Truco en Spotify para encontrar lanzamientos recientes y rarezas musicales

Por ejemplo, para buscar música publicada en un año determinado, se emplea el comando year:. Europa Press

Buscar canciones en Spotify puede convertirse en una experiencia poco eficiente si solo se utiliza la barra de búsqueda básica, pues los resultados suelen ser demasiado amplios y poco precisos. Sin embargo, existe una herramienta poco conocida dentro de la propia plataforma: la búsqueda avanzada.

Este recurso permite filtrar resultados de manera exacta mediante comandos específicos, ofreciendo así una forma más eficaz de encontrar música, artistas, álbumes o listas en el extenso catálogo del servicio.

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Cómo funciona la búsqueda avanzada en Spotify

La búsqueda avanzada de Spotify opera de manera similar a los sistemas de filtrado presentes en otros motores populares como Google. A través de modificadores, es posible delimitar los resultados y encontrar justo lo que se busca. Estos modificadores son palabras clave en inglés que se escriben seguidas de dos puntos y el término deseado, sin dejar espacios entre ambos elementos.

Buscar canciones en Spotify puede convertirse en una experiencia poco eficiente si solo se utiliza la barra de búsqueda básica. REUTERS/Brendan McDermid

Por ejemplo, para buscar música publicada en un año determinado, se emplea el comando year:. Escribiendo year:1984 únicamente aparecen canciones lanzadas en ese año. Si se desea explorar una década específica, se puede utilizar un rango, como year:1990-1999, lo que restringe los resultados a ese periodo temporal.

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El modificador genre: es útil para quienes desean descubrir nuevos estilos musicales. Spotify permite buscar géneros musicales muy concretos, desde lo más mainstream hasta microgéneros poco habituales, como genre:synthwave o genre:flamenco. De esta manera, se puede acceder a selecciones muy específicas sin necesidad de conocer artistas o álbumes de antemano.

Para quienes buscan el catálogo de una discográfica específica, el comando label: resulta de gran utilidad. Así, al introducir label:motown, el usuario accede directamente a todo el contenido editado bajo ese sello, lo que facilita enormemente la tarea de los aficionados a la música independiente o electrónica.

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Si se desea explorar una década específica, se puede utilizar un rango, como year:1990-1999, lo que restringe los resultados a ese periodo temporal. (Captura Spotify)

En situaciones donde el título de una canción es demasiado común y la búsqueda genera miles de resultados irrelevantes, los modificadores artist:, track: o album: son especialmente efectivos. Por ejemplo, al escribir track:auto, Spotify solo mostrará canciones con ese nombre, ignorando coincidencias en álbumes o nombres de artistas.

Combinación de comandos para búsquedas precisas en Spotify

Una de las ventajas de la búsqueda avanzada es la posibilidad de combinar varios modificadores para afinar aún más los resultados. Al añadir más de un filtro, el sistema solo mostrará contenido que cumpla con todos los criterios establecidos.

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Por ejemplo, para encontrar rock de los años setenta, bastaría con introducir genre:rock year:1970-1975. Así, la búsqueda se limita únicamente a ese estilo musical en el periodo señalado.

Para encontrar cumbia, bastaría con introducir genre:cumbia. (Captura Spotify)

Si se busca material de una etapa específica de una banda determinada, se puede escribir artist:metallica year:1980-1985, lo que filtrará la discografía del grupo exclusivamente a esos años. Esta capacidad de segmentar la búsqueda resulta especialmente útil para melómanos y coleccionistas interesados en localizar rarezas o lanzamientos de fases concretas de un artista.

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Uso de comillas y modificadores especiales para mayor exactitud

Cuando los términos a buscar incluyen más de una palabra, como ocurre con algunos géneros o nombres de discográficas, es fundamental encerrar el término entre comillas. Por ejemplo, genre:“hip hop” o label:“sub pop”. Este detalle evita que el motor de búsqueda interprete cada palabra como un filtro separado, lo que podría alterar los resultados.

Además, existe el modificador tag:new, que resulta idóneo para quienes buscan estar al tanto de las últimas novedades y lanzamientos en Spotify. Al utilizarlo, la plataforma muestra directamente los álbumes y canciones más recientes lanzados a nivel mundial.

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La búsqueda avanzada de Spotify es un recurso poco aprovechado que permite filtrar la vasta oferta musical de la plataforma con comandos simples. REUTERS/Eric Gaillard

Compatibilidad de la búsqueda avanzada en todos los dispositivos

Una característica destacada de la búsqueda avanzada es que está disponible en todas las versiones de Spotify. No importa si se utiliza la aplicación móvil, la versión web o el programa de escritorio: los comandos funcionan de igual manera en cada uno de estos entornos.

Esto contrasta con otras opciones de la plataforma, como la creación de carpetas para listas de reproducción, que no están habilitadas en todos los dispositivos.

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La búsqueda avanzada de Spotify es un recurso poco aprovechado que permite filtrar la vasta oferta musical de la plataforma con comandos simples pero potentes. Al dominar estos modificadores, cualquier usuario puede transformar una búsqueda caótica en una experiencia organizada, eficiente y adaptada a sus intereses musicales concretos.