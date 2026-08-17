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Las condiciones de la transición en Nicaragua que negoció la oposición en el exilio y que ahora evalúa el Departamento de Estado

Doce colectivos que antes actuaban por separado pactaron un documento con vetos para el período provisional, en medio del endurecimiento del régimen tras el 19 de julio y del nuevo movimiento bipartidista en el Senado

19 de julio Nicaragua
La propuesta no se limita a definir quién gobernaría durante una transición. Su objetivo central es la reconstrucción institucional: establecer condiciones para garantizar el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
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Doce organizaciones de la oposición nicaragüense confirmaron que en mayo consolidaron una hoja de ruta conjunta para una transición democrática en el país, detalla una nota publicada este lunes en el medio Artículo 66.

El documento, que circula entre gobiernos del hemisferio, permanece bajo análisis en el Departamento de Estado de Estados Unidos desde hace más de seis semanas, según el opositor Jaime Arellano.

De acuerdo a la nota, el plan se titula Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia y fue el resultado de dos meses y medio de negociaciones técnicas y políticas entre sectores que hasta entonces habían trabajado por separado.

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Arellano reveló su existencia y detalló que el texto reunió entre seis y siete propuestas distintas en un único planteamiento.

Qué propone el documento y quiénes lo respaldan

La propuesta no se limita a definir quién gobernaría durante una transición. Su objetivo central es la reconstrucción institucional: establecer condiciones para garantizar el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

Manifestantes se encuentran frente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) mientras el Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión extraordinaria para discutir la situación política en Nicaragua, en la sede de la organización en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Manifestantes se encuentran frente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) mientras el Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión extraordinaria para discutir la situación política en Nicaragua, en la sede de la organización en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

El comunicado - cita la publicación-firmado por las organizaciones lo describe como “la oportunidad de construir una institucionalidad democrática y republicana” y no como un simple relevo de poder.

El texto fue suscrito por Ciudadanos por la Libertad, Liberales Nicaragua, Ruta del Cambio, el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, Avanza, la Confederación de Nicaragüenses en el Exterior, la Iniciativa de Autonomía de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el Movimiento Liberal, la Mesa de Concertación Democrática, el Movimiento Autónomo 18 de Abril, el Movimiento Patriótico Nacional y Nicaragüenses en el Exilio.

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Una de las cláusulas más comentadas establece que quienes ocupen cargos durante el período de transición no podrían presentarse como candidatos en las primeras elecciones libres posteriores.

Según Arellano, funcionarios estadounidenses consultados sobre ese punto lo consideraron favorable para blindar la credibilidad de esos primeros comicios.

El contexto que le da urgencia a la propuesta

La iniciativa cobra mayor peso a la luz de lo ocurrido el 19 de julio, cuando Daniel Ortega declaró ante miles de seguidores, durante la conmemoración del 47.° aniversario de la Revolución Sandinista, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

Caricatura de un hombre con gorra y una mujer con gafas en un mapa con banderas de países latinoamericanos y manos con pulgar hacia abajo.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son representados en un mapa de Centroamérica y el Caribe, mientras banderas de varios países cercanos muestran rechazo con un pulgar hacia abajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase, recogida por múltiples medios internacionales, eliminó la última apariencia de normalidad electoral que conservaba el régimen.

La oposición dispersa en el exilio, con presencia en Costa Rica, Estados Unidos y España, interpreta esa declaración no como una novedad, sino como la confirmación de un proceso que lleva años en marcha.

La reforma constitucional de febrero de 2025 ya había ampliado el mandato presidencial, instaurado la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo y subordinado los demás poderes del Estado al Ejecutivo.

Las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 habían sido desplazadas a 2027 por esa misma reforma. Con las palabras de Ortega del 19 de julio, esa postergación se convirtió, en la práctica, en supresión.

La presión desde Washington y el rol del apoyo internacional

La propuesta opositora llega en un momento en que el Congreso de Estados Unidos también mueve fichas. El siete de agosto de 2026, los senadores Ted Cruz y Tim Kaine presentaron el proyecto S. 5369, una iniciativa bipartidista que busca extender y ampliar las sanciones de la Nica Act de 2018 hasta 2035.

Ruta del Cambio rechazó la reforma constitucional presentada ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 28 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Ruta del Cambio rechazó la reforma constitucional presentada ante la Asamblea Nacional de Nicaragua el 28 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Por primera vez, ese texto ordena al secretario de Estado realizar una evaluación formal de las condiciones necesarias para una eventual transición democrática en Nicaragua, según informó 100 Noticias.

El proyecto apunta al sector del oro, una de las principales fuentes de divisas del régimen, y contempla sanciones contra funcionarios del Instituto de Previsión Social Militar. Actualmente se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

La propuesta opositora reconoce que sin respaldo externo la transición es inviable. “El apoyo de los países de las Américas es indispensable para bien lograr esa transición que el sufrido pueblo nicaragüense demanda diariamente, pero también, para desarticular la amenaza a la seguridad regional en que el sandinismo ha convertido a Nicaragua”, señala el comunicado firmado por las doce organizaciones.

Los firmantes no precisaron qué gobiernos del hemisferio recibieron el documento ni en qué fechas se realizaron esas entregas.

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