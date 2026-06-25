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Khaby Lame, el tiktoker más seguido del mundo, entra al top 50 de Forbes tras un acuerdo de 975 millones de dólares

Nacido en Senegal, el influencer transformó su comedia muda en una marca rentable y ahora se vuelve accionista mayoritario de la firma que gestiona su imagen

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El acuerdo de 975 millones impulsa a Khaby Lame al puesto 15 de Forbes y lo consolida como empresario digital - REUTERS/Stephane Mahe
El acuerdo de 975 millones impulsa a Khaby Lame al puesto 15 de Forbes y lo consolida como empresario digital - REUTERS/Stephane Mahe

Khaby Lame, el creador de contenido nacido en Senegal y radicado en Italia, acaba de dar un nuevo salto en su carrera digital: entra al top 50 de Forbes como uno de los creadores más influyentes y rentables del planeta, tras el histórico acuerdo de 975 millones de dólares que involucra los derechos comerciales de su marca. La hazaña consolida su estatus como el rostro más seguido de TikTok y como uno de los referentes de la economía global de creadores.

El acuerdo con Rich Sparkle Holdings, que lo convierte en accionista mayoritario de la empresa que gestiona su imagen y propiedad intelectual, sitúa a Lame no solo como una estrella viral, también como un empresario de alcance global. Para África, su éxito representa un hito en la valorización del talento digital y en la proyección internacional de creadores nacidos fuera de los principales polos tecnológicos.

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Del meme viral al ranking de Forbes

Un hombre joven de piel oscura con una chaqueta deportiva azul de Italia y logo de Puma, mirando a la cámara con una expresión de encogimiento de hombros y manos abiertas.
El creador nacido en Senegal y radicado en Italia escala en la economía de creadores con una operación que le da control accionario y potencia su negocio global, mientras mantiene el liderazgo como la figura más seguida en TikTok - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khaby Lame ocupa el puesto 15 en la lista de Forbes de los 50 principales creadores del mundo en 2026, con ingresos anuales estimados de 9,9 millones de dólares y un total de 252,1 millones de seguidores en todas sus plataformas. Su reinado en TikTok, donde supera los 160 millones de seguidores, se sostiene gracias a un formato único: videos de comedia muda que parodian y simplifican desafíos virales, rompiendo barreras de idioma y conectando con audiencias globales.

Su ascenso fue meteórico: de desempleado durante la pandemia a figura central de la cultura digital, Lame transformó la viralidad de sus gestos y expresiones en un fenómeno comercial, firmando acuerdos con marcas como Hugo Boss, Binance y estudios de Hollywood.

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La operación que catapultó a Khaby Lame a la élite de los negocios digitales fue la adquisición de su empresa Step Distinctive Limited por parte de Rich Sparkle Holdings, con sede en Hong Kong, en una transacción valorada en 975 millones de dólares. El acuerdo otorga a la firma derechos exclusivos sobre su marca, comercio electrónico y mercancía durante tres años, incluyendo la explotación de su “Face ID”, “Voice ID” y gestos característicos para desarrollar un gemelo digital basado en inteligencia artificial.

Lame, que recibió 75 millones de acciones ordinarias y se convirtió en el principal accionista, mantiene un rol activo en la estrategia de la marca. Aunque partes del acuerdo permanecen sujetas a aprobación, la alianza redefine el potencial de los creadores digitales como entidades empresariales y no solo como influencers.

El tiktoker convirtió un formato sin palabras en alcance masivo y acuerdos con marcas, y ahora suma una transacción millonaria que profesionaliza su estructura, en un hito que también proyecta talento africano al mundo - REUTERS/Eric Gaillard
El tiktoker convirtió un formato sin palabras en alcance masivo y acuerdos con marcas, y ahora suma una transacción millonaria que profesionaliza su estructura, en un hito que también proyecta talento africano al mundo - REUTERS/Eric Gaillard

El éxito de Lame trasciende el ámbito individual. Su inclusión entre los principales creadores de Forbes y la magnitud del acuerdo con Rich Sparkle subrayan el potencial de la economía digital africana, aún poco representada en los rankings internacionales. África, con una población joven y móvil, encuentra en Lame un ejemplo de cómo la creatividad y la estrategia pueden abrir puertas en el escenario global.

La operación marca también un cambio en la economía de los creadores, que pasan de depender de ingresos publicitarios a construir modelos de negocio sólidos basados en la propiedad intelectual, la diversificación de productos y la inversión estratégica.

Cómo Khaby Lame redefine el éxito digital

La historia de Khaby Lame es un caso de estudio sobre autenticidad, profesionalización y adaptación. Su transición de la viralidad espontánea a la gestión estratégica de su marca demuestra que el éxito digital sostenible se basa en conocer a la audiencia, analizar datos, diversificar ingresos y colaborar con otras figuras del sector.

La creación de un “gemelo digital” y la monetización de sus gestos y expresiones a través de inteligencia artificial ilustran la evolución del influencer a empresario. Lame inspira a una nueva generación de creadores, mostrando que la creatividad puede traducirse en oportunidades de negocio globales y sostenibles.

Para quienes buscan seguir sus pasos, la constancia en la producción de contenido, el uso de plataformas como TikTok Studio, la diversificación de fuentes de ingresos y la colaboración con otros creadores son estrategias esenciales. La historia de Khaby Lame confirma que, en la era digital, el talento y la autenticidad pueden convertirse en activos de gran valor, capaces de transformar un simple gesto en un fenómeno global y en un negocio millonario.

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