hacks) que inundaban internet —los cuales solían complicar tareas absurdamente sencillas—, Khaby decidió reaccionar a uno de ellos. El video original mostraba a un hombre pelando un plátano de forma ridículamente compleja utilizando un cuchillo afilado.

khaby lame portada
El cambio llegó cuando Khaby reaccionó a los “life hacks” virales, mostrando con gestos simples cómo resolver situaciones cotidianas. (Composición/TikTok)

La respuesta de Khaby fue magistral por su simplicidad: grabó un video dividido en el que simplemente tomó un plátano, lo peló limpiamente con las manos y, con una mirada fija de total decepción y cansancio hacia la cámara, extendió las palmas en un gesto de así de fácil es.

Ese sutil movimiento de manos y su expresividad facial se convirtieron instantáneamente en su marca registrada. Khaby se dio cuenta de algo crucial: el silencio era su superpoder. Al eliminar el idioma italiano de sus videos y depender exclusivamente de la mímica y el lenguaje corporal, eliminó cualquier barrera cultural. Su humor se volvió universal. De la noche a la mañana, personas de Japón, Brasil, Estados Unidos o Kenia podían entender perfectamente sus chistes de sentido común.

De las viviendas sociales a Forbes

El ascenso posterior fue meteórico. Para mediados de 2022, Khaby ya se había convertido en la persona con más seguidores en todo TikTok, superando a las estrellas juveniles estadounidenses.

Forbes reconoció a Khaby como uno de los 50 creadores más exitosos, con ingresos que superan varios millones de dólares al año. (Reuters)
Forbes reconoció a Khaby como uno de los 50 creadores más exitosos, con ingresos que superan varios millones de dólares al año. (Reuters)

Su historia es el reflejo de la resiliencia. Como relató en diversas entrevistas (incluyendo perfiles profundos de la BBC), Khaby nunca se ha avergonzado de sus raíces humildes en los complejos de vivienda social de Chivasso. Al contrario, afirma con orgullo que esa experiencia y la educación pública le enseñaron a mantener los pies en la tierra.

Esa autenticidad es la que atrajo a marcas de calibre mundial. Hoy en día, Khaby Lame no solo encabeza los ránkings de popularidad, sino también los de negocios. Forbes lo consolidó dentro de su lista de los 50 creadores de contenido más exitosos y ricos del planeta debido a sus ingresos anuales multimillonarios y contratos de patrocinio masivos con gigantes como Hugo Boss, la plataforma de criptomonedas Binance y los principales estudios de Hollywood, donde suele realizar sketches mudos junto a estrellas de la talla de Tom Cruise, Robert Downey Jr. y Matt Damon.

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