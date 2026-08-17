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Panamá hace un llamado para reformar el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

La nación canalera insta a iniciar un proceso de revisión política e institucional que involucre a todos los Estados miembros

El organismo fue impulsado inicialmente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y más tarde se amplió con la incorporación de Belice y República Dominicana.
El organismo fue impulsado inicialmente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y más tarde se amplió con la incorporación de Belice y República Dominicana.
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El llamado de Panamá a una reforma profunda dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) marca un punto de inflexión en el debate regional.

La nación canalera subraya en un comunicado que, para garantizar la sostenibilidad y relevancia del organismo, la transformación debe ir más allá de simples ajustes administrativos y abordar de raíz la estructura y los procesos internos.

Sostiene que el SICA es una herramienta fundamental para la estabilidad y el desarrollo centroamericano.

Sin embargo, afirma que la coyuntura actual exige modernizar el sistema para responder de manera más eficaz a los desafíos y expectativas de los países miembros.

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El SICA es el principal marco institucional de la integración regional en Centroamérica y constituye hoy uno de los proyectos más ambiciosos de articulación política, económica y social en el espacio centroamericano y caribeño hispanohablante.

Fotografía de archivo en la que se captó a la secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Lina Ajoy, durante una declaración, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/Javier Aparicio
Fotografía de archivo en la que se captó a la secretaria general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Lina Ajoy, durante una declaración, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/Javier Aparicio

La postura oficial panameña plantea que el organismo solo podrá cumplir sus metas si adopta medidas que refuercen el equilibrio y la transparencia en su funcionamiento.

Según el comunicado de la delegación panameña, la revisión de los criterios de representación y participación es prioritaria.

Panamá señala que la distribución del personal debe basarse en la capacidad y el mérito, para así evitar desequilibrios que afecten el funcionamiento colectivo.

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El país también promueve la aplicación de criterios de proporcionalidad en el reparto de recursos humanos y responsabilidades.

En materia financiera, se enfatiza la necesidad de mecanismos sólidos que aseguren el cumplimiento de los compromisos económicos de los Estados miembros.

República Dominicana y el SICA durante un taller regional sobre seguridad alimentaria y la Hoja de Balance de Alimentos./ (SICA)
República Dominicana y el SICA durante un taller regional sobre seguridad alimentaria y la Hoja de Balance de Alimentos./ (SICA)

Solo con una administración robusta y reglas claras, el organismo podrá contar con los fondos necesarios para operar y alcanzar sus objetivos.

La delegación reconoce la labor de la Secretaría General ante los retos actuales, pero insiste en que las circunstancias requieren una modernización estructural.

Los esfuerzos de la Secretaría para avanzar en esta dirección son respaldados por Panamá, al considerar que la reforma institucional es clave para consolidar la integración regional.

La propuesta panameña aboga por abrir un diálogo a fondo entre los países miembros para examinar temas como la representatividad, la asignación objetiva de responsabilidades, la mejora de los mecanismos de gobernanza y la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera.

En este proceso, la nación canalera subraya la importancia de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos, así como de optimizar la estructura institucional para evitar duplicidades.

Sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ubicada en ciudad de Guatemala.
Sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ubicada en ciudad de Guatemala.

Además, propone la realización de evaluaciones periódicas de desempeño que permitan ajustar las acciones del SICA a las necesidades reales de la región.

En respuesta a la pregunta sobre el sentido de la posición de Panamá, la delegación aclara en un comunicado que su propuesta no supone un cuestionamiento a ningún país ni al personal del sistema.

Por el contrario, busca consolidar y modernizar el organismo, con el objetivo de preservar su papel como motor de la integración centroamericana.

Para el gobierno panameño, la fortaleza de cualquier organismo regional depende del equilibrio, la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión.

Por ello, insta a iniciar un proceso de revisión política e institucional que involucre a todos los Estados miembros y a la Secretaría General, en un entorno de diálogo abierto y constructivo.

Ocho personas, siete hombres y una mujer, de pie en las escaleras frente a un edificio con mural, detrás de las letras gigantes que forman 'SICA'
Delegados de Belice y otros países del SICA, posan frente a la sede del organismo de integración. (SICA (@sg_sica))

El objetivo de esta postura es dotar al SICA de estructuras más sólidas, eficientes e incluyentes. Panamá reitera su disposición a participar activamente en este proceso, convencido de que solo con instituciones renovadas y finanzas sanas podrá fortalecerse la confianza y avanzar hacia una integración regional más efectiva.

La apuesta panameña refleja un compromiso firme con la consolidación de la entidad de integración, como plataforma clave para el desarrollo conjunto de Centroamérica.

El SICA fue formalmente establecido el 13 de diciembre de 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), un instrumento que reformó y sustituyó la institucionalidad previa creada en 1951 y que inauguró una nueva etapa orientada a consolidar a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

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